ДАКИЯ

ДАКИЯ (лат. Dacia) - область, прилегающая к северу Балканского полуострова, ограниченная Дунаем , Тисой, Карпатами и Днестром.

Даки, фракийское племя, в середине I в. до н.э. объединились под властью царя Буребисты, основателя Дакийского царства и покорили дунайское правобережье и западнопонтийские греческие города. После смерти Буребисты царство распалось.

Даки неоднократно сражались с римлянами при Августе (35-33 гг. до н.э.; 29-28 гг. до н.э., 13-11 гг. до н.э.). После образования провинции Мёзия римляне смогли обеспечить защиту своей территории и до времени Домициана серьезных конфликтов не возникало. Новый виток войн даков с Римом связан с правлением царей Дураса и Децебала . Домициан в 85-88 гг. ведет военные действия против Децебала и после победы при Тапе (88 г. н.э.) Домициан заключает выгодный для даков мир. Военные действия возобновляются при Траяне (101-102, 105-106 гг.), который нанес окончательное поражение Децебалу и в 106 г. основал провинцию Дакию.

При Траяне и Адриане область значительно романизируется и заселяется переселенцами со всего римского мира. Дакия имела большое военно-стратегическое и экономическое значение для Римской империи: она прикрывала внутренние области от нападений варваров, а кроме того, Дакия была богата золотом, другими металлами, хлебом и лесом. Крупными дакийскими городами были Сармизегетуза (центр провинции), Апулум, Дробета, Поролиссум, Напока.

Во II в. провинция была разделена на три части (Верхняя, Нижняя и Пролиссенская Дакии), но к концу века они были вновь объединены. Со времени Адриана варвары пытались прорваться в Дакию, в итоге в 271 г. император Аврелиан эвакуировал на правый берег Дуная римские войска и гражданское население, создав провинции Дакия Прибрежная (Ripensis) и Дакия Внутренняя (Mediterranea), а левобережную Дакию заняли готы, вандалы, гепиды, карпы и сарматы.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев