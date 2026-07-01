ДАГОМЕЯ

ДАГОМЕЯ - Абомей, государственное образование народа фон в Западной Аф­ри­ке в начале XVII - конце XIX веков.

Пер­во­на­чаль­но Дагомея рас­по­ла­га­лась ме­ж­ду ре­ка­ми Куф­фо и Зу. Вся зем­ля в Дагомее при­над­ле­жа­ла пра­ви­те­лю. Ши­ро­ко ис­поль­зо­вал­ся труд ра­бов; кре­сть­я­не -об­щин­ни­ки пла­ти­ли пра­ви­те­лю дань (главным образом зер­ном и паль­мо­вым мас­лом). С середины XVII века Дагомея - цен­тра­ли­зо­ван­ное государство со сто­ли­цей Або­мей. В нём по­лу­чил раз­ви­тие культ пра­ви­те­ля, со­став­ной ча­стью ко­то­ро­го яв­ля­лись че­ло­ве­че­ские жерт­во­при­но­ше­ния его пред­кам. В XVII-XVIII веках Дагомея иг­ра­ла зна­чительную роль в ра­бо­тор­гов­ле. В 1730 году по­па­ла в за­ви­си­мость от государства Ойо и вы­пла­чи­ва­ла ему дань. Не­смот­ря на за­ви­си­мое по­ло­же­ние, Дагомея про­во­ди­ла ак­тив­ную по­ли­ти­ку тер­ри­то­ри­аль­ных за­хва­тов.

В XVIII-XIX веках под­чи­ни­ла се­бе ряд мел­ких государственных об­ра­зо­ва­ний на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана и на се­ве­ре от неё, рас­ши­рив свои пре­де­лы до Ашан­ти кон­фе­де­ра­ции на за­па­де и йо­ру­ба го­су­дарств на вос­то­ке. Тер­рито­рия Дагомеи бы­ла раз­де­ле­на на 6 об­лас­тей, во гла­ве ко­то­рых стоя­ли на­ме­ст­ни­ки, на­зна­чае­мые пра­ви­те­лем. В со­став по­сто­ян­но­го вой­ска Дагомеи вхо­ди­ли 3 от­ря­да ахо­си - «ама­зо­нок», счи­тав­ших­ся жёнами пра­ви­те­ля. В 1890 году Фран­ция на­ча­ла за­вое­ва­ние Дагомеи. Воо­руженное со­про­тив­ле­ние за­хват­чи­кам воз­гла­вил пра­ви­тель Бе­хан­зин. В но­ябре 1892 года французским вой­скам уда­лось под­чи­нить Або­мей; до конца 1893 года Бе­хан­зин про­дол­жал борь­бу про­тив за­вое­ва­те­лей.

В 1894 году Дагомея, вклю­чая южные об­лас­ти, бы­ла пре­вра­ще­на в «Ко­ло­нию Да­го­мея и за­ви­си­мые тер­ри­то­рии»; впо­след­ст­вии вклю­че­на в со­став Фран­цуз­ской За­пад­ной Аф­ри­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)