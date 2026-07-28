ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (псевдоним Казак Владимир Луганский) - русский писатель, лексикограф, этнограф.
Член-корреспондент Петербургской АН (1838). Действительный член ОЛРС (1859). Дворянин. Родился в семье врача - выходца из Дании, мать - немка. Окончил петербургский Морской кадетский корпус (1819). В 1826 году вышел в отставку, с 1826 по 1829 годы учился на медицинском факультете Дерптского университета. В Дерпте познакомился с поэтами В.А. Жуковским, А.Ф. Воейковым, Н.М. Языковым. Как врач в 1829 году принимал участие в русско-турецкой войне, в 1831 году - польской кампании, в 1839-1840 годах - в Хивинском походе. С 1833 года в Оренбурге (чиновник особых поручений при военном губернаторе). В 1841 году переехал в Санкт-Петербург; в 1843-1849 годах заведующий Особой канцелярией Министерства внутренних дел. В 1849-1859 годах управляющий удельной конторой имений в Нижнем Новгороде. С 1830-х годов ширятся литературные связи Даля: он знакомится с А.С. Пушкиным, В.Ф. Одоевским, П.А. Плетнёвым, И.С. Тургеневым.
Литературный дебют - этнографическая повесть «Цыганка» (1830). Издал в своей обработке «Русские сказки» (1832); тираж книги был изъят цензурой (за «насмешки над правительством» и др.). Автор бытописательных повестей: «Мичман Поцелуев, или Живучи оглядывайся» (1841), отчасти автобиографического характера, а также «Савелий Граб, или Двойник» (1842), «Павел Алексеевич Игривый» (1847) и др. В русле натуральной школы созданы физиологические очерки Даля «Уральский казак» (1843), «Петербургский дворник» (1845), «Денщик» (1845). Среди других сочинений - сборники рассказов для народного чтения «Солдатские досуги» (1843), «Матросские досуги» (1853), «Два сорока бывальщинок для крестьян» (1862). Опубликовал сборник «Пословицы русского народа» (1862), включавший более 30 тысяч пословиц, поговорок, прибауток.
Главный труд Даля - «Толковый словарь живого великорусского языка» (тома 1-4, 1863-1866 годы), за который он был удостоен Ломоносовской премии АН и звания почетного академика (1863). Словарь (приблизительно 200 тысяч слов) отражает словарный состав русского языка (литературного, разговорного и говоров) середины XIX века. В него широко включена лексика живой народной речи, собранная автором в разных областях России. Расположение слов гнездовое. Большое место занимают фразеология, пословицы, поговорки, сравнения и т. п.
Даль выступал и как лингвист-теоретик. В работе «О наречиях великорусского языка» (1852) предложил классификацию русских диалектов. Автор ряда статей по этнографии и фольклору.
Даль - один из учредителей Русского географического общества (1845).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Полное собрание сочинений. СПб., 1897-1898 годы. Т. 1-10;
Повести и рассказы. М., 1983;
Кружевница. Повести, рассказы, очерки. Красноярск, 1986