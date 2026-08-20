ДАКИ

ДАКИ - группа северо-фракийских племён, близкородственных гетам .

Све­де­ния о Даках - у Стра­бо­на, Юлия Це­за­ря, Пли­ния Стар­ше­го и других ан­тич­ных ав­то­ров. Во 2-й половине 1-го тысячелетия до н. э. Даки вы­де­ли­лись из фра­кий­ской общ­но­сти. За­ни­ма­ли зна­чительные тер­ри­то­рии современной Ру­мы­нии. Наи­бо­лее за­се­ле­ны и бы­ст­рее раз­ви­ва­лись райо­ны Ол­те­ния и Ба­нат. В 60-е годы I века до н. э. Даки во гла­ве с во­ж­дём Бу­ре­би­стой, объ­еди­нив­шись с ге­та­ми, соз­да­ли мощ­ный во­ен­но-пле­мен­ной со­юз. Шёл про­цесс фор­ми­ро­ва­ния го­су­дар­ст­вен­но­сти, рос­ли ук­ре­п­лён­ные го­ро­ди­ща, поя­ви­лась сто­ли­ца Ар­ге­да­ва (ны­не Ве­ре­дия) в области Ба­нат и своя че­кан­ка мо­не­ты. Д. Даки ста­ли тес­нить со­се­дей - ил­ли­рий­цев, фра­кий­цев, т. н. сво­бод­ных да­ков, тав­ри­нов и др., ов­ла­де­ли зем­ля­ми в По­ду­на­вье, на­па­да­ли на греческие го­ро­да При­чер­но­мо­рья, вклю­ча­лись в сис­те­му ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний с по­мо­щью сою­зов - ве­ро­ят­но, с Арио­ви­стом, а так­же с на­нёс­шим Юлию Це­за­рю по­ра­же­ние при Дир­ра­хии (48 до н. э.) Гне­ем Пом­пе­ем. Вско­ре Бу­ре­би­ста по­гиб в хо­де не­скон­чае­мых меж­пле­мен­ных столк­но­ве­ний, и соз­дан­ное им объ­еди­не­ние рас­па­лось. Во­ж­ди раз­роз­нен­ных пле­мён вы­сту­па­ли в 30-20-е годы I века до н. э. со­юз­ни­ка­ми римских пол­ко­вод­цев Ок­та­виа­на (Ав­гу­ста) - Ко­ти­зон, ли­бо М. Ан­то­ния - Ди­ко­мес. При Ав­гу­сте рим­ля­нам уда­лось сдер­жать дав­ле­ние Даков на ду­най­ской гра­ни­це как с по­мо­щью во­енных экс­пе­ди­ций, так и сою­зов, под­кре­п­лён­ных де­неж­ны­ми суб­си­дия­ми. В середины 80-х годов I века н. э. сло­жи­лось но­вое объ­еди­не­ние Даков во гла­ве с Де­це­ба­лом. Раз­ви­ва­лось гор­ное де­ло и сельское хозяйство, рос­ли го­ро­да. Но­вой сто­ли­цей ста­ла Сар­ми­зе­ге­ту­са, на гра­ни­цах вы­рас­та­ли ук­ре­п­лён­ные цен­тры. Об­ще­ст­во в со­ци­аль­ном и иму­ще­ст­вен­ном пла­не диф­фе­рен­ци­ро­ва­лось, вы­яви­лась вер­хуш­ка из во­енной зна­ти и жре­че­ст­ва. Император До­ми­ци­ан пре­кра­тил суб­си­дии Даков, что при­ве­ло зи­мой 85/86 к их втор­же­нию в Мё­зию, где они, одер­жав ряд по­бед, уби­ли римского на­ме­ст­ни­ка Г. Оп­пия Са­бина. В от­вет на римское контр­на­сту­п­ле­ние в на­прав­ле­нии Сар­ми­зе­ге­ту­сы в 88 Даки унич­то­жи­ли в Кар­па­тах римское вой­ско, за­хва­ти­ли до­бы­чу, и рим­ля­не бы­ли вы­ну­ж­де­ны со­гла­сить­ся на за­клю­че­ние по­зор­но­го ми­ра с Де­це­ба­лом.

Од­на­ко вско­ре рим­ля­не одо­ле­ли Даков, Де­це­бал, вы­ну­ж­ден­ный про­сить ми­ра, по­слал к рим­ля­нам сво­его бра­та Дие­га, на го­ло­ву ко­то­ро­го римский им­пе­ра­тор воз­ло­жил ко­ро­ну, но обя­зал­ся вновь вы­пла­чи­вать Дакам де­неж­ные суб­си­дии и пре­до­став­лять им спе­циа­ли­стов - ин­же­не­ров и ре­мес­лен­ни­ков. В прав­ле­ние Трая­на на­ча­лось не­ук­лон­ное за­вое­ва­ние зе­мель Даков. В 101-102 годах бы­ли за­хва­че­ны Ба­нат и Ол­те­ния, в 105-106 годах при от­ча­ян­ном со­про­тив­ле­нии Даков их тер­ри­то­рия бы­ла пре­вра­ще­на в римскую провинцию Да­кия. Мно­же­ст­во Даков в хо­де за­вое­ва­ния по­гиб­ли или были про­да­ны в раб­ст­во . В свя­зи с этим ос­та­ёт­ся не­яс­ной сте­пень пре­ем­ст­вен­но­сти ме­ж­ду Даками и на­се­ле­ни­ем рим­ской Да­кии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)