Дакка

Да`кка — столица Бангладеш, административный центр одноименной области. Политическое и культурно-экономическое средоточие страны, важный узел автомобильных и железных дорог, с речным портом (Садаргхат) и международным аэропортом (Зия). Население в пределах «городской корпорации Д.» — 6,72 млн человек (2006); вместе с пригородами (включая Нараянгандж) образует агломерацию Большая Д. с населением 14,4 млн человек (2014) — ведущий индустриальный район Бангладеш с несколькими промышленными зонами (главная — Теджгаон, на север от Д.). История Д. восходит к X—XI вв., но старейший из сохранившихся памятников — индусский храм богини Дхакешвари, основанный царем Валлалой (1158—1178) из династии Сенов. Ислам восторжествовал здесь в XIII—XIV вв., когда Д. служила резиденцией тюркских и пуштунских наместников Делийского султаната, которые позднее обособились, но в конечном итоге покорились Великим Моголам (окончательно — после 1608, когда полководец Джахангира Ислам-хан Чишти разрушил город и отстроил его заново под именем Джахангирнагар). В XVII — начале XVIII в. Д. — крупный торгово-ремесленный центр (вывоз хлопчатобумажных тканей, главным образом высококачественного муслина, изделий из золота и серебра и пр.), привлекавший купцов со всей Азии, а с середины XVII в. — европейских негоциантов, открывших здесь свои фактории и соб­ственную церковь (Остин-Фрайерс, 1666). В 1608—1639 и 1660—1704 — резиденция могольских субадаров Бенгалии. Об этой эпохе напоминают исторические строения Старой Д. (на левом берегу Бурхи-Ганги): дворец Бара-Катра (1644—1646), возводившиеся при субадаре Шайиста-хане цитадель Лалбагх (строительство, начатое в 1678, не было завершено) с прямоугольным в плане мавзолеем Пари-Биби (1684) и мечеть Сат-Гумбад (1680-е), а также «Звездная мечеть» (XVIII в.). Переезд субадаров в Муршидабад и спад производства муслина ознаменовал начало длительного упадка города, усугубившегося после его перехода под контроль английской Ост-Индской компании в 1765, когда возвышение Калькутты (Колкаты) лишило Д. административного значения, а наплыв дешевой фабричной продукции из Великобритании окончательно подорвал местное ткачество. Вследствие миграции и массовой смертности от голода (десятки тысяч жертв) население с конца XVII до начала XIX в. сократилось в несколько раз. Возрождение Д. во 2-й половине XIX в. связано с развитием торговли джутом и джутовыми изделиями. К этому времени, когда в городе, получившем в 1864 статус муниципалитета, было налажено современное водоснабжение и электрификация (1870-е), относятся памятники колониальной архитектуры в стиле английского неоклассицизма и ряд учреждений культурного значения, например музей Бенгалии (1913, ныне Национальный). В Д., являвшейся в 1905—1908 одним из очагов антиколониального движения, в 1906 была учреждена Мусульман­ская лига . В 1921 открытие университета сделало Д. важным интеллектуальным центром. В XX в. Д. — главный город провинции Вост. Бенгалия (с 1947, с 1956 — провинции Вост. Пакистан), затем — 2-я столица независимого Пакистана (с 1962). В 1950—1960-х к северу от Старой Д. выросла Новая ( мечеть Байт уль-Мукаррам, монумент Шахид-Минар, 1957—1963, Административный и культурный центр, 1964—1984), с соответствующей инфраструктурой. В декабре 1971 Д. провозглашена столицей Народной Республики Бангладеш, в 1978 получила статус «городской корпорации». Независимость стимулировала продолжение застройки Новой Д. многоэтажными жилыми и офисными зданиями, сочетающими современный и традиционный бенгальский стили, и дальнейшую модернизацию урбанистического ландшафта (Академия, 1972, Академия наук и Комиссия по атомной энергии, 1973).