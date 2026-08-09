ДАХМА

ДАХМА - погребальное сооружение для выставления тел умерших, которые, согласно представлениям зороастрийцев, не должны соприкасаться с чистыми стихиями.

Пер­во­на­чаль­но вы­став­ле­ние тел про­ис­хо­ди­ло на вер­ши­нах гор или в осо­бых ого­ро­жен­ных мес­тах, в ран­нем Сред­не­ве­ко­вье поя­ви­лись специальные со­ору­же­ния. Пер­вое упо­ми­на­ние (в 830 году) Дахмы как зда­ния со­дер­жит­ся в пись­ме зо­ро­аст­рий­ца из Са­мар­кан­да еди­но­вер­цам в Гуд­жа­рат (Ин­дия) с во­про­сом о том, как сле­ду­ет по­сту­пать, ко­гда ста­рая Дахма по­вре­ж­де­на, а но­вая стро­ит­ся.

Су­дя по по­строй­кам зо­роа­ст­рий­цев в Ин­дии (пар­сов) и письменным ис­точ­ни­кам, Дахма пред­став­ля­ет со­бой круг­лую в пла­не ка­мен­ную баш­ню с от­кры­той пло­щад­кой на­вер­ху, ку­да по­па­да­ли по при­став­ным ле­ст­ни­цам; ино­гда на пло­щад­ке соз­да­ва­лась сис­те­ма слив­ных ка­на­лов для её очи­ще­ния до­ж­де­вой во­дой. Из­вест­на Дахма VII-VIII веков, вы­яв­лен­ная в хо­де рас­ко­пок в при­го­ро­де го­ро­ди­ща Дур­мен под Са­мар­кан­дом.

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