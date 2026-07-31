ДАКТИЛОСКОПИЯ
ДАКТИЛОСКОПИЯ - раздел криминалистической техники, изучающий строение кожных узоров рук и методы их обнаружения, фиксации и исследования в целях криминалистической идентификации личности, уголовной регистрации и розыска преступников.
На ладонной поверхности конечных (ногтевых) фаланг пальцев рук имеются рельефные линии - т. н. папиллярные узоры, строение которых обусловлено рядами гребешковых выступов кожи, разделённых бороздками (смотри Дерматоглифика). Эти линии образуют сложные кожные узоры (дуговые, петлевые и завитковые), которые обладают индивидуальностью (разнообразная совокупность папиллярных линий, образующих рисунок узора по их конфигурации, местоположению, взаиморасположению, и неповторимая в другом узоре), относительной устойчивостью (неизменность внешнего строения узора, возникающего ещё в период внутриутробного развития человека и сохраняющегося в течение всей его жизни и после смерти, вплоть до разложения трупа) и восстанавливаемостью (при поверхностном нарушении кожного покрова папиллярные линии восстанавливаются в прежнем виде). Узоры пальцев рук подразделяются в зависимости от рисунка, образуемого папиллярными линиями центральной части узора, на 3 основных типа: дуговые (около 5% узоров), петлевые (около 65% узоров), завитковые (около 30% узоров). Каждый тип, в свою очередь, разделяется на виды.
Классификация папиллярных узоров является основой метода дактилоскопической регистрации, разработанного в конце XVIII века (Ф. Гальтон, У. Гершель, Г. Фолдс, Э. Генри - Великобритания) для регистрации осуждённых (арестованных) на основании отпечатков пальцев рук.
В России система дактилоскопической регистрации была введена в тюрьмах с 1907 года, во всех полицейских учреждениях - с 1908 года. Основой дактилоскопической регистрации являются специальные бланки - дактилокарты с отпечатками пальцев рук.
В РФ ведение дактилоскопических учётов регламентировано Федеральным законом «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» (1998). Дактилоскопия используется для идентификации личности задержанных, а также неопознанных трупов, розыска без вести пропавших и получения информации о состоявшемся ранее дактилоскопировании, что обеспечивает в т. ч. установление граждан, ставших жертвами преступлений, аварий, катастроф и т. п. Дактилоскопические учёты полностью компьютеризированы и ведутся с помощью автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем.
Дактилоскопическая экспертиза заключается в исследовании следов папиллярных узоров в целях установления человека по следам его рук; определения его пола, возраста и других особенностей; количества лиц, оставивших следы; выявления некоторых особенностей поведения лица на месте события (например, определение того, как преступник касался определённых предметов: был ли это удар или прикосновение, каким образом держал орудие преступления и т. п.).
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