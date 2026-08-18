ДАЛАЙ-ЛАМА
ДАЛАЙ-ЛАМА - титул тибетского духовного лидера, почитаемого как земное явление бодхисаттвы Авалокитешвары и являвшегося одновременно главой тибетского государства.
Титул Далай-ламы был введён в 1578 году монгольским (ойратским) Алтан-ханом, который пригласил к своему двору тибетского ламу школы Гелуг Сонам Гьяцо (тибетское - океан добродетели) и перевёл вторую часть его имени (гьяцо - океан) на монгольский язык. Образовавшееся монголо-тибетское словосочетание «Далай-лама» прижилось везде, кроме самого Тибета, где своего лидера продолжают именовать на родном языке - Гьялва Ринпоче (тибетское rGyal-ba Rin-po-che - Драгоценный Победитель).
Поскольку войска Алтан-хана в то время контролировали тибетскую территорию, обращённый в буддизм Алтан-хан в качестве подношения подарил Далай-ламе власть над его страной - с той поры Далай-ламы стали руководить тибетским государством. К моменту получения титула Далай-лама Сонам Гьяцо (1543-1588 годы) считался уже третьим в ряду перерождений, поэтому оба его предшественника - Гендун Друб (1391-1474 годы) и Генден Гьяцо (1475-1542 годы) также стали именоваться Далай-ламами - соответственно Далай-лама I и Далай-лама II. Далай-лама IV, Йонтен Гьяцо (1589-1617 годы), единственный из Далай-лам, родившийся вне Тибета, был монголом, правнуком Алтан-хана. Далай-лама V, Нгаванг Лобзанг Гьяцо (1617-1682 годы), названный «Великим», создал больше сочинений, чем все его предшественники, построил гигантский дворец Потала в Лхасе и вновь объединил под своей властью все тибетские княжества, образовавшиеся в IX века после распада единого тибетского государства. Далай-лама VI, Цаньян Гьяцо (1683-1706 годы), был единственным Далай-ламой, отказавшимся от монашеских обетов. Из остальных Далай-лам (Далай-ламы IX, X, XI, XII умирали очень рано) наиболее известен Далай-лама XIII, Тубтен Гьяцо (1876-1933 годы; также носил титул «Великий»), который сумел вернуть независимость Тибету, находившемуся на протяжении долгого времени в вассальной зависимости от Цинской династии Китая, а также установил контакты с русским правительством через своего бурятского учителя А.-Л. Доржиева и построил буддийский храм в Санкт-Петербурге. Далай-лама XIV, Тензин Гьяцо (родился в 1935 году), после введения в Тибет войск КНР живёт в эмиграции в Индии (Дхарамсала, штат Химачал-Прадеш).
Статус Далай-ламы имеет сугубо моральный характер - исторически принадлежа к господствующей в Тибете школе Гелуг, он, тем не менее, не является её главой (по традиции, этой школой руководит настоятель монастыря Ганден); формально Далай-лама не управляет и остальными тибетскими буддийскими школами, но при этом почитается ими как высший духовный авторитет. Титул Далай-ламы - не наследственный (по традиции, Далай-ламами становятся монахами с детства и поэтому не имеют детей) и не передаётся также путём выборов. Все 14 Далай-лам, согласно учению о реинкарнации, являются последовательными воплощениями одного и того же Далай-ламы. Ритуал поиска и отождествления перевоплощений оформился к середине XVIII века. После кончины Далай-ламы монахи ищут мальчика, в теле которого воплотилось сознание умершего. Его находят, исходя из приблизительных сроков рождения (он должен родиться не ранее 49 дней после смерти последнего Далай-ламы), различного рода знаков, пророчеств и, наконец, тестирования потенциальных кандидатов, которым обычно предлагается узнать вещи предыдущего воплощения. Избранный кандидат воспитывается и получает образование в монастырях школы Гелуг. Полная интронизация Далай-ламы совершается по достижении им 18 лет. До его совершеннолетия обязанности Далай-ламы исполняет регент.