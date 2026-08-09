ДАХМА
ДАХМА - погребальное сооружение для выставления тел умерших, которые, согласно представлениям зороастрийцев, не должны соприкасаться с чистыми стихиями.
Первоначально выставление тел происходило на вершинах гор или в особых огороженных местах, в раннем Средневековье появились специальные сооружения. Первое упоминание (в 830 году) Дахмы как здания содержится в письме зороастрийца из Самарканда единоверцам в Гуджарат (Индия) с вопросом о том, как следует поступать, когда старая Дахма повреждена, а новая строится.
Судя по постройкам зороастрийцев в Индии (парсов) и письменным источникам, Дахма представляет собой круглую в плане каменную башню с открытой площадкой наверху, куда попадали по приставным лестницам; иногда на площадке создавалась система сливных каналов для её очищения дождевой водой. Известна Дахма VII-VIII веков, выявленная в ходе раскопок в пригороде городища Дурмен под Самаркандом.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.