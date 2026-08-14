ДАКАР
ДАКАР - столица Сенегала, выделена в самостоятельную административную единицу.
Население 2462 тысяч человек (2007). Расположен на западе страны, на полуострове Зелёный Мыс. Транспортный узел. Один из крупнейших морских портов (с 1865 года) Западной Африки; обслуживает также перевозки Гамбии, Мавритании и Мали. На Дакар приходится около 90% внешнеторгового оборота страны (экспорт арахиса и арахисового масла, фосфатов, химикатов, нефтепродуктов, хлопка, текстиля, рыбы и морепродуктов). Международный аэропорт (один из ведущих в Западной Африке).
Основан в 1857 году как французский форт. С 1895 года в составе Французской Западной Африки, до 1960 года её административный центр. Во время 2-й мировой войны занят англо-американскими войсками (1942) и стал важной базой их морских операций в Атлантическом океане, а также одним из опорных пунктов движения «Сражающаяся Франция». С апреля 1960 года столица Сенегала.
Среди построек колониального периода - железнодорожный вокзал (1883), здание мэрии (1914), католический собор Святой Марии (1929-1936 годы), Торговая палата (1926-1929 годы), дворец генерала Роуме (ныне президентский дворец; 1953), Дворец юстиции (1954-1959 годы). Дакар интенсивно застраивается с 1947 года (генеральный план Ж. Ламбера, А. Гюттона, Р. Лопеза). После обретения независимости построены: здание Национальной ассамблеи (1964, архитекторы Д. Бадани, П. Ру-Дорлю), большая мечеть в северно-африканском стиле (1964-1967 годы), высотное здание Центрального банка (1977), университетский городок, монумент Независимости. В западной части - жилой район, спроектированный по европейскому типу, в северо-западной - африканский район Медина с домами местного типа, на востоке - промышленная и портовая зона, на юге - административные и деловые кварталы.
Среди научных учреждений: Институт Пастера (1896), Институт фундаментальных исследований Чёрной Африки (1936; современное название с 1959 года), Институт ислама, Африканский институт экономики и планирования (1962), Сенегальский институт сельскохозяйственных исследований (1974), Африканский региональный центр технологии (1977). Университет (1949; статус университета с 1957 года), кампус Суффолкского университета, Школа изящных искусств (1960), консерватория (1948; с 1978 года Консерватория национальной музыки, танца и драматического искусства с отделениями национальной и европейской музыки). Музеи: Национальный (1936), Вооруженных сил Сенегала (1997), этнографии и археологии и др. Национальная художественная галерея (1983). В Архиве культуры (1967), Музее Института фундаментальных исследований Чёрной Африки хранятся уникальные аудиозаписи национальной музыки. Национальный театр имени Д. Сорано (1965). Национальный ансамбль балета Сенегала (1961), Оркестр афролатинской музыки «Баобаб» (1970, воссоздан в 2001 году). 1-й Всемирный фестиваль искусства Чёрной Африки (1966). Шоу звёзд мировой музыки «Африка лайф» (2005). Ежегодно проводятся выставка современного африканского искусства (с 1992 года), Дакарский карнавал. Сильнейшие футбольные клубы Сенегала «Жанна д’Арк» - 10-кратный чемпион страны (в разные годы за период 1960-2003 годов), выступает на стадионе «Леопольд Сенгор» (60 тысяч мест) и «Диараф» - 10-кратный чемпион страны (в 1968-2004 годах), выступает на стадионе «Диараф» (10 тысяч мест). В 1992 году в Дакаре проходили матчи Кубка африканских наций по футболу, в 1972, 1978 и 1997 годах - матчи чемпионата Африки по баскетболу.
Дакар - один из важнейших промышленных и торгово-финансовых центров Западной Африки. Ведущие позиции в экономике города постепенно занимает сфера услуг. В Дакаре расположены крупнейшие банки страны, в том числе центральный офис Central Bank of West African States, ряд коммерческих банков, региональный офис Международной финансовой корпорации (IFC; представляет Всемирный банк), представительство Западно-африканской Региональной фондовой биржи. Активно развивается международный туризм. Предприятия нефтеперерабатывающей, лёгкой (текстильная, кожевенная), пищевой (переработка арахиса, производство арахисового масла, сахара-рафинада, молочных продуктов, газированных напитков, пива, муки, рыбных консервов), химической (серная, фосфорная кислоты, удобрения) промышленности. Судостроение и судоремонт, автосборочные предприятия.
В пригороде Дакара - «деревня ремесленников» Сумбедиун. В 40 км от города - конечный пункт маршрута традиционного (с 1979 года) ралли «Дакар» (ранее - «Париж - Дакар»).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.