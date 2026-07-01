Даки
Да`ки (лат. daci, dacae) — фракийские племена, родственные гетам, населявшие земли к северу от нижнего течения Дуная до отрогов Карпат (совр. Румыния). В VII—IV вв. до н. э. на развитие материальной культуры Д. оказали влияние кочевники-скифы, в III—II вв. до н. э. — кельты. В V в. до н. э. Д. наладили первые торговые связи с греческими городами, в I в. до н. э. — с римскими купцами, что способствовало установлению экономических и культурных связей с античным миром. В I в. до н. э. при правителе Буребисте (79—44 до н. э.) племена Д. и гетов были объединены в сильный племенной союз. Он вел войны с кельтами, жившими в Паннонии, угрожал греческим колониям. Ок. 50 до н. э. Д. разграбили греческие города Зап. Причерноморья, совершали набеги на земли бойев и таврисков, в 29 и 12 до н. э. вторгались во Фракию. После смерти Буребисты созданный им союз племен распался. Наибольшего могущества Д. достигли при царе Децебале (86—106 н. э.), создавшем мощное государственное образование, некоторое время противостоявшее римской экспансии. После ряда военных экспедиций римлян против Д. (10 до н. э., 11, 12, 15, 60 н. э.), не принесших Риму Древнему решающего успеха, Домициан заключил с Децебалом мир, предусматривавший выплату Д. ежегодных субсидий. Сопротивление Д. было сломлено только после двух походов (101—102 и 105—106) Траяна, аннулировавшего мирное соглашение. Д. были разгромлены, их столица Сармизегетуза захвачена и сожжена. Земли Д. (области Трансильвания, Банат и Валахия в совр. Румынии) были присоединены к Римской империи и превращены в провинцию Дакия (106). Независимость от Рима сохранили только племена свободных Д., обитавшие у северо-восточной границы Дакии и продолжавшие нападать на римские владения. Войны против них вел Антонин Пий (138, 157). В честь победы над Д. в Риме (на форуме Траяна) в 113 была установлена колонна Траяна высотой 33 м с рельефным поясом, на котором изображены сцены римско-дакийских войн. Дакию начали заселять римские колонисты, что способствовало стремительному распространению среди Д. латинского языка и римской культуры. В ходе романизации Д. растворялись в провинциальной массе жителей Дакии. Потомками Д. предположительно считаются современные румыны.