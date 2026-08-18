ДАКЕН ЛУИ КЛОД

ДАКЕН ЛУИ КЛОД - ранцузский органист , клавесинист и композитор.

Обу­чал­ся иг­ре на кла­ве­си­не у Э. Жа­ке де ла Гер и ком­по­зи­ции у Н. Бер­нье, в 6-лет­нем воз­рас­те иг­рал пе­ред Лю­дови­ком XIV, в 8 лет ди­ри­жи­ро­вал ис­пол­не­ни­ем сво­его мо­те­та. Был так­же уче­ни­ком Л. Мар­ша­на. С 1706 года ор­га­нист монастыря Святого Ан­то­ния, с 1727 года - церкви Святого Пав­ла, в 1739-1770 годах - Ко­ро­лев­ской ка­пел­лы, с 1755 года - со­бо­ра Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри.

В мо­ло­до­сти на­хо­дил­ся на служ­бе у прин­ца де Кон­ти. Сла­вил­ся мас­тер­ст­вом им­про­ви­за­то­ра. Из его на­сле­дия со­хра­ни­лись сборники пьес и сю­ит для кла­ве­си­на в сти­ле ро­ко­ко («Premier livre des pièces», 1735), ку­да во­шло зна­ме­нитое рон­до «Ку­куш­ка», «Но­вый сбор­ник но­элей для ор­га­на или кла­ве­си­на» (1757) и за­столь­ная пес­ня «Дру­зья, на этом пи­ру» (до 1718 года).