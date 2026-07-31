ДАКТИЛОСКОПИЯ

ДАКТИЛОСКОПИЯ - раздел криминалистической техники, изучающий строение кожных узоров рук и методы их обнаружения, фиксации и исследования в целях криминалистической идентификации личности, уголовной регистрации и розыска преступников.

На ла­дон­ной по­верх­но­сти ко­неч­ных (ног­те­вых) фа­ланг паль­цев рук име­ют­ся рель­еф­ные ли­нии - т. н. па­пил­ляр­ные узо­ры, строе­ние ко­то­рых обу­слов­ле­но ря­да­ми гре­беш­ко­вых вы­сту­пов ко­жи, раз­де­лён­ных бо­розд­ка­ми (смотри Дер­ма­то­гли­фи­ка). Эти ли­нии об­ра­зу­ют слож­ные кож­ные узо­ры (ду­го­вые, пет­ле­вые и за­вит­ко­вые), ко­то­рые об­ла­да­ют ин­ди­ви­ду­аль­но­стью (раз­но­об­раз­ная со­во­куп­ность па­пил­ляр­ных ли­ний, об­ра­зую­щих ри­су­нок узо­ра по их кон­фи­гу­ра­ции, ме­сто­по­ло­же­нию, взаи­мо­рас­по­ло­же­нию, и не­по­вто­ри­мая в дру­гом узо­ре), от­но­си­тель­ной ус­той­чи­во­стью (не­из­мен­ность внеш­не­го строе­ния узо­ра, воз­ни­каю­ще­го ещё в пе­ри­од внут­ри­ут­роб­но­го раз­ви­тия че­ло­ве­ка и со­хра­няю­ще­го­ся в те­че­ние всей его жиз­ни и по­сле смер­ти, вплоть до раз­ло­же­ния тру­па) и вос­ста­нав­ли­вае­мо­стью (при по­верх­но­ст­ном на­ру­ше­нии кож­но­го по­кро­ва па­пил­ляр­ные ли­нии вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся в преж­нем ви­де). Узо­ры паль­цев рук под­раз­де­ля­ют­ся в за­ви­си­мо­сти от ри­сун­ка, об­ра­зуе­мо­го па­пил­ляр­ны­ми ли­ния­ми центральной ча­сти узо­ра, на 3 основных ти­па: ду­го­вые (около 5% узо­ров), пет­ле­вые (около 65% узо­ров), за­вит­ко­вые (около 30% узо­ров). Каж­дый тип, в свою оче­редь, раз­де­ля­ет­ся на ви­ды.

Клас­си­фи­ка­ция па­пил­ляр­ных узо­ров яв­ля­ет­ся ос­но­вой ме­то­да дак­ти­ло­ско­пической ре­ги­стра­ции, раз­ра­бо­тан­но­го в конце XVIII века (Ф. Галь­тон, У. Гер­шель, Г. Фолдс, Э. Ген­ри - Ве­ли­ко­бри­та­ния) для ре­ги­стра­ции осуж­дён­ных (аре­сто­ван­ных) на ос­но­ва­нии от­пе­чат­ков паль­цев рук.

В Рос­сии си­сте­ма дак­ти­ло­ско­пической ре­ги­стра­ции бы­ла вве­де­на в тюрь­мах с 1907 года, во всех по­ли­цей­ских уч­реж­де­ни­ях - с 1908 года. Ос­но­вой дак­ти­ло­ско­пической ре­ги­стра­ции яв­ля­ют­ся специальные блан­ки - дак­ти­ло­кар­ты с от­пе­чат­ка­ми паль­цев рук.

В РФ ве­де­ние дак­ти­ло­ско­пических учё­тов рег­ла­мен­ти­ро­ва­но Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О го­су­дар­ст­вен­ной дак­ти­ло­ско­пи­чес­кой ре­ги­стра­ции в РФ» (1998). Дактилоскопия ис­поль­зу­ет­ся для иден­ти­фи­ка­ции лич­но­сти за­дер­жан­ных, а так­же нео­поз­нан­ных тру­пов, ро­зы­ска без ве­сти про­пав­ших и по­лу­че­ния ин­фор­ма­ции о со­сто­яв­шем­ся ра­нее дак­ти­ло­ско­пи­ро­ва­нии, что обес­пе­чи­ва­ет в т. ч. ус­та­нов­ле­ние граж­дан, став­ших жерт­ва­ми пре­ступ­ле­ний, ава­рий, ка­та­строф и т. п. Дак­ти­ло­ско­пические учё­ты пол­но­стью ком­пью­те­ри­зи­ро­ва­ны и ве­дут­ся с по­мо­щью ав­то­ма­ти­зированных дак­ти­ло­ско­пических иден­ти­фи­ка­ци­он­ных си­стем.

Дак­ти­ло­ско­пическая экс­пер­ти­за за­клю­ча­ет­ся в ис­сле­до­ва­нии сле­дов па­пил­ляр­ных узо­ров в це­лях ус­та­нов­ле­ния че­ло­ве­ка по сле­дам его рук; оп­ре­де­ле­ния его по­ла, воз­ра­ста и других осо­бен­но­стей; ко­ли­чест­ва лиц, ос­та­вив­ших сле­ды; вы­яв­ле­ния не­ко­то­рых осо­бен­но­стей по­ве­де­ния ли­ца на ме­сте со­бы­тия (например, оп­ре­де­ле­ние то­го, как пре­ступ­ник ка­сал­ся оп­ре­де­лён­ных пред­ме­тов: был ли это удар или при­кос­но­ве­ние, ка­ким об­ра­зом дер­жал ору­дие пре­ступ­ле­ния и т. п.).

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