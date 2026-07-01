ДАГОМЕЯ
ДАГОМЕЯ - Абомей, государственное образование народа фон в Западной Африке в начале XVII - конце XIX веков.
Первоначально Дагомея располагалась между реками Куффо и Зу. Вся земля в Дагомее принадлежала правителю. Широко использовался труд рабов; крестьяне-общинники платили правителю дань (главным образом зерном и пальмовым маслом). С середины XVII века Дагомея - централизованное государство со столицей Абомей. В нём получил развитие культ правителя, составной частью которого являлись человеческие жертвоприношения его предкам. В XVII-XVIII веках Дагомея играла значительную роль в работорговле. В 1730 году попала в зависимость от государства Ойо и выплачивала ему дань. Несмотря на зависимое положение, Дагомея проводила активную политику территориальных захватов.
В XVIII-XIX веках подчинила себе ряд мелких государственных образований на побережье Атлантического океана и на севере от неё, расширив свои пределы до Ашанти конфедерации на западе и йоруба государств на востоке. Территория Дагомеи была разделена на 6 областей, во главе которых стояли наместники, назначаемые правителем. В состав постоянного войска Дагомеи входили 3 отряда ахоси - «амазонок», считавшихся жёнами правителя. В 1890 году Франция начала завоевание Дагомеи. Вооруженное сопротивление захватчикам возглавил правитель Беханзин. В ноябре 1892 года французским войскам удалось подчинить Абомей; до конца 1893 года Беханзин продолжал борьбу против завоевателей.
В 1894 году Дагомея, включая южные области, была превращена в «Колонию Дагомея и зависимые территории»; впоследствии включена в состав Французской Западной Африки.