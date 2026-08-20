ДАЛЬ МОНТЕ ТОТИ

ДАЛЬ МОНТЕ ТОТИ - италянская певица, драматическая актриса.

Учи­лась в Ве­не­ции у Б. Мар­ки­зио. В 1916 году де­бю­ти­ро­ва­ла в те­ат­ре « Ла Ска­ла » (Ми­лан) в мец­цо-со­пра­но­вой пар­тии Бьян­кафь­о­ре («Фран­че­ска да Ри­ми­ни» Ф. Дзан­до­наи), с 1917 года вы­сту­па­ла в пар­ти­ях со­пра­но. Пе­ла на сце­нах ве­ду­щих те­ат­ров Ита­лии («Ла Ска­ла», 1922-1932 годы) и ми­ра («Ко­лон», Бу­энос-Ай­рес, 1923; Па­риж­ская опе­ра, 1924; «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра», Нью-Йорк, 1924-1925 годы; «Ко­вент-Гар­ден», Лон­дон, 1925), бы­ла при­зна­на луч­шим ли­рическим со­пра­но сво­его вре­ме­ни. Вы­сту­па­ла в опе­рах Дж. Рос­си­ни, В. Бел­ли­ни, Г. До­ни­цет­ти (за­глав­ная пар­тия в «Лю­чии ди Лам­мер­мур» бы­ла её из­люб­лен­ной), Дж. Вер­ди (про­сла­ви­лась в пар­тии Джиль­ды в опе­ре «Ри­го­лет­то»), Дж. Пуч­чи­ни, У. Джор­да­но (уча­ст­во­ва­ла в пре­мье­ре его опе­ры «Ко­роль», 1929, Ми­лан). Сре­ди не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся ау­дио­за­пи­сей с её уча­сти­ем - «Ма­дам Бат­тер­фляй» Пуч­чи­ни (1939, за­пись пол­ной по­ста­нов­ки, в ду­эте с Б. Джи­льи, ди­ри­жёр Т. Се­ра­фин). В 1943 году ос­та­ви­ла опер­ную сце­ну, сни­ма­лась в ки­но. В 1931, 1956, 1963 годах при­ез­жа­ла в СССР (в пос­лед­ний раз с дра­ма­тической труп­пой Ф. де Лул­ло).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Una voce nel mondo. Mil., 1962;

Го­лос над ми­ром. М., 1966.