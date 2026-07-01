ДАЛЬХУЗИ БРАУН
ДАЛЬХУЗИ БРАУН Рамси Джеймс Эндру - маркиз и 10-й граф, британский политический деятель.
В зрелые годы сторонник партии либералов (вигов). Член Палаты общин (1837), Палаты лордов (1838). Генерал-губернатор Британской Индии (1848-1856 годы). Вёл активную захватническую политику на территории Индостана. Аннексировал Панджаб (Пенджаб) в 1849 году. Ликвидировал вассальные княжества Сатара (1848), Джаитпур и Самбалпур (1849), Багхат (1850), Удайпур (1852), Джханси и Нагпур (1853), Караули (1855), Ауд (1856), однако был против вмешательства во внутренние дела княжеств, остававшихся формально независимыми. Багхат, Удайпур и Караули были позже восстановлены. Аннексировал часть Сиккима (1850). Присоединил Нижнюю Бирму (Пегу, 1853). После смерти последнего маратхского правителя (пешвы) прекратил выплачивать пенсию его приёмному сыну Нана Cахибу и распространил эту практику на другие княжества, лишив князей права назначать усыновлённых преемников. Ввёл должность лейтенант-губернатора Бенгалии.
При нём началось строительство дорог и ирригационных сооружений (в частности, Гангского канала), появились первые железные дороги в Индии, телеграфная и почтовая связь, были учреждены департаменты общественных работ в провинциях. Указом 1854 года ввёл систему школ и колледжей, дающих современное образование, начал подготовку к открытию первых университетов. В то же время жестоко подавлял любые попытки индийцев противодействовать политике британских властей.