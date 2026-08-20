ДАКИ
ДАКИ - группа северо-фракийских племён, близкородственных гетам.
Сведения о Даках - у Страбона, Юлия Цезаря, Плиния Старшего и других античных авторов. Во 2-й половине 1-го тысячелетия до н. э. Даки выделились из фракийской общности. Занимали значительные территории современной Румынии. Наиболее заселены и быстрее развивались районы Олтения и Банат. В 60-е годы I века до н. э. Даки во главе с вождём Буребистой, объединившись с гетами, создали мощный военно-племенной союз. Шёл процесс формирования государственности, росли укреплённые городища, появилась столица Аргедава (ныне Вередия) в области Банат и своя чеканка монеты. Д. Даки стали теснить соседей - иллирийцев, фракийцев, т. н. свободных даков, тавринов и др., овладели землями в Подунавье, нападали на греческие города Причерноморья, включались в систему международных отношений с помощью союзов - вероятно, с Ариовистом, а также с нанёсшим Юлию Цезарю поражение при Диррахии (48 до н. э.) Гнеем Помпеем. Вскоре Буребиста погиб в ходе нескончаемых межплеменных столкновений, и созданное им объединение распалось. Вожди разрозненных племён выступали в 30-20-е годы I века до н. э. союзниками римских полководцев Октавиана (Августа) - Котизон, либо М. Антония - Дикомес. При Августе римлянам удалось сдержать давление Даков на дунайской границе как с помощью военных экспедиций, так и союзов, подкреплённых денежными субсидиями. В середины 80-х годов I века н. э. сложилось новое объединение Даков во главе с Децебалом. Развивалось горное дело и сельское хозяйство, росли города. Новой столицей стала Сармизегетуса, на границах вырастали укреплённые центры. Общество в социальном и имущественном плане дифференцировалось, выявилась верхушка из военной знати и жречества. Император Домициан прекратил субсидии Даков, что привело зимой 85/86 к их вторжению в Мёзию, где они, одержав ряд побед, убили римского наместника Г. Оппия Сабина. В ответ на римское контрнаступление в направлении Сармизегетусы в 88 Даки уничтожили в Карпатах римское войско, захватили добычу, и римляне были вынуждены согласиться на заключение позорного мира с Децебалом.
Однако вскоре римляне одолели Даков, Децебал, вынужденный просить мира, послал к римлянам своего брата Диега, на голову которого римский император возложил корону, но обязался вновь выплачивать Дакам денежные субсидии и предоставлять им специалистов - инженеров и ремесленников. В правление Траяна началось неуклонное завоевание земель Даков. В 101-102 годах были захвачены Банат и Олтения, в 105-106 годах при отчаянном сопротивлении Даков их территория была превращена в римскую провинцию Дакия. Множество Даков в ходе завоевания погибли или были проданы в рабство. В связи с этим остаётся неясной степень преемственности между Даками и населением римской Дакии.
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