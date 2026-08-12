ДАХШУР
ДАХШУР - один из крупнейших некрополей Старого и Среднего царств Древнего Египта.
Расположен на западном берегу Нила, в 30-40 км к югу от Каира. Исследовался Ж. де Морганом; научные раскопки египетских, германских, американских экспедиций (А. Фахри, Д. Арнольд и др.). Включал пирамиды фараонов, гробницы сановников и т. д.
«Ломаная» и «розовая (красная)» пирамиды основателя IV династии Снофру, которые предшествовали пирамидам Гизы, отражали конструктивную эволюцию от ступенчатых к «истинным» пирамидам в Египте. Припирамидный «долинный» храм Снофру с рельефными изображениями процессий женщин, несущих дары и олицетворяющих поминальные землевладения фараона. Руины пирамид фараонов XII династии Аменемхета II, Сенусерта III и Аменемхета III с прилегающими гробницами цариц и царевен, в которых найдены «Дахшурские клады»: диадемы, ожерелья, пекторали, браслеты и др. предметы из золота, драгоценных камней и т. п. Небольшой посёлок с прямоугольной планировкой, примыкавший к пирамиде Аменемхета III, возможно, играл роль пункта управления её строительством.
О последующем использовании некрополя Дахшура свидетельствуют погребальные камеры несохранившейся пирамиды малоизвестного правителя XIII династии Амени- Кемау.
Иллюстрации:
"Обломанная" пирамида, фото. Архив БРЭ.