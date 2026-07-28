ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (псевдоним Ка­зак Вла­ди­мир Лу­ган­ский) - русский писатель, лексикограф, этнограф.

Член-корреспондент Пе­тербургской АН (1838) . Действительный член ОЛРС (1859). Дво­ря­нин. Ро­дил­ся в се­мье вра­ча - вы­ход­ца из Да­нии, мать - нем­ка . Окон­чил пе­тербургский Мор­ской ка­дет­ский кор­пус (1819). В 1826 году вы­шел в от­став­ку, с 1826 по 1829 годы учил­ся на медицинском факультете Дерпт­ско­го университета. В Дер­пте по­зна­ко­мил­ся с поэ­та­ми В.А. Жу­ков­ским, А.Ф. Во­ей­ко­вым, Н.М. Язы­ко­вым. Как врач в 1829 году при­ни­мал уча­стие в русско-­турецкой вой­не, в 1831 году - польской кам­па­нии, в 1839-1840 годах - в Хи­вин­ском по­хо­де. С 1833 года в Орен­бур­ге (чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при во­енном гу­бер­на­то­ре). В 1841 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург; в 1843-1849 годах заведующий Осо­бой кан­це­ля­ри­ей Министерства внутренних дел. В 1849-1859 годах уп­рав­ляю­щий удель­ной кон­то­рой име­ний в Ниж­нем Нов­го­ро­де. С 1830-х годов ши­рят­ся литературные свя­зи Даля: он зна­ко­мит­ся с А.С. Пуш­ки­ным, В.Ф. Одо­ев­ским, П.А. Плет­нё­вым, И.С. Тур­ге­не­вым.

Литературный де­бют - эт­но­гра­фическая по­весть «Цы­ган­ка» (1830). Из­дал в сво­ей об­ра­бот­ке «Рус­ские сказ­ки» (1832); ти­раж кни­ги был изъ­ят цен­зу­рой (за «на­смеш­ки над пра­ви­тель­ст­вом» и др.). Ав­тор бы­то­пи­са­тель­ных по­вес­тей: «Мич­ман По­це­лу­ев, или Жи­ву­чи ог­ля­ды­вай­ся» (1841), от­час­ти ав­то­био­гра­фического ха­рак­те­ра, а так­же «Са­ве­лий Граб, или Двой­ник» (1842), «Па­вел Алек­сее­вич Иг­ри­вый» (1847) и др. В рус­ле на­ту­раль­ной шко­лы соз­да­ны фи­зио­ло­ги­че­ские очер­ки Даля «Ураль­ский ка­зак» (1843), «Пе­тер­бург­ский двор­ник» (1845), «Ден­щик» (1845). Сре­ди других со­чи­не­ний - сборники рас­ска­зов для народного чте­ния «Сол­дат­ские до­су­ги» (1843), «Мат­рос­ские до­су­ги» (1853), «Два со­ро­ка бы­валь­щи­нок для кре­сть­ян » (1862). Опуб­ли­ко­вал сборник «По­сло­ви­цы рус­ско­го на­ро­да» (1862), вклю­чав­ший бо­лее 30 тысяч по­сло­виц, по­го­во­рок, при­бау­ток.

Главный труд Даля - «Тол­ко­вый сло­варь жи­во­го ве­ли­ко­рус­ско­го язы­ка» (тома 1-4, 1863-1866 годы), за ко­то­рый он был удо­сто­ен Ло­мо­но­сов­ской премии АН и зва­ния почетного акаде­ми­ка (1863). Сло­варь (при­бли­зи­тель­но 200 тысяч слов) от­ра­жа­ет сло­вар­ный со­став русского язы­ка (литературного, раз­го­вор­но­го и го­во­ров) середины XIX века. В не­го ши­ро­ко вклю­че­на лек­си­ка жи­вой народной ре­чи, со­б­ран­ная ав­то­ром в раз­ных об­лас­тях Рос­сии. Рас­по­ло­же­ние слов гнез­до­вое. Боль­шое ме­сто за­ни­ма­ют фра­зео­ло­гия, по­сло­ви­цы, по­го­вор­ки, срав­не­ния и т. п.

Даль вы­сту­пал и как лин­гвист-тео­ре­тик. В ра­бо­те «О на­ре­чи­ях ве­ли­ко­рус­ско­го язы­ка» (1852) пред­ло­жил клас­си­фи­ка­цию русских диа­лек­тов. Ав­тор ря­да ста­тей по эт­но­гра­фии и фольк­ло­ру.

Даль - один из уч­ре­ди­те­лей Русского гео­гра­фического общества (1845).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Полное собрание сочинений. СПб., 1897-1898 годы. Т. 1-10;

По­вес­ти и рас­ска­зы. М., 1983;

Кру­жев­ни­ца. По­вес­ти, рас­ска­зы, очер­ки. Крас­но­ярск, 1986