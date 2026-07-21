Дагоберт I
Дагобе`рт I (фр. Dagobert) (ок. 604 — 19.01.639, Сен-Дени) — франкский король из рода Меровингов (629—639), король Австразии (с 623), Нейстрии и Бургундии (с 629), Аквитании (с 632). Старший сын короля Хлотаря II и Бертруды. Правил всего 10 лет, но оставил заметный след в истории. Вошел в историческую память как «добрый король», восстановивший единство королевства франков и сделавший его столицей Париж. Последний из Меровингов, кто реально правил, освободившись от опеки майордомов. Был окружен мудрыми советниками — св. Дидье, епископом Кагорским, главой королевской канцелярии (референдарием) св. Уэном, епископом Руанским, и знаменитым ювелиром, затем казначеем св. Элуа, епископом Нуайонским. Усилил королевскую власть, восстановил домен, улучшил судопроизводство, развивал торговлю. Содержал блестящий двор, притягивавший знать, посланцев других стран, мастеров различных искусств. Проводил активную внешнюю политику: вмешался в дела Вестготского королевства (631); удерживал натиск западных славян за Рейном, заключив военный союз с лангобардами и возглавив экспедицию против государства Само (совр. Чехия); создал «буферную зону» от славян на востоке страны, основав герцогство Тюрингия; подчинил Баварию для совместного отражения нашествия болгар (631—632); воевал с басками и бретонцами (636—637). Поддерживал добрые отношения с Византией, подписав «вечный мир» с императором Ираклием. Под нажимом местной аристократии признал независимость Австразии (634), отдав ее старшему сыну Сигиберту III; перед смертью передал второму сыну Хлодвигу II Нейстрию и Бургундию. Этот раздел закрепил размежевание восточных и западных франков. Считается основателем аббатства Сен-Дени (близ Парижа), которому щедро дарил земли, богатства, привилегии и подарки; учредил рядом ежегодную ярмарку (Ланди), а поступления от нее передал монастырю. Скромную базилику Д. богато украсил (фасад и интерьер), заказал и оплатил роскошные реликварии. Д. завещал похоронить себя здесь, превратив Сен-Дени в главный королевский некрополь, а св. Дионисия Парижского — в небесного заступника французской монархии. Благодаря монастырским хронистам возвеличивалась память о Д.; в IX в. был написан труд «Деяния Д.», аббат Сугерий ввел новую литургию в его поминовение, при Людовике IX Святом появилось пышное надгробие; Д. стал героем легенд, поэм и кинофильмов.