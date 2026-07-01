ДАГОБЕРТ II

ДАГОБЕРТ II - король франков .

Сведения о жизни Дагоберте II содержатся в Житии святого Вильфрида, епископа Йоркского. В «Liber Historiae Francorum» (Книга истории франков) сообщается лишь о низвержении Дагоберта II майордомом Гримоальдом и отъезде в Ирландию, но ничего не сказано о 2-м правлении Дагоберта II (676-679 годы). Упоминание о Дагоберте II встречается в Житии святой Салаберги Ланской.

Сын короля Австразии Сигиберта III и королевы Химнехильды. У Сигиберта III долгое время не было собственных сыновей. Майордом Гримоальд (сын Пипина I Ланденского) убедил короля сделать одного из своих сыновей, Хильдеберга, наследником престола. Однако вскоре после этого королева Химнехильда родила сына. После смерти отца Дагоберт II был провозглашен королем Австразии и оставался им по крайней мере до августа 659 года (в определении датировки Б. Круш опирается на дарственную грамоту Гримоальда святому Ремаклю и основанным им монастырям Стабул (современный Ставло, Бельгия) и Мальмундарий (современный Мальмеди, Бельгия) от 659 года, которая датируется 4-м годом правления Дагоберта II). Реальной властью при Дагоберте II обладал Гримоальд, который, вероятно, ждал удобного момента, чтобы привести к франкскому престолу своего сына Хильдеберта. В 660/661 годах Дагоберт II был насильно пострижен в монахи и передан на попечение Дидону (Дадону), епископа Пиктавия (современный Пуатье), который увез его в один из монастырей в Ирландии. Там Дагоберт II получил религиозное образование и, возможно, стал клириком. Переселившись в Нортумбрию, он сблизился со святым Вильфридом и, вероятно, был одним из его ближайших учеников. Благодаря Вильфриду через купцов в 675/676 годах в Австразии узнали, что законный сын короля Сигиберта III жив.

В этот период Франкское королевство находилось в кризисной ситуации. В 675 году в Нейстрии был убит король Хильдерик II, от имени которого правил его майордом Вульфоад, бежавший после убийства в Австразию. После кончины Хлодвига III (676), которого Вульфоад пытался возвести на престол, королем франков был провозглашен единственный, как считали, оставшийся в живых представитель династии Меровингов - Теодорих III. Вокруг него развернулась борьба группировок франкской знати , в которой победу одержал майордом Нейстрии Эброин. В этих условиях известие о том, что Дагоберт II жив, сплотило сторонников самостоятельности Австразии. Вульфоад направил к святому Вильфриду послов с просьбой отпустить Дагоберта II, чтобы тот занял престол отца. Вильфрид согласился. Верные Вульфоаду люди тайно перевезли Дагоберта II в Австразию и вторично провозгласили королем. Реальная власть, как и прежде, оставалась в руках Вульфоада.

Согласно Житию святой Салаберги Ланской (Vita Salabergae. 13), став королем, Дагоберт II выступил против Теодориха III. Однако ни Дагоберт II, ни Теодорих III скорее всего не принимали участия в боевых действиях, которые вели их майордомы Вульфоад и Эброин. С именем Дагоберта II связаны несколько дипломов, из которых только 2 являются подлинными. В 677 году Дагоберт II даровал монастырю Вейссенбург (современный Висамбур, Франция) источники на правом берегу реки Рейн (современный курорт Баден-Баден, Германия). В 679 году Дагоберт II подтвердил дарения, сделанные Сигибертом III и Гримоальдом монастырям Стабул и Мальмундарий. В том же году король принял у себя святого Вильфрида, направлявшегося в Рим с жалобой на неканонические действия Теодора, архиепископа Кентерберийского. Взамен утерянной кафедры в Эбораке (современный Йорк, Великобритания) Дагоберт II предложил святому занять вакантную епископскую кафедру Аргентората (современный Страсбур, Франция). Уверенный в своей правоте, Вильфрид отказался от предложения и направился в Рим. В следующем году, возвращаясь из Рима, святой уже не застал Дагоберта II в живых. В результате заговора военачальников 23 декабря 679 года Дагоберт II вместе с маленьким сыном Сигибертом был убит слугой Иоанном во время охоты в лесу Воэвр в Лотарингии. Современники считали, что к заговору были причастны и некоторые епископы.

Автор «Книги истории франков» и продолжатель «Хроники Фредегара» умалчивают об убийстве Дагоберта II. Смерть короля ставила под вопрос легитимность власти Вульфоада, поэтому убийство было направлено прежде всего против майордома. Более всего от убийства Дагоберта II выиграл возглавлявший враждебную партию австразийской знати Пипин II Геристальский, который стал полновластным правителем в Австразии, впоследствии положив начало династии Каролингов.

Тело короля-мученика было погребено монахами монастыря Сатанак (современный Стене, Лотарингия). Время возникновения почитания Дагоберта II неизвестно, однако по указанию Карла Великого была перестроена монастырская церковь во имя святого Дагоберта. Память святого под 23 декабря впервые фиксируется в календаре в Псалтири королевы Эммы († 988), вдовы короля западных франков Лотаря. В добавлениях к Мартирологу Узуарда в разных рукописях его память стоит под 23 или чаще под 24 декабря; в рукописи XIV века (Брюссельской, по классификации Дю Сольера) - также под 10 сентября, что отражало местную традицию. Дагоберт II широко почитается в католических епископствах Нанси, Верден, Страсбур, Мец. В средние века почитание святого было распространено на юге Нидерландов (на территории современной Бельгии) и в прирейнской Германии. В распространении почитания святого значительную роль сыграл монастырь Горце, к которому в 1069 году был приписан монастырь Стене. Из Горце, вероятно, происходит анонимное Житие Дагоберта II (около середины XI века), созданное по просьбе монахов Стене. К этому времени, как сообщает автор Жития, о Дагоберте II уже забыли. Автор Жития ошибочно отождествил Дагоберта II с Дагобертом III, умершим от болезни в 716 году, приписав тому мученическую кончину.