Далай-лама

Дала`й-ла`ма (монг. далай, старомонг. dalai — «океан», «всемирный», «вселенский», тиб. bla-ma — «монах», «священнослужитель») — верховный глава буддийской церкви Тибета, Монголии, Бурятии и Калмыкии. В 1578 титул впервые был пожалован главе тибетской буддийской школы Гэлугпа Соднам Чжамцо (1543—1588) южномонгольским правителем Алтан-ханом тумэтским (1507—1582) в благодарность за принятие буддизма. Соднам Чжамцо был признан третьим земным во­площений бодхисатвы сострадания Авалокитешвары (см. Буддизм ) и получил титул Д.-л. III. Правнук Алтан-хана был избран Д.-л. IV и получил имя Йондан-Чжамцо (1589—1616). В XVII в. Д.-л. V Лобсан Чжамцо (1617—1682) при помощи монголов смог объединить Тибет под властью школы Гэлугпа. Д.-л. VI Цангьянг Гьяцо (1683—1706) был известен не только как политический деятель, но и как автор выдающихся стихов на тибетском языке. Со времен объединения Тибета Д.-л. фактически были его единоличными теократическими правителями вплоть до 1959, когда нынешний Д.-л. XIV покинул Тибет. Основная резиденция Д.-л. находилась во дворце Потала в Лхасе.