ДАЛАЙ-ЛАМА

ДАЛАЙ-ЛАМА - титул тибетского духовного лидера, почитаемого как земное явление бодхисаттвы Авалокитешвары и являвшегося одновременно главой тибетского государства.

Ти­тул Далай-ламы был вве­дён в 1578 году мон­голь­ским (ой­рат­ским) Ал­тан-ха­ном, ко­то­рый при­гла­сил к сво­ему дво­ру ти­бетского ла­му шко­лы Ге­луг Со­нам Гья­цо (ти­бетское - оке­ан доб­ро­де­те­ли) и пе­ре­вёл вто­рую часть его име­ни (гья­цо - оке­ан) на монгольский язык. Об­ра­зо­вав­шее­ся мон­го­ло-ти­бетское сло­во­со­че­та­ние «Далай-лама» при­жи­лось вез­де, кро­ме са­мо­го Ти­бе­та, где сво­его ли­де­ра про­дол­жа­ют име­но­вать на род­ном язы­ке - Гьял­ва Рин­по­че (ти­бетское rGyal-ba Rin-po-che - Дра­го­цен­ный По­бе­ди­тель).

По­сколь­ку вой­ска Ал­тан-ха­на в то вре­мя кон­тро­ли­ро­ва­ли ти­бетскую тер­ри­то­рию, об­ра­щён­ный в буд­дизм Ал­тан-хан в ка­че­ст­ве под­но­ше­ния по­да­рил Далай-ламе власть над его стра­ной - с той по­ры Далай-ламы ста­ли ру­ко­во­дить ти­бетским го­су­дар­ст­вом. К мо­мен­ту по­лу­че­ния ти­ту­ла Далай-лама Со­нам Гья­цо (1543-1588 годы) счи­тал­ся уже треть­им в ря­ду пе­ре­ро­ж­де­ний, по­это­му оба его пред­ше­ст­вен­ни­ка - Ген­дун Друб (1391-­1474 годы) и Ген­ден Гья­цо (1475-1542 годы) так­же ста­ли име­но­вать­ся Далай-ламами - со­от­вет­ст­вен­но Да­лай-ла­ма I и Да­лай-ла­ма II. Да­лай-ла­ма IV, Йон­тен Гья­цо (1589-1617 годы), един­ст­вен­ный из Далай-лам, ро­див­ший­ся вне Ти­бе­та, был мон­го­лом, пра­вну­ком Ал­тан-­ха­на. Да­лай-ла­ма V, Нга­ванг Лоб­занг Гья­цо (1617-1682 годы), на­зван­ный «Ве­ли­ким», соз­дал боль­ше со­чи­не­ний, чем все его пред­ше­ст­вен­ни­ки, по­стро­ил ги­гант­ский дво­рец По­та­ла в Лха­се и вновь объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью все ти­бетские кня­же­ст­ва, об­ра­зо­вав­шие­ся в IX века по­сле рас­па­да еди­но­го ти­бетского го­су­дар­ст­ва. Да­лай-­ла­ма VI, Цань­ян Гья­цо (1683-1706 годы), был един­ст­вен­ным Далай-ламой, от­ка­зав­шим­ся от мо­на­ше­ских обе­тов. Из ос­таль­ных Далай-лам (Да­лай-ла­мы IX, X, XI, XII уми­ра­ли очень ра­но) наи­бо­лее из­вес­тен Да­лай-ла­ма XIII, Туб­тен Гья­цо (1876-1933 годы; так­же но­сил ти­тул «Ве­ли­кий»), ко­то­рый су­мел вер­нуть не­за­ви­си­мость Ти­бе­ту, на­хо­див­ше­му­ся на про­тя­же­нии дол­го­го вре­ме­ни в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Цин­ской ди­на­стии Ки­тая, а так­же ус­та­но­вил кон­так­ты с русским пра­ви­тель­ст­вом че­рез сво­его бу­рятского учи­те­ля А.-Л. Дор­жие­ва и по­стро­ил буд­дий­ский храм в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Да­лай-ла­ма XIV, Тен­зин Гья­цо (ро­дил­ся в 1935 году), по­сле вве­де­ния в Ти­бет войск КНР жи­вёт в эмигра­ции в Ин­дии (Дха­рам­са­ла, штат Хи­ма­чал-Пра­деш).

Ста­тус Далай-ламы име­ет су­гу­бо мо­раль­ный ха­рак­тер - ис­то­ри­че­ски при­над­ле­жа к гос­под­ствую­щей в Ти­бе­те шко­ле Ге­луг, он, тем не ме­нее, не яв­ля­ет­ся её гла­вой (по тра­ди­ции, этой шко­лой ру­ко­во­дит на­стоя­тель монастыря Ган­ден); фор­маль­но Далай-лама не управ­ля­ет и ос­таль­ны­ми ти­бетскими буд­дий­ски­ми шко­ла­ми, но при этом по­чи­та­ет­ся ими как выс­ший ду­хов­ный ав­то­ри­тет. Ти­тул Далай-ламы - не на­след­ст­вен­ный (по тра­ди­ции, Далай-ламами ста­но­вят­ся мо­на­ха­ми с дет­ст­ва и по­это­му не име­ют де­тей) и не пе­ре­да­ёт­ся так­же пу­тём вы­бо­ров. Все 14 Далай-лам, со­глас­но уче­нию о ре­ин­кар­на­ции, яв­ля­ют­ся по­сле­до­ва­тель­ны­ми во­пло­ще­ния­ми од­но­го и то­го же Далай-ламы. Ри­ту­ал по­ис­ка и ото­жде­ст­в­ле­ния пе­ре­во­пло­ще­ний офор­мил­ся к середине XVIII века. По­сле кон­чи­ны Далай-ламы мо­на­хи ищут маль­чи­ка, в те­ле ко­то­ро­го во­пло­ти­лось соз­на­ние умер­ше­го. Его на­хо­дят, ис­хо­дя из при­бли­зи­тель­ных сро­ков ро­ж­де­ния (он дол­жен ро­дить­ся не ра­нее 49 дней по­сле смер­ти по­след­не­го Далай-ламы), раз­лич­но­го ро­да зна­ков, про­ро­честв и, на­ко­нец, тес­ти­ро­ва­ния по­тен­ци­аль­ных кан­ди­да­тов, ко­то­рым обыч­но пред­ла­га­ет­ся уз­нать ве­щи пре­ды­ду­ще­го во­пло­ще­ния. Из­бран­ный кан­ди­дат вос­пи­ты­ва­ет­ся и по­лу­ча­ет об­ра­зо­ва­ние в мо­на­сты­рях шко­лы Ге­луг. Пол­ная ин­тро­ни­за­ция Далай-ламы со­вер­ша­ет­ся по дос­ти­же­нии им 18 лет. До его со­вер­шен­но­ле­тия обя­зан­но­сти Далай-ламы ис­пол­ня­ет ре­гент.

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