Дальхузи, Джеймс Эндрю Браун Рамсей

Дальху`зи (англ. Dalhousie), Джеймс Эндрю Браун Рамсей (22.04.1812, Дальхузи, Мидлотиан — 19.12.1860, Дальхузи, Мидлотиан) — государ­ственный деятель Великобритании. Родился в семье 9-го графа Дальхузи. Образование получил в Харроу и Крайст-Черч колледже Оксфордского университета. В 1837 — член Палаты общин, в 1838, наследовав титул отца после его смерти, стал членом Палаты лордов. Придерживался консервативных взглядов. 1845—1846 в кабинете Р. Пиля занимал пост министра торговли, поддержал его либеральные экономические реформы. После отставки правительства консерваторов занял пост генерал-губернатора Индии (1847—1856). Политика Д. в Индии была направлена на расширение владений Великобритании, обеспечение ее экономических интересов, вместе с тем она служила социально-экономической модернизации многочисленных раздробленных княжеств. В результате войны с сикхами 1848—1849 был аннексирован Пенджаб. За это королева Виктория даровала Д. титул маркиза. В ходе Второй англо-бирманской войны (см. Англо-бирманские войны) расширены владения на востоке: заняты Рангун и провинция Пегу в 1853. Помимо того, использовалась политика «выморочности», когда в случае смерти князей при отсутствии прямых наследников их территория включалась в состав английских владений. Д. инициировал строительство железных дорог и телеграфной связи, прокладку Гангского канала, которая стала началом создания ирригационной системы в засушливых районах, усовершенствовал систему образования и вооруженные силы, ввел запрет на некоторые сохранившиеся варварские обычаи (убийство девочек, человеческие жертвоприношения).