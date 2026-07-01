Даки

Да`ки (лат. daci, dacae) — фракий­ские племена, родственные гетам, населявшие земли к северу от нижнего течения Дуная до отрогов Карпат (совр. Румыния). В VII—IV вв. до н. э. на развитие материальной культуры Д. оказали влияние кочевники-скифы, в III—II вв. до н. э. — кельты . В V в. до н. э. Д. наладили первые торговые связи с греческими городами, в I в. до н. э. — с римскими купцами, что способствовало установлению экономических и культурных связей с античным миром. В I в. до н. э. при правителе Буребисте (79—44 до н. э.) племена Д. и гетов были объединены в сильный племенной союз. Он вел войны с кельтами, жившими в Паннонии, угрожал греческим колониям. Ок. 50 до н. э. Д. разграбили греческие города Зап. Причерноморья, совершали набеги на земли бойев и таврисков, в 29 и 12 до н. э. вторгались во Фракию. После смерти Буребисты созданный им союз племен распался. Наибольшего могущества Д. достигли при царе Децебале (86—106 н. э.), создавшем мощное государственное образование , некоторое время противостоявшее рим­ской экспансии. После ряда военных экспедиций римлян против Д. (10 до н. э., 11, 12, 15, 60 н. э.), не принесших Риму Древнему решающего успеха, Домициан заключил с Децебалом мир , предусматривавший выплату Д. ежегодных субсидий. Сопротивление Д. было сломлено только после двух походов (101—102 и 105—106) Траяна, аннулировавшего мирное соглашение. Д. были разгромлены, их столица Сармизегетуза захвачена и сожжена. Земли Д. (области Трансильвания, Банат и Валахия в совр. Румынии) были присоединены к Римской империи и превращены в провинцию Дакия (106). Независимость от Рима сохранили только племена свободных Д., обитавшие у северо-восточной границы Дакии и продолжавшие нападать на римские владения. Войны против них вел Антонин Пий (138, 157). В честь победы над Д. в Риме (на форуме Траяна) в 113 была установлена колонна Траяна высотой 33 м с рельефным поясом, на котором изображены сцены римско-дакийских войн. Дакию начали заселять римские колонисты, что способствовало стремительному распространению среди Д. латинского языка и римской культуры. В ходе романизации Д. растворялись в провинциальной массе жителей Дакии. Потомками Д. предположительно считаются современные румыны.