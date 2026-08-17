ДАГИР
ДАГИР - арабский правитель северо-западной Палестины.
Происходил из палестинского племени зейдан. Первоначально владел областью Сафед (Сафад) на севере Палестины; в 1750 году завладел прибрежным городом Аккой, перестроил его крепость и сделал Акку центром своих владений. Ввёл торговые монополии, содействовал развитию ремесла и торговли. Создал собственное наёмное войско и флот. Властные амбиции Дагира привели его к открытому конфликту с османскими наместниками сирийских провинций. В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов (смотри Русско-турецкие войны) Дагир заключил тайный союз с правителем Египта Али-беем аль-Кабиром и восстал против османских властей. В 1772 году с помощью российской эскадры одержал победу над османской армией при Сайде. После разгрома восстания Али-бея Дагир был покинут большинством соратников и осаждён османскими войсками в Акке (1775).
Погиб во время осады.