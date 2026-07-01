ДАЛЬХАУЗ КАРЛ
ДАЛЬХАУЗ КАРЛ - немецкий музыковед и философ музыки.
В 1947-1952 годах учился у В. Гурлитта во Фрайбурге и Р. Гербера в Гёттингене. Международную известность Дальхаузу принесли профессорская диссертация по проблемам генезиса гармонической тональности (1966) и ряд исследований по истории музыкального ритма. В 1967-1989 годах профессор факультета музыковедения Технического университета (Западный Берлин). Сотрудничал с Х.Г. Эггебрехтом при подготовке 3-го издания музыкального словаря Римана, автор ряда статей терминологической части (1967), редактор дополнительных томов персоналии (1972-1975 годы). Главный редактор нового ПСС Р. Вагнера (1970-; издание продолжается). Президент немецкого Музыковедческого общества (1977-1979 годы), редактор фундаментальной серии «Новое руководство по музыкознанию» («Neues Handbuch der Musikwissenschaft», Bd 1-13, 1980-1995 годы) и «Энциклопедии музыкального театра» («Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters», Bd 1-6, 1986-1997 годы).
Учёный энциклопедической образованности, Дальхауз в книгах и многочисл. статьях рассмотрел проблемы европейской музыкальной теории, истории и эстетики от истоков до современности [«Анализ и ценностное суждение» («Analyse und Werturteil», 1970), «Основания истории музыки» («Grundlagen der Musikgeschichte», 1977), «Идея абсолютной музыки» («Die Idee der absoluten Musik», 1978), «Шёнберг и другие» («Schönberg und andere», 1978), «Музыкальный реализм» («Musikalischer Realismus. Zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts», 1982) и др.]. Разрабатывая методологию музыкознания, Дальхауз опирался на опыт философской феноменологии и герменевтики (идеи интенциональности музыкального языка, его зависимости от языка словесных интерпретаций, заданных исторических стереотипами понимания музыки). Последовательно проводя исторический взгляд на музыку, Дальхауз показал относительность и историческую обусловленность многих понятий её теории, считавшихся абсолютными; вместе с тем концепция европейской музыкальной истории строится Дальхауза на отрицании её единства как непрерывного процесса. Предмет истории музыки, по Дальхаузу, дробится в сознании историка на отдельные, не связанные друг с другом «понятия музыки» - категории, доминирующие в данную эпоху: жанр (внеличная социальная функция музицирования до XVII века), аффект (предмет изображения в музыке XVII-XVIII веков), стиль (выражение глубин личности в музыке XVIII-XIX веков), произв. (самоценная, законченная в себе структура в музыке XIX-XX веков).
Сочинения:
Musikästhetik. Köln, 1967;
Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität. Kassel, 1968;
Melodielehre. Köln, 1972 (mit L. U. Abraham);
Studien zur Theorie und Geschichte der musikalischen Rhythmik und Metrik. Münch., 1974 (mit E. Apfel);
Vom Musikdrama zur Literaturoper: Aufsätze zur neueren Operngeschichte. Münch., 1983;
Wagner. L., 1984 (with J. Deathridge);
Автор статьи: Д. О. Чехович.
Klassische und romantische Musikästhetik. Laaber, 1988;
Gesammelte Schriften. Laaber, 2001-2007. Bd 1-10.