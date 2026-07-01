ДАЛЬХАУЗ КАРЛ

ДАЛЬХАУЗ КАРЛ - немецкий музыковед и философ музыки.

В 1947-1952 годах учил­ся у В. Гур­лит­та во Фрай­бур­ге и Р. Гер­бе­ра в Гёт­тин­ге­не. Ме­ж­ду­народную из­вест­ность Дальхаузу при­нес­ли про­фес­сор­ская диссертация по про­бле­мам ге­не­зи­са гар­мо­нической то­наль­но­сти (1966) и ряд ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии музыкального рит­ма. В 1967-1989 годах профессор факультета му­зы­ко­ве­де­ния Тех­нического университета (Западный Бер­лин). Со­труд­ни­чал с Х.Г. Эг­геб­рех­том при под­го­тов­ке 3-го из­да­ния музыкального сло­ва­ря Ри­ма­на, ав­тор ря­да ста­тей тер­ми­но­ло­гической час­ти (1967), ре­дак­тор до­пол­нительных то­мов пер­со­на­лии (1972-1975 годы). Главный ре­дак­тор но­во­го ПСС Р. Ваг­не­ра (1970-; издание про­дол­жа­ет­ся). Пре­зи­дент немецкого Му­зы­ко­ведческого общества (1977-1979 годы), ре­дак­тор фун­даментальной се­рии «Но­вое ру­ко­во­дство по му­зы­ко­зна­нию» («Neues Handbuch der Musik­wis­sen­schaft», Bd 1-13, 1980-1995 годы) и «Эн­цик­ло­пе­дии му­зы­каль­но­го те­ат­ра» («Pi­pers Enzyk­lo­pädie des Musik­theaters», Bd 1-6, 1986-1997 годы).

Учё­ный эн­цик­ло­пе­дической об­ра­зо­ван­но­сти, Дальхауз в кни­гах и мно­го­числ. стать­ях рас­смот­рел про­бле­мы ев­ропейской музыкальной тео­рии, ис­то­рии и эс­те­ти­ки от ис­то­ков до со­вре­мен­но­сти [«Ана­лиз и цен­но­ст­ное су­ж­де­ние» («Analyse und Wertur­teil», 1970), «Ос­но­вания ис­то­рии му­зы­ки» («Grun­dla­gen der Musikgeschichte», 1977), «Идея аб­со­лют­ной му­зы­ки» («Die Idee der absoluten Musik», 1978), «Шён­берг и дру­гие» («Schön­berg und an­de­re», 1978), «Му­зы­каль­ный реа­лизм» («Mu­si­ka­lischer Rea­lismus. Zur Musik­ges­chich­te des 19. Jahrhunderts», 1982) и др.]. Раз­раба­ты­вая ме­то­до­ло­гию му­зы­коз­на­ния, Дальхауз опи­рал­ся на опыт фи­лософской фе­но­ме­но­ло­гии и гер­ме­нев­ти­ки (идеи ин­тен­цио­наль­но­сти музыкального язы­ка, его за­ви­си­мо­сти от язы­ка сло­вес­ных ин­тер­пре­та­ций, за­дан­ных ис­то­рических сте­рео­ти­па­ми по­ни­ма­ния му­зы­ки). По­сле­до­ва­тель­но про­во­дя ис­то­рический взгляд на му­зы­ку, Дальхауз по­ка­зал от­но­си­тель­ность и ис­то­рическую обу­слов­лен­ность многих по­ня­тий её тео­рии, счи­тав­ших­ся аб­со­лют­ны­ми; вме­сте с тем кон­цеп­ция ев­ропейской музыкальной ис­то­рии стро­ит­ся Дальхауза на от­ри­цании её един­ст­ва как не­пре­рыв­но­го про­цес­са. Пред­мет ис­то­рии му­зы­ки, по Дальхаузу, дро­бит­ся в соз­на­нии ис­то­ри­ка на от­дель­ные, не свя­зан­ные друг с дру­гом «по­ня­тия му­зы­ки» - ка­те­го­рии, до­ми­ни­рую­щие в дан­ную эпо­ху: жанр (вне­лич­ная со­ци­аль­ная функ­ция му­зи­ци­ро­ва­ния до XVII века), аф­фект (пред­мет изо­бра­же­ния в му­зы­ке XVII-XVIII веков), стиль (вы­ра­же­ние глу­бин лич­но­сти в музыке XVIII-XIX веков), про­из­в. (са­мо­цен­ная, за­кон­чен­ная в се­бе струк­ту­ра в музыке XIX-XX веков).

Сочинения:

Musikästhetik. Köln, 1967;

Untersu­chun­gen über die Entstehung der harmonischen To­nalität. Kassel, 1968;

Melodielehre. Köln, 1972 (mit L. U. Abraham);

Studien zur Theorie und Geschichte der mu­si­ka­lischen Rhythmik und Metrik. Münch., 1974 (mit E. Apfel);

Vom Mu­sikdrama zur Lite­ra­turoper: Aufsätze zur neue­ren Opernge­schichte. Münch., 1983;

Wag­ner. L., 1984 (with J. Deathridge);

Автор статьи: Д. О. Че­хо­вич.

Klassische und ro­man­tische Mu­sikästhetik. Laaber, 1988;

Ge­sam­melte Schriften. Laaber, 2001-2007. Bd 1-10.