ДАХАУ

ДАХАУ - город в Германии, земля Бавария.

Рас­по­ло­жен на реке Ам­пер (при­ток реки Изар), близ Мюн­хе­на. Население 40 тысяч человек (2007).

Ос­но­ван в конце VIII века. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 805 году. В XI-XII веках ре­зи­ден­ция гра­фов Шей­ер-Да­хау, за­тем - гер­цо­гов Ме­ран­ских. С 1182 года под вла­стью Вит­тельс­ба­хов. В XIII веке по­лу­чил пра­во на про­ве­де­ние яр­ма­рок . Го­род с 1937 года.

По­сле при­хо­да на­цис­тов к вла­сти на ок­раи­не Дахау, на тер­ри­то­рии бывшего по­ро­хо­во­го и па­трон­но­го за­во­да, в мар­те 1933 года был соз­дан пер­вый в Гер­ма­нии кон­цен­трационный ла­герь . Пер­во­на­чаль­но пред­на­зна­чал­ся для со­дер­жа­ния 5 тысяч про­тив­ни­ков на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма (оп­по­зиционных по­ли­ти­ков, дея­те­лей Церк­ви), а так­же ев­ре­ев, цы­ган, го­мо­сек­суа­ли­стов, уго­лов­ни­ков и ду­шев­но­боль­ных. С на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны в 1939 году конц­ла­герь был рас­ши­рен, имел около 125 ла­гер­ных от­де­ле­ний и так называемых внеш­них ко­манд на южно-германских во­енных пред­при­яти­ях. Дахау счи­тал­ся «об­раз­цо­вым ла­ге­рем», на его ба­зе ве­лась под­го­тов­ка ох­ран­ни­ков и ру­ко­во­ди­те­лей для других конц­ла­ге­рей, бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны пер­вые под­раз­де­ле­ния СС «Мёрт­вая го­ло­ва». Все­го за го­ды су­ще­ст­во­ва­ния конц­ла­ге­ря Дахау че­рез не­го про­шли, со­глас­но ре­ги­ст­ра­ци­он­ным до­ку­мен­там, 206 тысяч за­клю­чён­ных (ре­аль­но около 250 тысяч человек) из 24 стран, в т. ч. из СССР. В 1942 году в Дахау бы­ли по­строе­ны га­зо­вая ка­ме­ра и кре­ма­то­рий. В Дахау в ре­зуль­та­те пла­но­мер­но­го унич­то­же­ния за­клю­чён­ных, из­де­ва­тельств, не­по­силь­но­го тру­да и пре­ступ­ных медицинских опы­тов, со­глас­но до­ку­мен­там ла­гер­но­го учё­та, по­гиб­ли 31951 человек (ре­аль­ная циф­ра пред­по­ло­жи­тель­но пре­вы­ша­ет 70 тысяч человек). Около 140 тысяч за­клю­чён­ных бы­ли пе­ре­ве­де­ны в другие ла­ге­ря. В Дахау дей­ст­во­ва­ла под­поль­ная ор­га­ни­за­ция. 28.4.1945 года, за день до ос­во­бо­ж­де­ния ла­ге­ря американскими вой­ска­ми, она под­ня­ла вос­ста­ние, со­рвав план унич­то­же­ния ос­тав­ших­ся в жи­вых уз­ни­ков (около 30 тысяч человек).

Па­мят­ник по­гиб­шим уз­ни­кам конц­ла­ге­ря (1960), ме­мо­ри­ал и му­зей (1965).

Элек­тро­тех­ническая промышленность, про­изводство бу­ма­ги.

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