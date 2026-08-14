ДАКАР

ДАКАР - столица Сенегала, выделена в самостоятельную административную единицу.

Население 2462 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на за­па­де стра­ны, на полуострове Зе­лё­ный Мыс. Транс­порт­ный узел. Один из круп­ней­ших морских пор­тов (с 1865 года) Западной Аф­ри­ки; об­слу­жи­ва­ет так­же пе­ре­воз­ки Гам­бии, Мав­ри­та­нии и Ма­ли. На Дакар при­хо­дит­ся около 90% внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та стра­ны (экс­порт ара­хи­са и ара­хи­со­во­го мас­ла, фос­фа­тов, хи­ми­ка­тов, неф­те­про­дук­тов, хлоп­ка, тек­сти­ля, ры­бы и мо­ре­про­дук­тов). Ме­ж­ду­на­родный аэ­ро­порт (один из ве­ду­щих в Западной Аф­ри­ке).

Ос­но­ван в 1857 году как французский форт. С 1895 года в со­ста­ве Фран­цуз­ской За­пад­ной Аф­ри­ки, до 1960 года её административный центр. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны за­нят анг­ло-американскими вой­ска­ми (1942) и стал важ­ной ба­зой их морских опе­ра­ций в Ат­лан­ти­че­ском океане, а так­же од­ним из опор­ных пунк­тов дви­же­ния « Сра­жаю­щая­ся Фран­ция ». С апреля 1960 года сто­ли­ца Се­не­га­ла.

Сре­ди по­стро­ек ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да - железнодорожный во­кзал (1883), зда­ние мэ­рии (1914), ка­то­лический со­бор Святой Ма­рии (1929-1936 годы), Тор­го­вая па­ла­та (1926-1929 годы), дво­рец ге­не­ра­ла Ро­уме (ны­не пре­зи­дент­ский дво­рец; 1953), Дво­рец юс­ти­ции (1954-1959 годы). Дакар ин­тен­сив­но за­страи­ва­ет­ся с 1947 года (ге­не­раль­ный план Ж. Лам­бера, А. Гют­то­на, Р. Ло­пе­за). По­сле об­ре­тения не­за­ви­си­мо­сти по­строе­ны: зда­ние Национальной ас­самб­леи (1964, ар­хи­тек­то­ры Д. Ба­да­ни, П. Ру-Дор­лю), боль­шая ме­четь в северно-африканском сти­ле (1964-1967 годы), вы­сот­ное зда­ние Центрального бан­ка (1977), уни­вер­си­тет­ский го­ро­док, мо­ну­мент Не­за­ви­си­мо­сти. В западной час­ти - жи­лой рай­он, спро­ек­ти­ро­ван­ный по ев­ропейскому ти­пу, в северо-за­пад­ной - африканский рай­он Ме­ди­на с до­ма­ми ме­ст­но­го ти­па, на вос­то­ке - промышленная и пор­то­вая зо­на, на юге - административные и де­ло­вые квар­та­лы.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний: Институт Пас­те­ра (1896), Институт фундаментальных иссле­до­ва­ний Чёр­ной Аф­ри­ки (1936; современное название с 1959 года), Институт ис­ла­ма , Африканский институт эко­но­ми­ки и пла­ни­ро­ва­ния (1962), Се­не­галь­ский институт сельскохозяйственных ис­сле­до­ва­ний (1974), Африканский ре­гио­наль­ный центр тех­но­ло­гии (1977). Университет (1949; ста­тус университета с 1957 года), кам­пус Суф­фолк­ско­го университета, Шко­ла изящ­ных ис­кусств (1960), кон­сер­ва­то­рия (1948; с 1978 года Кон­сер­ва­то­рия национальной му­зы­ки, тан­ца и дра­ма­тического искусства с от­де­ле­ния­ми национальной и ев­ропейской му­зы­ки). Му­зеи: Национальный (1936), Воо­руженных сил Се­не­га­ла (1997), эт­но­гра­фии и ар­хео­ло­гии и др. Национальная ху­дожественная га­ле­рея (1983). В Ар­хи­ве куль­ту­ры (1967), Му­зее Института фундаментальных иссле­до­ва­ний Чёр­ной Аф­ри­ки хра­нят­ся уни­каль­ные ау­дио­за­пи­си национальной му­зы­ки. Национальный те­атр имени Д. Со­ра­но (1965). Национальный ан­самбль ба­ле­та Се­не­га­ла (1961), Ор­кестр аф­ро­латинской му­зы­ки «Бао­баб» (1970, вос­соз­дан в 2001 году). 1-й Все­мир­ный фес­ти­валь искусства Чёр­ной Аф­ри­ки (1966). Шоу звёзд ми­ро­вой му­зы­ки «Аф­ри­ка лайф» (2005). Еже­год­но про­во­дят­ся вы­став­ка современного африканского искусства (с 1992 года), Да­кар­ский кар­на­вал. Силь­ней­шие фут­боль­ные клу­бы Се­не­га­ла «Жан­на д’Арк» - 10-крат­ный чем­пи­он стра­ны (в раз­ные го­ды за пе­ри­од 1960-2003 годов), вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ле­о­польд Сен­гор» (60 тысяч мест) и «Диа­раф» - 10-крат­ный чем­пи­он стра­ны (в 1968-2004 годах), вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Диа­раф» (10 тысяч мест). В 1992 году в Дакаре про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка африканских на­ций по фут­бо­лу, в 1972, 1978 и 1997 годах - мат­чи чем­пио­на­та Аф­ри­ки по бас­кет­бо­лу.

Дакар - один из важ­ней­ших промышленных и тор­го­во-фи­нан­со­вых цен­тров Западной Аф­ри­ки. Ве­ду­щие по­зи­ции в эко­но­ми­ке го­ро­да по­сте­пен­но за­ни­ма­ет сфе­ра ус­луг. В Дакаре рас­по­ло­же­ны круп­ней­шие бан­ки стра­ны, в том числе центральный офис Central Bank of West African States, ряд ком­мерческих бан­ков, ре­гио­наль­ный офис Ме­ж­ду­народной фи­нан­со­вой кор­по­ра­ции (IFC; пред­став­ля­ет Все­мир­ный банк), пред­ста­ви­тель­ст­во Западно-африканской Ре­гио­наль­ной фон­до­вой бир­жи. Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ме­ж­ду­народный ту­ризм. Пред­при­ятия неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой (тек­стиль­ная, ко­же­вен­ная), пи­ще­вой (пе­ре­ра­бот­ка ара­хи­са, про­из­вод­ст­во ара­хи­со­во­го мас­ла, са­ха­ра-ра­фи­на­да, мо­лоч­ных про­дук­тов, га­зи­ро­ван­ных на­пит­ков, пи­ва, му­ки, рыб­ных кон­сер­вов), хи­мической (сер­ная, фос­фор­ная ки­сло­ты, удоб­ре­ния) промышленности. Су­до­строе­ние и су­до­ре­монт, ав­то­сбо­роч­ные пред­при­ятия.

В при­го­ро­де Дакара - «де­рев­ня ре­мес­лен­ни­ков» Сум­бе­ди­ун. В 40 км от го­ро­да - ко­неч­ный пункт мар­шру­та тра­ди­ци­он­но­го (с 1979 года) рал­ли «Да­кар» (ра­нее - «Па­риж - Да­кар»).

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