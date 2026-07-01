Дакия

Да`кия (лат. Daciа) — римская провинция , образована в 106 н. э. Траяном после длительных войн с даками. Располагалась к северу от Нижнего Дуная (на большей части территории совр. Румынии). Западная граница Д. проходила восточнее течения р. Тисы, северная определялась Карпатами, восточная — течением р. Днестр и побережьем Черного моря, южная — Дунаем, от впадения в него Тисы и до дельты. Вдоль границы в Д. был создан укрепленный лимес, размещалась самая большая по числу легионов и вспомогательных войск римская армия . Траян переселял в Д. из ближайших провинций колонистов (ремесленников, торговцев, разного рода чиновников) и ветеранов римских легионов. В ходе романизации в Д. появились крупные виллы и римские города (Апул, Напока и др.). Столицей провинции стала построенная в 8 км от стратегически важного горного прохода Тапы (Железные ворота Трансильвании) на месте лагеря V Македонского легиона и заселенная его ветеранами Сармизегетуза (Sarmizegetusa Ulpia Traiana), расположенная примерно в 40 км от бывшей дакийской столицы с тем же названием (Sarmizegetusa Regia), разрушенной римлянами. Д. была обла­стью с развитым сельским хозяйством и торговлей; в горных районах Трансильвании добывали железо, золото , медь, серебро, свинец; важное место занимала добыча соли. В 118/119 провинция была разделена по течению Дуная на две — Dacia Superior (Верхняя Д.) и Dacia Inferior (Нижняя Д.), в 158/159 — на три провинции, которые к 168 были воссоединены под названием «Трех Д.» (provincia trium Daciarum). Во II—III вв. Д. по­стоянно подвергалась набегам пограничных племен. Мир в Д. Римская империя обеспечивала не только силой оружия, но и с помощью дипломатии (вестготы), денежных субсидий (сарматы, карпы), предоставления части территории (бастарнам, карпам, сарматам, вестготам), признания политической самостоятельности племен за пределами Д. (вестготы). При Галлиене римляне утратили военную власть над Д. и начали выводить оттуда свои войска. Аврелиан был вынужден окончательно оставить Д., эвакуировав в 271/272 римские войска и оставшееся гражданское население на правый берег Дуная, где на территории Мёзии и Фракии была образована новая провинция (Dacia Aureliana), впоследствии разделенная на две: Dacia Ripensis (Прибрежная Д.) и Dacia Mediterranea (Средиземная Д.). Левобережную Д. заняли вестготы, вандалы , виктуалы, гепиды , сарматы, карпы и др. племена. С конца III в. Д. стала одним из стратегически важных плацдармов германских вторжений в Римскую империю. После победы над готами (332) Константин I восстановил контроль над прилегавшей к Дунаю областью Левобережной Д., правобережные провинции вошли в диоцез Д. С появлением в Подунавье гуннов (середина V в.) регион Д. для империи был окончательно утерян.