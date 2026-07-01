Дахау (нем. Dachau)

Даха`у (нем. Dachau) — город на юге Баварии, на окраине которого располагался один их крупнейших нацистских концентрационных лагерей. В I в. на его территории находилось римское поселение провинции Реция. Впервые упоминается в 805. С XII в. — летняя резиденция баварских князей, а также место проведения средневековых ярмарок. В XIX в. стал местом паломничества художников, основавших здесь свои поселения. В 1933 получил права города, и тогда же на его окраине по инициативе Г. Гиммлера создан один из первых концентрационных лагерей нацистской Германии. Нацистская пропаганда называла Д. «образцовым лагерем». Здесь проходила «обкатка» методов физического и психического воздействия на заключенных, а также «обучение» персонала. Во время Второй мировой войны в Д. проводились медицинские опыты над заключенными, были построены газовая печь и крематорий. 28 апреля 1945 подпольная организация заключенных подняла восстание, а 29 апреля город был освобожден войсками США. Лит.: Экхаут Л., ван . Это было в Дахау. М., 1976; Reithofer F. D. Chronologische Geschichte von Dachau in Baiern. München, 1816; Konzentrationslager Dachau, 1933—1945. Munich, 1978; Ferber W. 55 Monate Dachau. Bremen, 1993. И. А. Кукушкина.