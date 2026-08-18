ДАКЕН ЛУИ КЛОД
ДАКЕН ЛУИ КЛОД - ранцузский органист, клавесинист и композитор.
Обучался игре на клавесине у Э. Жаке де ла Гер и композиции у Н. Бернье, в 6-летнем возрасте играл перед Людовиком XIV, в 8 лет дирижировал исполнением своего мотета. Был также учеником Л. Маршана. С 1706 года органист монастыря Святого Антония, с 1727 года - церкви Святого Павла, в 1739-1770 годах - Королевской капеллы, с 1755 года - собора Парижской Богоматери.
В молодости находился на службе у принца де Конти. Славился мастерством импровизатора. Из его наследия сохранились сборники пьес и сюит для клавесина в стиле рококо («Premier livre des pièces», 1735), куда вошло знаменитое рондо «Кукушка», «Новый сборник ноэлей для органа или клавесина» (1757) и застольная песня «Друзья, на этом пиру» (до 1718 года).