ДАХАУ
ДАХАУ - город в Германии, земля Бавария.
Расположен на реке Ампер (приток реки Изар), близ Мюнхена. Население 40 тысяч человек (2007).
Основан в конце VIII века. Впервые упоминается в 805 году. В XI-XII веках резиденция графов Шейер-Дахау, затем - герцогов Меранских. С 1182 года под властью Виттельсбахов. В XIII веке получил право на проведение ярмарок. Город с 1937 года.
После прихода нацистов к власти на окраине Дахау, на территории бывшего порохового и патронного завода, в марте 1933 года был создан первый в Германии концентрационный лагерь. Первоначально предназначался для содержания 5 тысяч противников нацистского режима (оппозиционных политиков, деятелей Церкви), а также евреев, цыган, гомосексуалистов, уголовников и душевнобольных. С началом 2-й мировой войны в 1939 году концлагерь был расширен, имел около 125 лагерных отделений и так называемых внешних команд на южно-германских военных предприятиях. Дахау считался «образцовым лагерем», на его базе велась подготовка охранников и руководителей для других концлагерей, были сформированы первые подразделения СС «Мёртвая голова». Всего за годы существования концлагеря Дахау через него прошли, согласно регистрационным документам, 206 тысяч заключённых (реально около 250 тысяч человек) из 24 стран, в т. ч. из СССР. В 1942 году в Дахау были построены газовая камера и крематорий. В Дахау в результате планомерного уничтожения заключённых, издевательств, непосильного труда и преступных медицинских опытов, согласно документам лагерного учёта, погибли 31951 человек (реальная цифра предположительно превышает 70 тысяч человек). Около 140 тысяч заключённых были переведены в другие лагеря. В Дахау действовала подпольная организация. 28.4.1945 года, за день до освобождения лагеря американскими войсками, она подняла восстание, сорвав план уничтожения оставшихся в живых узников (около 30 тысяч человек).
Памятник погибшим узникам концлагеря (1960), мемориал и музей (1965).
Электротехническая промышленность, производство бумаги.