ДАГИР

ДАГИР - арабский правитель северо-западной Па­ле­сти­ны.

Про­ис­хо­дил из па­ле­стин­ско­го пле­ме­ни зей­дан. Пер­во­на­чаль­но вла­дел об­ла­стью Са­фед (Са­фад) на се­ве­ре Па­ле­сти­ны; в 1750 году за­вла­дел при­бреж­ным го­ро­дом Ак­кой, пе­ре­стро­ил его кре­пость и сде­лал Ак­ку цен­тром сво­их вла­де­ний. Ввёл тор­го­вые мо­но­по­лии , со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию ре­мес­ла и тор­гов­ли. Соз­дал собственное на­ём­ное вой­ско и флот. Вла­ст­ные ам­би­ции Дагира при­ве­ли его к от­кры­то­му кон­флик­ту с ос­ман­ски­ми на­ме­ст­ни­ка­ми сирийских про­вин­ций. В хо­де русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов (смотри Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны) Дагир за­клю­чил тай­ный со­юз с пра­ви­те­лем Егип­та Али-бе­ем аль-Ка­би­ром и вос­стал про­тив ос­ман­ских вла­стей. В 1772 году с по­мо­щью российской эс­кад­ры одер­жал по­бе­ду над ос­ман­ской ар­ми­ей при Сай­де. По­сле раз­гро­ма вос­ста­ния Али-бея Дагир был по­ки­нут боль­шин­ст­вом со­рат­ни­ков и оса­ж­дён ос­ман­ски­ми вой­ска­ми в Ак­ке (1775).

По­гиб во вре­мя оса­ды.