ДАХШУР

ДАХШУР - один из крупнейших некрополей Старого и Среднего царств Древнего Египта.

Рас­по­ло­жен на западном бе­ре­гу Ни­ла, в 30-40 км к югу от Каи­ра. Ис­сле­до­вал­ся Ж. де Мор­га­ном; на­учные рас­коп­ки египетских, германских, американских экс­пе­ди­ций (А. Фах­ри, Д. Ар­нольд и др.). Вклю­чал пи­ра­ми­ды фа­рао­нов, гроб­ни­цы са­нов­ни­ков и т. д.

«Ло­ма­ная» и «ро­зо­вая (крас­ная)» пи­ра­ми­ды ос­но­ва­те­ля IV ди­на­стии Сноф­ру, ко­то­рые пред­ше­ст­во­ва­ли пи­ра­ми­дам Ги­зы, от­ра­жа­ли кон­ст­рук­тив­ную эво­лю­цию от сту­пен­ча­тых к «ис­тин­ным» пи­ра­ми­дам в Егип­те. При­пи­ра­мид­ный «до­лин­ный» храм Сноф­ру с рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми про­цес­сий жен­щин, не­су­щих да­ры и оли­це­тво­ряю­щих по­ми­наль­ные зем­ле­вла­де­ния фа­рао­на. Руи­ны пи­ра­мид фа­рао­нов XII ди­на­стии Аме­нем­хе­та II, Се­ну­сер­та III и Аме­нем­хе­та III с при­ле­гаю­щи­ми гроб­ни­ца­ми ца­риц и ца­ре­вен, в ко­то­рых най­де­ны «Дах­шур­ские кла­ды»: диа­де­мы, оже­ре­лья, пек­то­ра­ли, брас­ле­ты и др. пред­ме­ты из зо­ло­та, дра­го­цен­ных кам­ней и т. п. Не­боль­шой по­сё­лок с пря­мо­уголь­ной пла­ни­ров­кой, при­мы­кав­ший к пи­ра­ми­де Аме­нем­хе­та III, воз­мож­но, иг­рал роль пунк­та управ­ле­ния её строи­тель­ст­вом.

О по­сле­дую­щем ис­поль­зо­ва­нии нек­ро­по­ля Дахшура сви­де­тель­ст­ву­ют по­гре­баль­ные ка­ме­ры не­со­хра­нив­шей­ся пи­ра­ми­ды ма­ло­из­ве­ст­но­го пра­ви­те­ля XIII ди­на­стии Аме­ни- Ке­мау.

Иллюстрации:

"Обломанная" пирамида, фото. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)