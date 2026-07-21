Дагоберт I

Дагобе`рт I (фр. Dagobert) (ок. 604 — 19.01.639, Сен-Дени) — франкский король из рода Меровингов (629—639), король Австразии (с 623), Нейстрии и Бургундии (с 629), Аквитании (с 632). Старший сын короля Хлотаря II и Бертруды. Правил всего 10 лет, но оставил заметный след в истории. Вошел в историческую память как «добрый король», восстановивший единство королевства франков и сделавший его столицей Париж. Последний из Меровингов, кто реально правил, освободившись от опеки майордомов. Был окружен мудрыми советниками — св. Дидье, епископом Кагорским, главой королевской канцелярии (референдарием) св. Уэном, епископом Руанским, и знаменитым ювелиром, затем казначеем св. Элуа, епископом Нуайонским. Усилил королевскую власть, восстановил домен , улучшил судопроизводство, развивал торговлю. Содержал блестящий двор, притягивавший знать, посланцев других стран, мастеров различных искусств. Проводил активную внешнюю политику: вмешался в дела Вестготского королевства (631); удерживал натиск западных славян за Рейном, заключив военный союз с лангобардами и возглавив экспедицию против государства Само (совр. Чехия); создал «буферную зону» от славян на востоке страны, основав герцогство Тюрингия; подчинил Баварию для совместного отражения нашествия болгар (631—632); воевал с басками и бретонцами (636—637). Поддерживал добрые отношения с Византией, подписав «вечный мир» с императором Ираклием. Под нажимом местной аристократии признал независимость Австразии (634), отдав ее старшему сыну Сигиберту III; перед смертью передал второму сыну Хлодвигу II Нейстрию и Бургундию. Этот раздел закрепил размежевание восточных и западных франков. Считается основателем аббатства Сен-Дени (близ Парижа), которому щедро дарил земли, богатства, привилегии и подарки; учредил рядом ежегодную ярмарку (Ланди), а поступления от нее передал монастырю. Скромную базилику Д. богато украсил (фасад и интерьер ), заказал и оплатил роскошные реликварии. Д. завещал похоронить себя здесь, превратив Сен-Дени в главный королевский некрополь , а св. Дионисия Парижского — в небесного заступника французской монархии. Благодаря монастырским хронистам возвеличивалась память о Д.; в IX в. был написан труд «Деяния Д.», аббат Сугерий ввел новую литургию в его поминовение, при Людовике IX Святом появилось пышное надгробие; Д. стал героем легенд, поэм и кинофильмов.