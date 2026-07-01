ДАЛЬХУЗИ БРАУН

ДАЛЬХУЗИ БРАУН Рам­си Джеймс Эн­д­ру - маркиз и 10-й граф, британский политический деятель.

В зре­лые го­ды сто­рон­ник пар­тии ли­бе­ра­лов (ви­гов). Член Па­ла­ты об­щин (1837), Па­ла­ты лор­дов (1838). Генерал-гу­бер­на­тор Бри­тан­ской Ин­дии (1848-1856 годы). Вёл ак­тив­ную за­хват­ническую по­ли­ти­ку на тер­ри­то­рии Ин­до­ста­на. Ан­нек­си­ро­вал Пан­джаб (Пенд­жаб) в 1849 году. Ли­к­ви­ди­ро­вал вас­саль­ные кня­же­ст­ва Са­та­ра (1848), Джа­ит­пур и Сам­бал­пур (1849), Баг­хат (1850), Удай­пур (1852), Джхан­си и Наг­пур (1853), Ка­рау­ли (1855), Ауд (1856), од­на­ко был про­тив вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла кня­жеств, ос­та­вав­ших­ся фор­маль­но не­за­ви­си­мы­ми. Баг­хат, Удай­пур и Ка­рау­ли бы­ли поз­же вос­ста­нов­ле­ны. Ан­нек­си­ро­вал часть Сик­ки­ма (1850). При­со­еди­нил Ниж­нюю Бир­му (Пе­гу, 1853). По­сле смер­ти по­след­не­го ма­ратх­ско­го пра­ви­те­ля (пеш­вы) пре­кра­тил вы­пла­чи­вать пен­сию его при­ём­но­му сы­ну На­на Cа­хи­бу и рас­про­стра­нил эту прак­ти­ку на другие кня­же­ст­ва, ли­шив кня­зей пра­ва на­зна­чать усы­нов­лён­ных пре­ем­ни­ков. Ввёл долж­ность лейтенант-гу­бер­на­то­ра Бен­га­лии.

При нём на­ча­лось строи­тель­ст­во до­рог и ир­ри­гационных со­ору­же­ний (в ча­ст­но­сти, Ганг­ско­го ка­на­ла), поя­ви­лись пер­вые же­лез­ные до­ро­ги в Ин­дии, те­ле­граф­ная и поч­то­вая связь, бы­ли уч­ре­ж­де­ны де­пар­та­мен­ты об­ще­ст­венных ра­бот в про­вин­ци­ях. Ука­зом 1854 года ввёл сис­те­му школ и кол­лед­жей, даю­щих современное об­ра­зо­ва­ние, на­чал под­го­тов­ку к от­кры­тию пер­вых университетов. В то же вре­мя же­сто­ко по­дав­лял лю­бые по­пыт­ки ин­дий­цев про­ти­во­дей­ст­во­вать по­ли­ти­ке британских вла­стей.