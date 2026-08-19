ДАГЕСТАН

ДАГЕСТАН (Рес­пуб­ли­ка Да­ге­стан) - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­жен на юге Ев­ропейской час­ти Рос­сии. На вос­то­ке омы­ва­ет­ся Кас­пий­ским мо­рем. Вклю­ча­ет ост­ро­ва Тю­ле­ний, Че­чень, Нор­до­вый и др. На тер­ри­то­рии Дагестана, близ го­ры Ра­гдан (на гра­ни­це с Азер­бай­джа­ном) - са­мая южная точ­ка РФ (41°11′ северной широты, 47°47′ восточной долготы). Вхо­дит в Южный фе­де­раль­ный ок­руг. Площадь 50,3 тысяч км2. Население 2640,9 тысяч человек (2006; 1063 тысячи в 1959 году, 1802 тысячи в 1989 году). Сто­ли­ца - Ма­хач­ка­ла. Административно-территориальное де­ле­ние: 41 рай­он, 10 го­ро­дов, 19 поселков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти.

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Кон­сти­ту­ци­ей Рес­пуб­ли­ки Да­ге­стан 2003 года (в редакции 2006 года). Государственная власть осу­ще­ст­в­ля­ют пре­зи­дент, Народное со­б­ра­ние (пар­ла­мент), пра­ви­тель­ст­во, иные ор­га­ны государственной вла­сти, об­ра­зуе­мые в со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей рес­пуб­ли­ки. Гла­вой рес­пуб­ли­ки, её выс­шим долж­но­ст­ным ли­цом яв­ля­ет­ся пре­зи­дент, на­де­ляе­мый пол­но­мо­чия­ми пар­ла­мен­том по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ сро­ком на 4 го­да. Пре­зи­дент воз­глав­ля­ет ис­пол­нительную власть и фор­ми­ру­ет пра­ви­тель­ст­во.

Выс­ший за­ко­но­дательный (пред­ста­вительный) ор­ган - Народное со­б­ра­ние, из­би­рае­мое все­на­род­но по ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ме пред­ста­ви­тель­ст­ва в со­ста­ве 72 депутатов сро­ком на 4 го­да.

При­ро­да.

Рель­еф. Тер­ри­то­рия Дагестана рас­по­ло­же­на на край­нем юге Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны и северо-восточных скло­нах Боль­шо­го Кав­ка­за. Бе­ре­го­вая ли­ния Кас­пий­ско­го моря сла­бо рас­чле­не­на, в северной час­ти Дагестана - Киз­ляр­ский и Аг­ра­хан­ский за­ли­вы, Аг­ра­хан­ский полуостров. На се­ве­ре Дагестана, в юго-западной час­ти При­кас­пий­ской низ­мен­но­сти, зна­чительная часть тер­ри­то­рии рас­по­ло­же­на ни­же уров­ня мо­ря; рель­еф пред­став­лен пре­имущественно пло­ски­ми и сла­бо­на­клон­ны­ми ал­лю­ви­аль­но-ак­ку­му­ля­тив­ны­ми низ­мен­но­стя­ми - Тер­ско-Кум­ской и Тер­ско-Су­лак­ской. На за­па­де Тер­ско-Кум­ской низ­мен­но­сти в Но­гай­ской сте­пи рас­про­стра­не­ны круп­ные мас­си­вы не­за­кре­п­лён­ных при­мор­ских и дель­то­вых сы­пу­чих пес­ков, пло­щадь ко­то­рых в те­че­ние XX века уве­ли­чи­лась бо­лее чем в 3 раза. Рель­еф Тер­ско-Су­лак­ской низ­мен­но­сти ос­лож­нён лож­би­на­ми, гри­ва­ми, степ­ны­ми блюд­ца­ми, кур­га­на­ми. Об­шир­на дель­та реки Те­рек с рус­ла­ми со­вре­мен­ных и от­мер­ших ру­ка­вов и про­ток, мно­го­численными озё­ра­ми. К югу от города Ма­хач­ка­ла вдоль под­но­жий гор уз­кой по­ло­сой про­тя­ги­ва­ет­ся При­мор­ская низ­мен­ность с пес­ча­ны­ми пля­жа­ми ши­ри­ной 100-400 м и се­рией морских тер­рас на высоте от -20 до 200 м. С 1970-х годов при­бреж­ные тер­ри­то­рии ис­пы­ты­ва­ют под­то­п­ле­ние и за­то­п­ле­ние в ре­зуль­та­те транс­грес­сии Кас­пий­ско­го мо­ря.

В южной час­ти Дагестана пре­об­ла­да­ет гор­ный рель­еф. Пред­го­рья Боль­шо­го Кав­ка­за пред­став­ле­ны струк­тур­но-де­ну­да­ци­он­ны­ми хреб­та­ми (высота до 1200 м) северо-западного и юго-восточного про­сти­ра­ния, рас­чле­нён­ны­ми ши­ро­ки­ми до­ли­на­ми и кот­ло­ви­на­ми, сто­ло­вы­ми воз­вы­шен­но­стя­ми (Буй­нак­ское пла­то). В низ­ко­гор­ном и сред­не­гор­ном рель­е­фе так называемого Внут­ри­гор­но­го, или Из­вест­ня­ко­во­го, Дагестан со­че­та­ют­ся из­вест­ня­ко­вые пла­то (Гу­ниб), струк­тур­но-де­ну­да­ци­он­ные мо­но­кли­наль­ные греб­ни (Са­ла­тау, Лес), плос­ко­свод­ча­тые хреб­ты (Ан­дий­ский и др.), раз­де­лён­ные эро­зи­он­ны­ми кот­ло­ви­на­ми (Бот­лих­ская, Ир­га­най­ская), кань­о­но­об­раз­ны­ми до­ли­на­ми рек, в т. ч. Су­лак­ским кань­о­ном - од­ним из са­мых глу­бо­ких в ми­ре. Край­ний юго-вос­ток (Вы­со­ко­гор­ный Дагестан) за­ни­ма­ют эро­зи­он­ные сред­не­го­рья и аль­пи­но­тип­ные вы­со­ко­го­рья высотой до 4466 м (го­ра Ба­зар­дю­зю - выс­шая точ­ка Дагестана) сис­тем Бо­ко­во­го хреб­та (хреб­ты Бо­гос­ский, Ну­катль, Кя­бяк­те­пе) и Глав­но­го, или Во­до­раз­дель­но­го, хреб­та, раз­де­лён­ных меж­гор­ны­ми кот­ло­ви­на­ми.

На рав­ни­нах ак­тив­ны про­цес­сы де­фля­ции, за­со­ле­ния, за­бо­ла­чи­ва­ния, на по­бе­ре­жье - аб­ра­зи­он­ные и аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные про­цес­сы, в го­рах - вы­вет­ри­ва­ние, об­валь­ные, осып­ные, се­ле­вые и ла­вин­ные про­цес­сы, эро­зия, ополз­ни (например, круп­ней­ший опол­зень Мо­чох­ский, со­шед­ший 18.7.1963, объ­ём около 3 миллионов м3). Из­вест­ны сейс­мо­об­ва­лы (например, у се­ла Ашиль­та в Ун­цу­куль­ском районе, объ­ём 200 тысяч м3). В го­рах раз­вит карст (пе­ще­ры, круп­ные кар­сто­вые по­лос­ти и др.).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия Дагестана большей частью рас­по­ло­же­на в пре­де­лах склад­ча­то-по­кров­ной сис­те­мы Боль­шо­го Кав­ка­за Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са, за ис­клю­че­ни­ем Тер­ско-Кум­ской низ­мен­но­сти, ко­то­рая на­хо­дит­ся в юго-восточной час­ти Скиф­ской мо­ло­дой плат­фор­мы, имею­щей главным образом па­лео­зой­ское склад­ча­тое ос­но­ва­ние, пе­ре­кры­тое чех­лом ме­зо­кай­но­зой­ских тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ных осад­ков. Тер­ско-Су­лак­ская и При­мор­ская низ­мен­но­сти ло­ка­ли­зу­ют­ся в восточной час­ти Тер­ско-Кас­пий­ско­го пе­ре­до­во­го про­ги­ба Боль­шо­го Кав­ка­за, за­пол­нен­но­го оли­го­цен-нео­ге­но­вой мо­лас­сой, глу­би­на за­ле­га­ния фун­да­мен­та под ко­то­рой дос­ти­га­ет 10-12 км. Пред­го­рья и так называемый Внут­ри­гор­ный, или Из­вест­ня­ко­вый, Дагестан (зо­на северо-восточного скло­на Боль­шо­го Кав­ка­за) сло­же­ны шель­фо­вы­ми тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми верх­ней юры - эо­це­на (гли­на­ми, пес­ча­ни­ка­ми, мер­ге­ля­ми, из­вест­ня­ка­ми), смя­ты­ми в по­ло­гие бра­хи­морф­ные склад­ки. В пре­де­лах Вы­со­ко­гор­но­го Дагестана (осе­вая зо­на - ан­ти­кли­но­рии Бо­ко­во­го и Глав­но­го, или Во­до­раз­дель­но­го, хреб­тов) раз­ви­та ин­тен­сив­но де­фор­ми­ро­ван­ная чер­но­слан­це­вая фор­ма­ция ниж­ней и сред­ней юры. Гор­ный Дагестан - об­ласть вы­со­кой сейс­мич­но­сти. Из круп­ных сейс­мических со­бы­тий из­вест­ны зем­ле­тря­се­ния в 1830 году (маг­ни­ту­да 6,3; ин­тен­сив­ность 8-9 бал­лов) и в 1971 году (маг­ни­ту­да 6,6; ин­тен­сив­ность 8-9 бал­лов).

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые Дагестана - нефть и при­род­ный го­рю­чий газ (ме­сто­рож­де­ния близ го­ро­дов Ма­хач­ка­ла, Юж­но-Су­хо­кумск и на шель­фе Кас­пий­ско­го моря). Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния кол­че­дан­но-по­ли­ме­тал­лических руд (Ки­зил-Де­ре и др.), руд строн­ция, оло­ва, вольф­ра­ма, рту­ти, вис­му­та, а так­же са­мо­род­ной се­ры, гип­са, го­рю­чих слан­цев, ка­мен­но­го и бу­ро­го уг­ля, при­род­ных стро­ительных ма­те­риа­лов (пес­ков, глин, гра­вия, из­вест­ня­ков, мер­ге­лей, до­ло­ми­тов и др.). Мно­го­численные ис­точ­ни­ки различных ми­неральных вод (свыше 250, в т. ч. Тал­ги, Ры­чал­су, Ах­ты и др.), на ба­зе ко­то­рых ор­га­ни­зо­ва­ны баль­нео­ло­гические ку­рор­ты. Ме­сто­ро­ж­де­ния тер­маль­ных вод (Ма­хач­ка­лин­ское, Из­бер­баш­ское, Киз­ляр­ское).

Кли­мат. При­род­ные ус­ло­вия бла­го­при­ят­ны для жиз­ни на­се­ле­ния. Кли­мат кон­ти­нен­таль­ный, в северной час­ти су­хой, с про­хлад­ной зи­мой (средние температуры ян­ва­ря от -2,5 до -5,2 °С) и жар­ким ле­том (средние температуры ию­ля 24-25 °С), на При­мор­ской низ­мен­но­сти - с тё­п­лой влаж­ной зи­мой (средние температуры ян­ва­ря 0,8-1 °С) и су­хим тё­п­лым ле­том (средняя температура ию­ля 24 °С), в го­рах - с ко­рот­ким про­хлад­ным ле­том (средняя температура ию­ля до 5 °С) и хо­лод­ной дли­тель­ной зи­мой (средняя температура ян­ва­ря до -12 °С). Осад­ков в год на рав­ни­нах от 200 мм в северной час­ти до 400 мм в южной час­ти Дагестана, в го­рах 400-1200 мм. Для большей части тер­ри­то­рии ха­рак­те­рен ве­сен­не-лет­ний мак­си­мум осад­ков, для При­мор­ской низ­мен­но­сти - осен­не-зим­ний. На рав­ни­нах час­ты за­су­хи, су­хо­веи, пес­ча­ные и пыль­ные бу­ри.

В Дагестане 127 лед­ни­ков, пре­им. ка­ро­вых, об­щей площадью 41,3 км2, в основном в бас­сей­не реки Су­лак, на Бо­гос­ском хреб­те (круп­ней­ший - Бе­лен­ги, дли­на около 3 км), в мас­си­ве Ба­зар­дю­зю (Мур­кар, Ти­ли­цир). За по­след­ние 100 лет пло­щадь лед­ни­ков Дагестана со­кра­ти­лась поч­ти в 2 раза.

Внут­рен­ние во­ды. Ре­ки Дагестана (6225 рек, большая часть ко­то­рых ко­ро­че 10 км, об­щей про­тя­жён­но­стью 18346 км) при­над­ле­жат бас­сей­ну Кас­пий­ско­го моря, пре­имущественно к сис­те­мам рек Су­лак (Ан­дий­ское Кой­су, Авар­ское Кой­су, Ка­ра­кой­су и др.), Са­мур (Ах­ты­чай и др.), Те­рек. Гус­то­та реч­ной се­ти со­став­ля­ет от 0,37 км/км2 на рав­ни­нах до 1 км/км2 в го­рах. Для рек Дагестана ха­рак­тер­но ве­сен­не-лет­нее или ве­сен­нее по­ло­во­дье с па­вод­ка­ми в тё­п­лое вре­мя го­да, пре­имущественно сне­го­вое, в мень­шей сте­пе­ни грун­то­вое и до­ж­де­вое пи­та­ние. Мно­гие рав­нин­ные и пред­гор­ные ре­ки ле­том пе­ре­сы­ха­ют. Для нужд ир­ри­га­ции соз­да­на гус­тая сеть ка­на­лов. Об­щий сред­не­мно­го­лет­ний сток рек 21 км3, ха­рак­те­рен зна­чительный объ­ём твёр­до­го сто­ка (500-3600 т/км2), что обу­слов­ли­ва­ет вы­со­кую мут­ность во­до­то­ков. Гид­ро­энер­ге­тический по­тен­ци­ал рек Дагестана со­став­ля­ет 55,2 млрд. кВт·ч, для це­лей гид­ро­энер­ге­ти­ки и ир­ри­га­ции со­ору­же­но свыше 20 во­до­хра­ни­лищ (об­щий объ­ём свыше 3 км3), в т. ч. Чир­кей­ское (2,78 км3) на реке Су­лак. Име­ет­ся свыше 100 озёр (пре­имущественно не­боль­ших) об­щей площадью 150 км2, в рав­нин­ной час­ти рас­по­ло­же­ны в основном озё­ра пой­мен­ные, ли­ман­ные, суф­фо­зи­он­ные, на по­бе­ре­жье - ла­гун­но-мор­ские, в т. ч. ре­лик­то­вые со­лё­ные (Боль­шой Ту­ра­ли), со­лон­ча­ки. В го­рах - лед­ни­ко­вые, тек­то­ни­че­ские (Ха­ла-Хор), за­валь­ные (Мо­чох), кар­сто­вые озё­ра.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. В рав­нин­ной час­ти пре­об­ла­да­ют зла­ко­во-по­лын­ные и по­лын­но-со­лян­ко­вые по­лу­пус­ты­ни с фраг­мен­та­ми лу­го­во-бо­лот­но-степ­ных и су­хо­степ­ных ком­плек­сов на свет­ло-каш­та­но­вых со­лон­це­ва­тых, бу­рых пу­стын­но-степ­ных и сла­бо­раз­ви­тых пес­ча­ных поч­вах. Ши­ро­ко пред­став­ле­ны со­лон­цы и со­лон­ча­ки. На юге бли­же к пред­горь­ям раз­ви­ты раз­но­трав­но-по­лын­но-зла­ко­вые су­хие сте­пи на каш­та­но­вых поч­вах. Для дельт Те­ре­ка и Су­ла­ка ти­пич­ны плав­ни с тро­ст­ни­ко­во-бо­лот­ной рас­ти­тель­но­стью, ли­ман­ные лу­га, пой­мен­ные ле­са на ал­лю­ви­аль­но-лу­го­вых и лу­го­во-бо­лот­ных поч­вах раз­ной сте­пе­ни за­со­ле­ния. Ле­са зани­ма­ют 7,8% пло­ща­ди Дагестана. Свое­об­раз­ны лу­го­во-лес­ные ланд­шаф­ты дель­ты реки Са­мур (осо­ко­ре­вые, ду­бо­вые, гра­бо­вые ле­са с лиа­на­ми на ал­лю­ви­аль­ных лу­го­во-лес­ных бес­кар­бо­нат­ных поч­вах), по пе­ри­фе­рии сме­няю­щие­ся кус­тар­ни­ко­вы­ми (из дер­жи­де­ре­ва) со­об­ще­ст­ва­ми и су­хи­ми сте­пя­ми. В го­рах вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность. Пред­гор­ные тип­ча­ко­во-ко­выль­ные и бо­ро­да­чо­вые сте­пи на каш­та­но­вых поч­вах с уча­ст­ка­ми шиб­ля­ков на ко­рич­не­вых поч­вах по­сте­пен­но сме­ня­ют­ся пре­имущественно вто­рич­ны­ми ле­со­сте­пя­ми (ду­бо­во-­гра­бин­ни­ко­вые ред­ко­ле­сья в со­че­та­нии со зла­ко­во-раз­но­трав­ны­ми лу­го­вы­ми сте­пя­ми) на чер­но­зё­мо­вид­ных поч­вах, на высоте свыше 600 м - ши­ро­ко­ли­ст­вен­ны­ми (ду­бо­во-бу­ко­во-гра­бо­вы­ми) ле­са­ми на бу­ро­зё­мах, час­тич­но за­ме­щён­ны­ми вто­рич­ны­ми ос­теп­нён­ны­ми зла­ко­во-раз­но­трав­ны­ми лу­га­ми. На высоте 1700-1800 м пре­об­ла­да­ют суб­аль­пий­ские и аль­пий­ские лу­га на гор­но-лу­го­вых поч­вах. В рай­онах Внут­ри­гор­но­го Дагестана в свя­зи с за­суш­ли­во­стью кли­ма­та ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны раз­но­трав­но-зла­ко­вые сте­пи с на­гор­ны­ми ксе­ро­фи­та­ми и суб­аль­пий­ские ос­теп­нён­ные лу­га на чер­но­зё­мо­вид­ных поч­вах. В Вы­со­ко­гор­ном Дагестане до­ми­ни­ру­ют суб­аль­пий­ские (до 2500 м) и аль­пий­ские (до 2800-3000 м) лу­га, вы­ше - раз­ре­жен­ная суб­ни­валь­ная рас­ти­тель­ность.

В со­ста­ве фау­ны Дагестана 90 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (без­оа­ро­вый ко­зёл, ка­мы­шо­вый кот и др.), свыше 300 ви­дов птиц (кав­каз­ский улар, ро­зо­вый и куд­ря­вый пе­ли­ка­ны и др.), 40 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся (ага­ма кав­каз­ская и др.), 5 ви­дов зем­но­вод­ных (три­тон обык­но­вен­ный, чес­ноч­ни­ца обык­но­вен­ная и др.), 75 ви­дов рыб (в т. ч. осет­ро­вые). В со­ста­ве фло­ры - 1250 ви­дов выс­ших рас­те­ний, в т. ч. 278 ви­дов де­ревь­ев и ку­стар­ни­ков. На 2003 год в Крас­ную кни­гу РФ вне­се­ны 79 ви­дов рас­те­ний и гри­бов, из­вест­ных на тер­ри­то­рии Дагестана (тис ягод­ный, мож­жевель­ник вы­со­кий, со­сна эльдар­ская и др.), 60 ви­дов по­зво­ноч­ных жи­вот­ных (за­кав­каз­ский по­лоз, че­ре­па­ха сре­ди­зем­но­мор­ская и др.).

Эко­ло­гическая си­туа­ция ост­рая и уме­рен­но ост­рая, что обу­слов­ле­но за­гряз­не­ни­ем воз­душ­ной и вод­ной сре­ды, де­гра­да­ци­ей почв из-за раз­ви­тия не­бла­го­при­ят­ных эк­зо­ген­ных про­цес­сов, ис­то­ще­ни­ем ес­тественных кор­мо­вых уго­дий вслед­ст­вие пе­ре­вы­па­са и др. Вы­бро­сы за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ют 26 тысяч тонн, во­до­за­бор 3186 миллионов м3 (2003). От­ме­ча­ют­ся заи­ле­ние во­до­хра­ни­лищ, со­кра­ще­ние ма­лых рек, де­гра­да­ция ле­сов, пло­щадь ко­то­рых со­кра­ти­лась в XX веке. бо­лее чем в 2 раза, ис­то­ще­ние био­ло­гических ре­сур­сов Кас­пий­ско­го мо­ря. На­ру­ше­ны ланд­шаф­ты в рай­онах до­бы­чи неф­ти и руд­ных по­лез­ных ис­ко­пае­мых.

Сис­те­ма ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий Дагестана пред­став­ле­на Да­ге­стан­ским за­по­вед­ни­ком (в его пре­де­лах рас­по­ло­жен бар­хан Са­ры­кум - один из са­мых вы­со­ких в Ев­ро­пе мас­си­вов пес­ков), 13 за­каз­ни­ка­ми (пре­имущественно ланд­шафт­ны­ми и зоо­ло­ги­че­ски­ми), при­род­ным пар­ком «Са­мур­ский ре­лик­то­вый лес», мно­го­чис­лен­ны­ми (свыше 300) па­мят­ни­ка­ми при­ро­ды (Сал­тин­ская тес­ни­на и др.).

На­се­ле­ние.

Наи­бо­лее мно­го­численный на­род Дагестана - авар­цы, со­став­ля­ют 29,4% (2002, пе­ре­пись). Другие ко­рен­ные на­ро­ды Дагестана: ан­дий­ские на­ро­ды (1,2%), цез­ские на­ро­ды (0,4%), дар­гин­цы (16,5%), лак­цы (5,4%), лезгинские народы (лез­ги­ны - 13%, та­ба­са­ра­ны - 4,2%, агу­лы - 0,8%, ру­туль­цы - 0,8%, ца­ху­ры - 0,3%), ку­мы­ки (14,1%), но­гай­цы (1,4%), гор­ские ев­реи («та­ты» - 0,03%). Рус­ские со­став­ля­ют 4,6%, азер­бай­джан­цы - 4,2%, че­чен­цы - 3,3%, ар­мя­не - 0,2%, та­та­ры - 0,1%, ук­ра­ин­цы - 0,1%.

Ха­рак­те­рен по­ло­жи­тель­ный ес­тественный при­рост на­се­ле­ния: ро­ж­дае­мость (15,9 на 1000 жителей, 2004, од­на из са­мых вы­со­ких в РФ) пре­вы­ша­ет смерт­ность (6,0 на 1000 жителей); мла­ден­че­ская смерт­ность вы­со­кая (16,1 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных). До­ля жен­щин 51,8%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 28,7%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 10,8%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 72,7 го­да (од­на из са­мых вы­со­ких в Рос­сии; муж­чи­ны - 68,7, жен­щи­ны - 76,6). С 2003 года ха­рак­те­рен ми­грационный от­ток на­се­ле­ния (23 на 10 тысяч жителей), в основный в пре­де­лах Северного Кав­ка­за (около 63% эмиг­ран­тов) и в другие ре­гио­ны РФ (свыше 36%). Средняя плот­ность населения 52,1 человек/км2; наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны центральная часть Дагестана и юго-восточное по­бе­ре­жье Кас­пий­ско­го мо­ря. Городское население 42,7% (2006; 29,6% в 1959 году; 43,6% в 1989 году). Круп­ные го­ро­да (2006, тысяч человек): Ма­хач­ка­ла (466,3), Ха­са­вюрт (125,0), Дер­бент (106,2), Кас­пийск (81,2), Буй­накск (61,5).

Ре­ли­гия .

По официальным дан­ным, около 90% населения Дагестана ис­по­ве­ду­ют ис­лам; около 5% - пра­во­слав­ные; на тер­ри­то­рии Дагестана име­ют­ся так­же ма­ло­чис­лен­ные об­щи­ны и при­хо­ды различных про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций, ка­то­лические, ста­ро­об­рядческие при­хо­ды, ар­мя­но-гри­го­ри­ан­ский при­ход, иу­даи­ст­ские об­щи­ны (2005).

На тер­ри­то­рии Дагестана ис­лам пред­став­лен дву­мя основными те­че­ния­ми: сун­ни­та­ми - около 87% населения и шии­та­ми-има­ми­та­ми (ис­наа­ша­ри­та­ми) - около 2,5-3% населения (около 20 ши­ит­ских об­щин, главным об­ра­зом в Дер­бен­те, а так­же в го­ро­дах Ма­хач­ка­ла, Киз­ляр, Буй­накск и Ха­са­вюрт). Осо­бенностью Дагестана ос­та­ёт­ся зна­чительное влия­ние на его тер­ри­то­рии су­физ­ма, не по­лу­чив­ше­го бо­лее рас­про­стра­не­ния на се­ве­ро-за­па­де Кав­ка­за. В конце XX - начале XXI веков в Дагестане во­зоб­но­ви­ли ра­бо­ту от­де­ле­ния (вир­ды) су­фий­ских братств На­кшбан­дия, Ша­зи­лия и Ка­ди­рия. Су­фий­ские груп­пы осу­ще­ст­в­ля­ют кон­троль над боль­шин­ст­вом му­сульманских учеб­ных за­ве­де­ний Дагестана. На тер­ри­то­рии Дагестана на­счи­ты­ва­ет­ся бо­лее 1670 ме­че­тей.

Пра­во­сла­вие на тер­ри­то­рии Дагестана тра­ди­ци­он­но ис­по­ве­ду­ют рус­ские. С 1998 года тер­ри­то­рия Дагестана вхо­дит в Ба­кин­ско-При­кас­пий­скую епар­хию Русской пра­во­слав­ной церк­ви Московского пат­ри­ар­ха­та. Епар­хия объ­е­ди­ня­ет 2 бла­го­чи­ния (Ма­хач­ка­лин­ское и Киз­ляр­ское), име­ет 14 при­хо­дов (2006). При Свя­то-Ус­пен­ском ка­фед­раль­ном со­бо­ре в Ма­хач­ка­ле и хра­ме Святого великомученика Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в Киз­ля­ре ра­бо­та­ют вос­крес­ные шко­лы.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Дагестана - об­на­ру­жен­ные в 2003-2005 годах сто­ян­ки Дар­ваг­чай (юг Дагестана), от­но­си­мые к ран­не­му Аше­лю (800-600 тысяч лет на­зад), сви­де­тель­ст­вую­щие о воз­мож­ном на­прав­ле­нии ми­гра­ции из Аф­ри­ки в Ев­ра­зию. Из­вест­ны на­ход­ки, да­ти­руе­мые позд­ним Аше­лем (150-80 тысяч лет на­зад). Эпо­ха Му­стье пред­став­ле­на крат­ко­вре­мен­ны­ми и пе­щер­ной (Кур­ма­ла-ка­да) сто­ян­ка­ми; от­дель­ные на­ход­ки от­но­сят к позд­не­му па­лео­ли­ту (вюрм­ско­му оле­де­не­нию). В ме­зо­ли­те по ма­те­риа­лам по­се­ле­ния Чох и др. вы­де­ля­ют чох­скую куль­ту­ру, близ­кую куль­ту­рам Южного При­кас­пия, с тра­ди­ция­ми ко­то­рой в не­о­ли­те свя­зы­ва­ют по­яв­ле­ние зем­ле­де­лия и ско­то­вод­ст­ва, ка­мен­ных жи­лищ, плос­ко­дон­ной ке­ра­ми­ки. В эне­о­ли­те (5-4-е тысячелетия до н. э.) из­вест­ны ста­цио­нар­ные по­се­ле­ния с круг­лы­ми ка­мен­ны­ми по­строй­ка­ми (Гин­чи) и се­зон­ные сто­ян­ки, куль­ту­ра ко­то­рых от­ра­жа­ет кон­так­ты с За­кав­казь­ем (рас­пис­ная ке­ра­ми­ка) и Центральным Пред­кав­казь­ем. В ран­нем брон­зо­вом ве­ке (конец 4-го - 3-е тысячелетие до н. э.) рас­простра­ня­ет­ся северо-восточный ва­ри­ант ку­ро-аракс­ской куль­ту­ры, ко­то­рую в сред­нем брон­зо­вом ве­ке (конец 3-го - 1-я половина 2-го тысячелетия до н. э.) сме­ня­ет ряд ло­каль­ных групп, в т. ч. от­ра­жаю­щих степ­ные влия­ния (при­мор­ская, при­су­лак­ская, ве­ли­кент­ский ком­плекс, гин­чин­ская куль­ту­ра), на ос­но­ве час­ти из них скла­ды­ва­ет­ся кая­кент­ско-ха­ра­чо­ев­ская куль­ту­ра. Па­мят­ни­ки ру­бе­жа брон­зо­во­го и же­лез­но­го ве­ка от­но­сят к «се­вер­ной» и «юж­ной» куль­тур­ным груп­пам (зин­дак­ская и му­гер­ган­ская куль­ту­ры по О.М. Да­ву­до­ву), тра­ди­ции ко­то­рых про­сле­жи­ва­ют­ся и позд­нее, на­ря­ду со сви­де­тель­ст­ва­ми тес­ных кон­так­тов со ски­фа­ми. Пред­по­ла­га­ет­ся, что че­рез Дагестан про­хо­дил один из мар­шру­тов по­хо­дов ски­фов в Пе­ред­нюю Азию. Об­на­ру­же­но свя­ти­ли­ще ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (Хос­рех). Из­вест­ны мно­го­числ. раз­но­вре­мен­ные пе­тро­гли­фы и брон­зо­вая ан­тро­по­морф­ная пла­сти­ка.

Па­мят­ни­ки III веке до н. э. - IV веке н. э. вы­де­ля­ют в ал­ба­но-сар­мат­ский пе­ри­од, к ко­то­ро­му от­но­сят воз­ник­но­ве­ние го­ро­дов (Дер­бент, Ур­це­ки, Тар­гу и др.); юг тер­ри­то­рии Дагестана вхо­дил в со­став Кав­каз­ской Ал­ба­нии, мо­гиль­ни­ки тер­ско-су­лак­ской сте­пи при­над­ле­жа­ли сар­ма­там. К концу IV века важ­ней­шей си­лой на Северном Кав­ка­зе ста­ли гун­ны, в их во­ен.ных ме­ро­прия­ти­ях уча­ст­во­ва­ло и под­вла­ст­ное на­се­ле­ние. К это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся бо­га­тая гроб­ни­ца в Ира­ги, сви­де­тель­ст­вую­щая о свя­зях с При­чер­но­морь­ем и о ин­тер­на­цио­наль­ной «мо­де» эли­ты V века, Па­ла­са­сырт­ский мо­гиль­ник и др. Важ­ным опор­ным пунк­том государства Са­са­ни­дов в V-VII веков был Дер­бент, за­щи­щав­ший, как и ряд других ук­ре­п­ле­ний, от втор­же­ний с се­ве­ра. В по­след­ней тре­ти VI века Северный Кав­каз во­шёл в со­став Тюрк­ско­го ка­га­на­та, за­тем ве­ду­щей си­лой здесь ста­ли ха­за­ры. Ото­жде­ст­в­ле­ние кон­крет­ных па­мят­ни­ков со многими на­ро­да­ми, из­вест­ны­ми по пись­мен­ным ис­точ­ни­кам, - пред­мет дис­кус­сий. В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье про­дол­жал су­ще­ст­во­вать ряд па­мят­ни­ков пред­ше­ст­вую­ще­го вре­ме­ни и воз­ни­ка­ли но­вые, не­ко­то­рые из них иден­ти­фи­ци­ру­ют с го­ро­да­ми, из­вест­ны­ми по письменным ис­точ­ни­кам (Се­мен­дер, Бе­ленд­жер и др.). Свое­об­раз­ная куль­ту­ра раз­ви­ва­лась и в ря­де об­лас­тей гор­но­го Да­ге­ста­на.

Со­глас­но ан­тич­ным ав­то­рам, тер­ри­то­рию Дагестана на­се­ля­ли гун­ны, са­ви­ры, мас­ка­ты (мас­ку­ты), та­вас­па­ры, цха­ва­ты, чиг­бы, хе­лы, кас­пы, хеч­ма­та­ки и др. В гор­ной час­ти Дагестана име­лись са­мо­сто­ятельные государственные об­ра­зо­ва­ния: Шан­дан, Фи­лан, Ка­рах, Лакз, Та­ба­са­ран. Ожес­то­чён­ная борь­ба ме­ж­ду Ха­ли­фа­том и Ка­га­на­том за пре­об­ла­да­ние на Восточном Кав­ка­зе в VII-X веках за­вер­ши­лась по­бе­дой Ха­ли­фа­та. К XI веку по­те­ря­ли свою са­мо­стоя­тель­ность и по­па­ли под власть других об­ра­зо­ва­ний Дагестана Фи­лан, Ка­рах, рас­па­лись Лакз и Та­ба­са­ран. Уси­ли­лись Дер­бент, Гу­мик (с XI века), Кай­таг, Се­рир (X-XI века), Зе­рех­ге­ран (X-XI века). В VIII-XII веках язы­че­ст­во в боль­шин­ст­ве райо­нов Дагестана вы­те­сне­но ис­ла­мом и хри­сти­ан­ст­вом [со­хра­ни­лись до на­ше­го вре­ме­ни грузинская цер­ковь в се­ле­нии Да­ту­на, ос­тат­ки церк­вей в Хун­за­хе; най­де­ны па­мят­ни­ки албанской и др.-грузинской (в т. ч. на аварском языке) пись­мен­но­сти]. В 1220 году че­рез гор­ные рай­оны Дагестана про­шли мон­го­ло-та­тар­ские вой­ска, в 1239 году они за­ня­ли Дер­бент. В XIV веке в Дагестан вторг­лись вой­ска ор­дын­ских ха­нов Уз­бе­ка и Тох­та­мы­ша, а так­же средне-ази­атского пра­ви­те­ля Ти­му­ра. К XV веку хри­сти­ан­ст­во пов­се­мест­но вы­те­сне­но ис­ла­мом. До на­ше­го вре­ме­ни со­хра­ни­лись средневековые жи­лые и ба­шен­ные ком­плек­сы (в т. ч. с пет­ро­гли­фа­ми), ме­че­ти.

В си­лу гео­гра­фического по­ло­же­ния ре­гио­на, где стал­ки­ва­лись ин­те­ре­сы Пер­сии и Ос­ман­ской им­пе­рии, Дагестан стал объ­ек­том борь­бы меж­ду ни­ми. На тер­ри­то­рии Южного Дагестана ус­та­нав­ли­ва­лась власть по­пе­ре­мен­но то од­но­го, то дру­го­го го­су­дар­ст­ва, с начала XVII века - Пер­сии.

В хо­де ис­то­рического раз­ви­тия в Дагестане сло­жи­лись 2 основных сис­те­мы об­щественно-по­ли­тического уст­рой­ст­ва: феодальные вла­де­ния и сою­зы сель­ских об­щин. В XVI - начале XVII веков в Дагестане на­счи­ты­ва­лось 7 фактически са­мо­сто­ятельных феодальных вла­де­ний: Авар­ское хан­ст­во, Дер­бент, Ка­зи­ку­мух­ское хан­ст­во, Кай­таг, Та­ба­са­ран, Тю­мен­ское хан­ст­во, Ца­хур­ское хан­ст­во. В середине XVII века по­ли­тическое по­ло­же­ние Дагестана из­ме­ни­лось. В ре­зуль­та­те дроб­ле­ния феодальных вла­де­ний их чис­ло воз­рос­ло с 7 до 19. Ос­но­ву хо­зяй­ст­ва на­ро­дов Дагестана в XVI-XVII веках со­став­ля­ли зем­ле­де­лие, жи­вот­но­вод­ст­во, ре­мес­лен­ное про­изводство, внут­рен­няя и внеш­няя тор­гов­ля. На рав­ни­не и в пред­гор­ной час­ти Дагестана вы­ра­щи­ва­ли зер­но­вые куль­ту­ры (пше­ни­ца, яч­мень, овёс и др.), ко­то­рые шли на про­да­жу в гор­ный Дагестан и в русские кре­по­сти на рекеТе­рек. Ост­рое ма­ло­зе­ме­лье и не­воз­мож­ность обес­пе­чить се­бя про­пи­та­ни­ем за счёт сельского хозяйства побуждали гор­цев за­ни­мать­ся про­мыс­ла­ми. В гор­ной зо­не наи­боль­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ли про­мыс­лы по об­ра­бот­ке шер­сти и ме­тал­ла; в пред­го­рье - ков­ро­тка­че­ст­во, про­из­вод­ст­во ору­дий и из­де­лий из де­ре­ва, льня­ных тка­ней и др.; в при­мор­ской час­ти - раз­ве­де­ние шёл­ко­вых чер­вей и шёл­ко­ткац­кое де­ло (шёлк-сы­рец от­прав­ля­ли в русские го­ро­да и Ев­ро­пу).

В 1723 году в ре­зуль­та­те Пер­сид­ско­го по­хо­да 1722-1723 годов при­мор­ская часть Дагестана бы­ла вклю­че­на в со­став Российской им­пе­рии, но по Гянд­жин­ско­му трак­та­ту 1735 года бы­ла ус­ту­п­ле­на Пер­сии. Гор­ная часть Дагестана фак­ти­че­ски бы­ла не­за­ви­си­мой, хо­тя пре­тен­зии на неё предъ­яв­ля­ли и Ос­ман­ская им­пе­рия, и Пер­сия. В 1742 году Дагестан под­верг­ся на­ше­ст­вию На­дир-ша­ха. В 1796 году в свя­зи с втор­же­ни­ем Ага Мо­хам­мед-­ха­на Кад­жа­ра к Российской им­пе­рии при­со­еди­не­на при­мор­ская часть Дагестана, но в 1797 году русские вой­ска бы­ли ото­зва­ны. Со­глас­но Гю­ли­стан­ско­му ми­ру 1813 года Дагестан во­шёл в со­став Российской им­пе­рии. На­се­ле­ние гор­ной ча­сти в 1830-е годы вы­сту­пи­ло на сто­ро­не Ша­ми­ля, и эта тер­ри­то­рия ста­ла аре­ной во­енных дей­ствий в хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов. Часть хан­ств Дагестана бы­ла ли­кви­ди­ро­ва­на Ша­ми­лем и вклю­че­на в Има­мат. Власть фе­одальных вла­де­те­лей в них вос­ста­нав­ли­ва­лась по ме­ре про­дви­же­ния российских войск. Рав­нин­ная часть тер­ри­то­рии Дагестана в 1840 году вклю­че­на в Кас­пий­скую об­ласть (до 1846 года), в 1846-1860 годах вхо­ди­ла в Дер­бент­скую гу­бер­нию. В 1860 году об­ра­зо­ва­ны Да­ге­стан­ская об­ласть и За­ка­таль­ский ок­руг, в ко­то­рые вклю­че­ны как рав­нин­ные, так и гор­ные райо­ны Дагестана. Часть жи­те­лей Дагестана пе­ре­се­ли­лась в Ос­ман­скую им­пе­рию, это дви­же­ние по­ощ­ря­лось российским пра­ви­тель­ст­вом.

На Чрез­вы­чай­ном съез­де на­ро­дов Дагестана 13.11.1920 года бы­ла про­воз­гла­ше­на ав­то­но­мия Дагестана. 20.1.1921 года ВЦИК при­нял дек­рет об об­ра­зо­ва­нии Дагестанской АССР из Дагиестнской области. Этим дек­ре­том и дек­ре­та­ми ВЦИК от 16.11.1922 года и 4.1.1923 года к Дагестану бы­ли при­со­еди­не­ны Ха­са­вюр­тов­ский ок­руг, Киз­ляр­ский и Ачи­ку­лак­ский рай­оны Тер­ской гу­бер­нии. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 22.2.1938 года Ачи­ку­лак­ский, Кая­су­лин­ский, Киз­ляр­ский и Шел­ков­ской рай­оны бы­ли пе­ре­да­ны из Дагестана в со­став Став­ро­поль­ско­го края. В 1944-1957 годах в со­став Дагестана вхо­ди­ли Ве­ден­ский, Но­жай-Юр­тов­ский, Сая­са­нов­ский, Че­бер­ло­ев­ский рай­оны, часть Кур­ча­ло­ев­ско­го, Ша­ро­ев­ско­го, Гу­дер­мес­ско­го рай­онов Че­че­но-Ин­гуш­ской АССР. В 1957 году из со­ста­ва Дагестана ис­клю­чён Шел­ков­ской район, вклю­че­ны Край­нов­ский, Киз­ляр­ский, Та­ру­мов­ский, Ка­ра­но­гай­ский рай­оны, Киз­ляр­ский ок­руг.

В се­ре­ди­не - 2-й половине XX века Дагестан пре­вра­тил­ся в ин­ду­ст­ри­аль­но-аг­рар­ную рес­пуб­ли­ку. Промышленность пред­став­ле­на та­ки­ми от­рас­ля­ми, как элек­тро­энер­ге­ти­ка, то­п­лив­ная, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка и др. 26.7.1994 года бы­ла при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, выс­шим ор­га­ном ис­пол­ни­тель­ной вла­сти объ­яв­лен Государственный со­вет (со­сто­ял из пред­ста­ви­те­лей 14 ти­туль­ных на­ро­дов), Дагестанской АССР пе­ре­име­но­ва­на в Рес­пуб­ли­ку Да­ге­стан.

Хо­зяй­ст­во.

Дагестан вхо­дит в Се­ве­ро-Кав­каз­ский эко­но­мический район. Объ­ём сельскохозяйственной про­дук­ции по стои­мо­сти в 2 раза пре­вы­ша­ет объ­ём промышленной про­дук­ции. В эко­но­ми­ке стра­ны рес­пуб­ли­ка вы­де­ля­ет­ся сбо­ром ви­но­гра­да (около 25% по Рос­сии, 2004) и ово­щей (4,9%), про­изводством конь­я­ков (18,9%), шам­пан­ских и иг­ри­стых вин (11,4%), по­го­ловь­ем овец и коз (24,1%).

В струк­ту­ре ВРП (2003, %) до­ля сельского хозяйства 28,3, тор­гов­ли и ком­мерческой дея­тель­но­сти по реа­ли­за­ции то­ва­ров и ус­луг 18,0, не­ры­ноч­ных ус­луг 17,1, промышленности 12,9, строи­тель­ст­ва 9,8, транс­пор­та и свя­зи 7,5, других от­рас­лей 6,4. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, 2004, %): ча­ст­ная 58,3, государственная и му­ни­ци­паль­ная 37,2, об­щественных и ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 0,2, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 4,3.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 1090 тысяч человек, из них 75,8% за­ня­то в эко­но­ми­ке. От­рас­ле­вая струк­ту­ра за­ня­то­сти (%): сельское хозяйство 25,1, тор­гов­ля и об­щественное пи­та­ние 14,1, об­ра­зо­ва­ние 13,9, промышленность 10,0, транс­порт 8,3, здра­во­охра­не­ние 7,2, строи­тель­ст­во 5,4, жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ст­во 2,7, куль­ту­ра и ис­кус­ст­во 2,1 и др. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы около 25%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу населения 6,8 тысяч рублей в ме­сяц (июль 2006, 68% от сред­не­го по РФ); около 34% населения рес­пуб­ли­ки име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём промышленной про­дук­ции 10,8 миллиардов рублей (2004). В от­рас­ле­вой струк­ту­ре промышленного про­изводства (%) ве­ду­щая роль при­над­ле­жит пи­ще­вой промышленно­сти - 32,7, до­ля элек­тро­энер­ге­ти­ки 21,9, то­п­лив­ной промышленности 19,8, ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки 13,4, промышленности строительных ма­те­риа­лов 5,6, хи­ми­че­ской и неф­те­хи­ми­че­ской 2,9, лёг­кой 0,9 и др.

До­бы­ва­ют нефть и газ (га­зо­кон­ден­сат­но-неф­тя­ные ме­сто­ро­ж­де­ния Ди­мит­ров­ское, Агач­бу­лак близ Ма­хач­ка­лы и Озёр­ное близ города Юж­но-Су­хо­кумск, раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся неф­тя­ной ком­па­ни­ей «Рос­нефть - Даг­нефть» и др.); ве­дёт­ся (2007) раз­вед­ка и под­го­тов­ка к до­бы­че неф­ти на шель­фе Кас­пий­ско­го моря (ме­сто­рож­де­ние Ин­чхе-мо­ре, в 5-6 км от бе­ре­га). Дей­ст­ву­ет Ма­хач­ка­лин­ский неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод.

Дагестан пол­но­стью обес­пе­чи­ва­ет се­бя собственной элек­тро­энер­ги­ей («Даг­энер­го»). Прак­ти­че­ски вся элек­тро­энер­гия про­из­во­дит­ся на ГЭС; круп­ней­шие - Чир­кей­ская (на реке Су­лак, мощ­ность 1000 МВт) и Ир­га­най­ская (с 1998 года; на реке Авар­ское Кой­су, мощ­ность 400 МВт).

Основная про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния - различное су­до­вое, авиационное и элек­тро­тех­ническое обо­ру­до­ва­ние, ди­зе­ли, при­бо­ры, вы­чис­лительная тех­ни­ка, шли­фо­валь­ные стан­ки, обо­ру­до­ва­ние для пи­ще­вой промышленности и др. Зна­чительная часть пред­при­ятий от­рас­ли про­из­во­дит про­дук­цию для ОПК. Ве­дущие пред­при­ятия: кон­церн «КЭМЗ» (Киз­ляр­ский элек­тро­ме­ха­нический за­вод; в т. ч. од­но­ме­ст­ные са­мо­лё­ты, элек­тро­бы­то­вые при­бо­ры, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие стан­ки), «Да­гди­зель» (Кас­пийск; ди­зе­ли), за­вод имени Гад­жие­ва (Ма­хач­ка­ла; в т. ч. ру­ле­вые ма­ши­ны для су­дов, на­со­сы), «Авиа­аг­ре­гат» (Ма­хач­ка­ла; аэ­ро­дром­ное обо­ру­до­ва­ние и сред­ст­ва на­зем­но­го об­слу­жи­ва­ния са­мо­лё­тов, ком­плек­тую­щие из­де­лия для авиа­тех­ни­ки), «Эль­тав» (Ма­хач­ка­ла; би­по­ляр­ные, по­ле­вые тран­зи­сто­ры, ин­те­граль­ные мик­ро­схе­мы, то­п­лив­ные аг­ре­га­ты), «Даг­те­ле­комс» (Ма­хач­ка­ла; в т. ч. зву­ко­за­пи­сы­ваю­щая ап­па­ра­ту­ра), «Элек­тро­сиг­нал» (Дер­бент; элек­трон­ная тех­ни­ка), НИИ «Сап­фир» (Ма­хач­ка­ла; в т. ч. ав­то­ма­ти­че­ские ра­дио­пе­лен­га­то­ры, пе­лен­га­ци­он­ные сис­те­мы-ими­та­то­ры для про­вер­ки бор­то­во­го на­ви­гационного обо­ру­до­ва­ния), «За­вод точ­ной ме­ха­ни­ки» (Кас­пийск; при­бо­ры циф­ро­во­го кон­тро­ля, сред­ст­ва ав­то­ма­ти­за­ции и др.), «Да­гэ­лек­тро­маш» (Ма­хач­ка­ла; элек­тро­сва­роч­ное обо­ру­до­ва­ние), за­вод се­па­ра­то­ров (Ма­хач­ка­ла), за­вод шли­фо­валь­ных стан­ков (Дер­бент).

Пред­при­ятия хи­мической промышленности вы­пус­ка­ют фос­фор­ную ки­сло­ту («Даг­фос», Ки­зи­люрт), ла­ки, крас­ки (за­вод ла­ко­кра­соч­ных из­де­лий, Ма­хач­ка­ла), различные по­ли­про­пи­ле­но­вые тру­бы (за­вод «Му­ша­ра­ка», Буй­накск) и др. Ве­ду­щие пред­при­ятия сте­коль­ной промышленности: за­во­ды - стек­ло­во­лок­на (Ма­хач­ка­ла), «Даг­стек­ло» (Да­ге­стан­ские Ог­ни; об­ли­цо­воч­ная плит­ка, стек­лян­ные тру­бы, окон­ное стек­ло и др.).

Основная про­дук­ция промышленности строительных ма­те­риа­лов - сбор­ный же­ле­зо­бе­тон (ком­би­на­ты «Даг­ст­рой­ин­ду­ст­рия» и «Ма­хач­ка­лин­ский ДСК», Ма­хач­ка­ла; «Даг­юг­ст­рой», Дер­бент; «Аист», Ки­зи­люрт, и др.), кир­пич («Си­ли­кат», Ма­хач­ка­ла). Ве­дёт­ся до­бы­ча из­вест­ня­ка (Дер­бент), ми­нерального строительного сы­рья (близ города Из­бер­баш).

Лёг­кая промышленность пред­став­ле­на тек­стиль­ной, три­ко­таж­ной, швей­ной и обув­ной от­рас­ля­ми, про­изводством ков­ров. Основные цен­тры: Ма­хач­ка­ла («Даг­тек­стиль» - три­ко­таж­ное по­лот­но, чу­лоч­но-но­соч­ные из­де­лия; «Кас­пий­ская ма­ну­фак­ту­ра» - в т. ч. су­ро­вая мар­ля), Дер­бент (швей­ная, шер­сто­пря­диль­ная, ков­ро­вая фаб­ри­ки и др.), Буй­накск (обув­ная и три­ко­таж­ная фаб­ри­ки), Киз­ляр (швей­ная фаб­ри­ка), Да­ге­стан­ские Ог­ни (ков­ро­вая фаб­ри­ка); в сё­лах Хив (Хив­ский район) и Хуч­ни (Та­ба­са­ран­ский район) - про­изводство ков­ров.

Раз­ви­ты народные ху­дожественные про­мыс­лы: об­ра­бот­ка ме­тал­ла, в т. ч. про­изводство су­ве­нир­но­го ору­жия, по­да­роч­ной по­су­ды, юве­лир­ных ук­ра­ше­ний («Ку­ба­чин­ский ху­дожественный ком­би­нат», поселок Ку­ба­чи Да­ха­да­ев­ско­го района), гражданского хо­лод­но­го и су­ве­нир­но­го ору­жия (пред­при­ятие «Киз­ляр», Киз­ляр), ке­ра­ми­ки (село Бал­хар Аку­шин­ско­го района), де­ревянных из­де­лий, ин­кру­сти­ро­ван­ных ме­тал­лом, ко­стью, пер­ла­мут­ром (ху­дожественная фаб­ри­ка в селе Ун­цу­куль), че­кан­ка по ме­ди (Го­цат­лин­ский ху­дожественный ком­би­нат в селе Боль­шой Го­цатль Хун­зах­ско­го района).

Пи­ще­вая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пе­ре­ра­бот­ке ви­но­гра­да, про­изводстве вы­со­ко­сорт­ных ви­но­град­ных, иг­ри­стых и шам­пан­ских вин и конь­я­ков. Ве­ду­щие пред­при­ятия: Киз­ляр­ский конь­яч­ный за­вод, Дер­бент­ский за­вод иг­ри­стых вин, Дер­бент­ский конь­яч­ный ком­би­нат, вин­но-конь­яч­ные за­во­ды «Из­бер­баш­ский» и «Кас­пий­вин­пром» (Ма­хач­ка­ла) и др. Раз­ви­ты так­же пе­ре­ра­бот­ка ры­бы (Ры­бо­про­мыш­лен­ная ком­мерческая ком­па­ния «Порт-­Пет­ровск» - жи­вая и мо­ро­же­ная ры­ба, рыб­ные кон­сер­вы и му­ка; ры­бо­ком­би­нат «Глав­ный Су­лак»; «Даг­рыб­хоз» - в т. ч. рыб­ные ба­лыч­ные из­де­лия; все - в Ма­хач­ка­ле) и про­изводство различных кон­сер­вов (за­во­ды в Дер­бен­те, Буй­нак­ске - в т. ч. со­ки, ва­ре­нья, дже­мы, ком­по­ты; в Киз­ля­ре - мяс­ные, фрук­то­вые, овощ­ные кон­сер­вы; в Гер­ге­биль­ском, Бот­лих­ском рай­онах и др.). Дей­ст­ву­ют кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка (Из­бер­баш), мо­ло­ко­за­вод (Ма­хач­ка­ла), кор­по­ра­ция «Да­ге­станх­ле­бо­про­дукт» (Ма­хач­ка­ла; в т. ч. му­ка, кру­пы, ком­би­кор­ма, хле­бо­бу­лоч­ные из­де­лия), мас­ло­за­вод и мя­со­ком­би­нат «Зо­ло­той те­лё­нок» (Киз­ляр). Ве­дёт­ся роз­лив ми­неральных вод (за­воды «Де­неб» и «Старт» в Ма­хач­ка­ле и др.).

Ве­ду­щий промышленный центр Дагестана - Ма­хач­ка­ла; другие круп­ные цен­тры - Буй­накск, Дер­бент, Киз­ляр, Кас­пийск, Из­бер­баш.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Стои­мость ва­ло­вой про­дук­ции сельского хозяйства 21,9 миллиард рублей(2004), в т. ч. 51% при­хо­дит­ся на про­дук­цию рас­те­ние­вод­ст­ва. Площадь сельскохозяйственных уго­дий со­став­ля­ет 3313,8 тысяч га (65,8% площади рес­пуб­ли­ки), из них около 15% - паш­ня. По до­ле па­ст­бищ в струк­ту­ре сельскохозяйственных уго­дий Дагестан за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест на Северном Кав­ка­зе, по до­ле паш­ни - од­но из по­след­них. Сте­пень рас­па­хан­но­сти тер­ри­то­рии умень­ша­ет­ся с се­ве­ра на юг (70% паш­ни при­хо­дит­ся на рав­нин­ные тер­ри­то­рии, 20% - на пред­гор­ные, 10% - на гор­ные). Воз­мож­но­сти рас­ши­ре­ния пло­ща­ди паш­ни ог­ра­ни­че­ны, в рав­нин­ной час­ти Дагестана ин­тен­сив­но во­вле­ка­ют­ся в обо­рот ма­ло­при­год­ные для об­ра­бот­ки зем­ли. В пред­гор­ной и гор­ной час­тях удоб­ные зем­ли ос­вое­ны прак­ти­че­ски пол­но­стью, уча­ст­ки паш­ни пред­став­ле­ны не­боль­ши­ми раз­роз­нен­ны­ми тер­рас­ны­ми по­ля­ми. В ря­де рай­онов при­ме­ня­ет­ся ис­кусственное оро­ше­ние.

Раз­ви­ты ви­но­гра­дар­ст­во (наи­бо­лее круп­ные мас­си­вы ви­но­град­ни­ков со­сре­до­то­че­ны в ниж­нем те­че­нии рек Те­рек и Су­лак, а так­же в пред­горь­ях на вос­то­ке Дагестана), пло­до­вод­ст­во (аб­ри­ко­сы, че­реш­ня, яб­ло­ки, пер­си­ки, сли­вы и др.; круп­ней­шие са­до­водческие рай­оны рас­по­ло­же­ны в до­ли­нах рек Са­мур, Гюль­ге­ры­чай, Ан­дий­ское Кой­су, Авар­ское Кой­су, Ка­ра­кой­су; на юго-вос­то­ке При­мор­ской низ­мен­но­сти вы­ра­щи­ва­ют гра­на­ты, ин­жир, хур­му, мин­даль) и ово­ще­вод­ст­во (вме­сте с бах­че­вы­ми куль­ту­ра­ми за­ни­ма­ет 19,2% по­сев­ных пло­ща­дей). Вы­ра­щи­ва­ют так­же зер­но­вые (48% по­сев­ных пло­ща­дей; ози­мые пше­ни­ца и яч­мень, ку­ку­ру­за на зер­но, рис), кор­мо­вые (30,8%; в т. ч. лю­цер­на), кар­то­фель и тех­ни­че­ские куль­ту­ры, главным образом под­сол­неч­ник.

Тра­диционная от­расль спе­циа­ли­за­ции жи­вот­но­вод­ст­ва - ов­це­вод­ст­во, раз­ви­то прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но (тон­ко­рун­ное - в северной рав­нин­ной час­ти Дагестана, от­гон­но-па­ст­бищ­ное - в южной гор­ной час­ти). Раз­ви­ты так­же мя­со-мо­лоч­ное (в южной час­ти) и мяс­ное (главным образом на вос­то­ке) ско­то­вод­ст­во, ко­зо­вод­ст­во, пти­це­вод­ст­во, зве­ро­вод­ст­во (в западной части Дагестана - Каз­бе­ков­ском районе, а так­же зве­ро­хо­зяй­ст­во в Кас­пий­ске), ко­не­вод­ст­во (в северной час­ти и юго-западных рай­онах), ры­бо­вод­ст­во (на се­ве­ре Дагестана, в Но­гай­ском районе, и на юго-вос­то­ке, в селе Ма­га­рам­кент). В западных и юго-западных рай­онах раз­во­дят ос­лов, му­лов (в Бот­лих­ском районе), пят­ни­стых оле­ней (в Каз­бе­ков­ском райо­не).

Около 72% сельскохозяйственных уго­дий от­но­сит­ся к зем­лям сельскохозяйственных ор­га­ни­за­ций, кре­сть­ян­ские (фер­мер­ские) хо­зяй­ст­ва за­ни­ма­ют 3,7%, в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан - 3%. В сельскохозяйственных ор­га­ни­за­ци­ях про­из­во­дит­ся 40% зер­на, в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния - около 93% кар­то­фе­ля, 90% ово­щей, 86,5% ско­та и пти­цы на убой, 82,2% мо­ло­ка, 47% зер­на.

Транс­порт. Ав­то­мо­биль­ный транс­порт обес­пе­чи­ва­ет большую часть внутренних гру­зо­вых и пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 7461 км (2004). По тер­ри­то­рии Дагестана про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль фе­де­раль­но­го зна­че­ния - «Кав­каз» (Крас­но­дар - Гроз­ный - Ма­хач­ка­ла - гра­ни­ца с Азер­бай­джа­ном). Дли­на же­лез­ных до­рог 516 км. Основные железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли: Мо­ск­ва - Гроз­ный - Гу­дер­мес - Ма­хач­ка­ла - гра­ни­ца с Азер­бай­джа­ном - Ба­ку и Ма­хач­ка­ла - Киз­ляр - Ас­т­ра­хань (железнодорожная ли­ния Киз­ляр - Кар­ла­нюрт по­строе­на в конце 1990-х годов). Основные гру­зы: нефть, неф­те­про­дук­ты, зер­но, строй­ма­те­риа­лы, различное обо­ру­до­ва­ние и др. Морской транс­порт обес­пе­чи­ва­ет большую часть внеш­них гру­зо­вых пе­ре­во­зок. Главный морской порт - Ма­хач­ка­ла (гру­зо­обо­рот около 4,5 миллионов тонн и свыше 200 кон­тей­не­ров ДФЭ); един­ст­вен­ный не­за­мер­заю­щий российский порт на по­бе­ре­жье Кас­пий­ско­го моря). Основные гру­зы: ми­не­раль­но-строительные ма­те­риа­лы, зер­но, неф­те­на­лив­ные гру­зы и др.; па­ром­ные и кон­тей­нер­ные пе­ре­воз­ки. По тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки про­хо­дят ма­ги­ст­раль­ный неф­те­про­вод Ба­ку (Азер­бай­джан) - Но­во­рос­сийск (Крас­но­дар­ский край, дли­на 274 км), ма­ги­ст­раль­ные га­зо­про­во­ды Моз­док (Северная Осе­тия) - Ка­зи-Ма­го­мед (Азер­бай­джан, дли­на 297 км) и Ма­кат (Ка­зах­стан) - Северный Кав­каз (дли­на около 130 км). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт в Ма­хач­ка­ле.

Здра­во­охра­не­ние. В Дагестане на 10 тысяч жителей при­хо­дит­ся 38,2 вра­ча, 80,3 ли­ца среднего медицинского пер­со­на­ла, 69,7 боль­нич­ных ко­ек (2005). Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 10 тысяч насления со­став­ля­ет 884,8 слу­чая (2005). Серь­ёз­ной про­бле­мой здра­во­охра­не­ния Дагестана яв­ля­ет­ся нар­ко­ма­ния (76% под­ро­ст­ков упот­реб­ля­ют нар­ко­ти­ки). На­ли­чие бак­те­ри­аль­но­го за­гряз­не­ния поч­вы и во­ды, при­род­ных оча­гов ту­ля­ре­мии, бру­цел­лёза и др. обу­слов­ли­ва­ет до­воль­но вы­со­кую за­бо­ле­вае­мость ин­фек­ци­он­но-па­ра­зи­тар­ны­ми бо­лез­ня­ми (около 250 тысяч слу­ча­ев в год). В Дагестане ра­бо­та­ют Медицинский центр имени Р.П. Ас­кер­ха­но­ва и Рес­пуб­ли­кан­ский ди­аг­но­стический центр в Ма­хач­ка­ле. Ку­рор­ты: Кая­кент, Тал­ги и др.

Об­ра­зо­ва­ние.

Уч­ре­ж­де­ния куль­ту­ры. В сис­те­ме об­ра­зо­ва­ния Рес­пуб­ли­ки Дагестан функ­цио­ни­ру­ют (2006) 519 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний (свыше 50 тысяч вос­пи­тан­ни­ков), свыше 1600 об­ще­об­ра­зо­вательных учеб­ных за­ве­де­ний (свыше 426 тысяч учащихся), 24 уч­ре­ж­де­ния на­чаль­но­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (свыше 3 тысячи сту­ден­тов), 27 сред­них специальных учеб­ных за­ве­де­ний (17 тысяч учащихся). Дей­ст­ву­ют 96 учеб­ных за­ве­де­ний куль­ту­ры и искусства, в т. ч. 41 музыкальная шко­ла, 13 дет­ских ху­дожественных школ, 42 шко­лы искусства; рес­пуб­ли­кан­ский Дом народного твор­че­ст­ва (1937). В сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния 6 государственных ву­зов (около 31 тысячи сту­ден­тов), в т. ч. Дагестанский университет (ос­но­ван в 1931 году как пе­да­го­гический институт; с 1957 года современное название), пе­да­го­гический университет (1931), сельскохозяйственная ака­де­мия (ос­но­ва­на в 1932 году как пло­до­ви­но­град­ный институт), медицинская ака­де­мия (1932), Дагестанский тех­нический университет (ос­но­ван в 1972 году как по­ли­тех­нический институт, с 1995 года современное название), Институт народного хо­зяй­ст­ва Пра­ви­тель­ст­ва Рес­пуб­ли­ки Дагестан (1991) - все в Ма­хач­ка­ле; фи­лиа­лы Московской государственной юри­дической ака­де­мии, Университета РАО и др. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Дагестанский на­учный центр РАН (1991); вклю­ча­ет свыше 10 на­учных уч­ре­ж­де­ний, в т. ч. Институт фи­зи­ки имени Х.И. Амир­ха­но­ва, Институт ис­то­рии, ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии, Институт язы­ка, литературы и искусства имени Г. Ца­да­сы, На­учное объ­е­ди­не­ние «ИВТАН». Дагестанский на­учный центр РАМН (1993); При­кас­пий­ский зо­наль­ный НИИ ве­те­ри­на­рии, на­уч­но-про­из­водственное объ­е­ди­не­ние «Да­гаг­ро­вин­пром» и др. Функ­цио­ни­ру­ет 1031 биб­лио­те­ка, 1070 клуб­ных уч­ре­ж­де­ний. В Дагестане ра­бо­та­ют 15 му­зе­ев, в т. ч. Дагестанский государственный объ­е­ди­нён­ный ис­тори­ко-ар­хитектурный му­зей в Ма­хач­ка­ле (ос­но­ван в 1923 году как крае­ведческий му­зей, с 1977 года современное название); 14 фи­лиа­лов, в т. ч. Ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный дом-му­зей С. Сталь­ско­го (1950; село Аша­га-Стал Су­лей­ман-Сталь­ско­го района), Му­зей бое­вой сла­вы в Ма­хач­ка­ле, му­зеи в Буй­нак­ске, Ха­са­вюр­те, Киз­ля­ре, а так­же в сё­лах Те­рек­ли-Мек­теб, Ца­да, Кая­кент, Ка­ра­бу­дах­кент, Ах­ты; Дер­бент­ский ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник (1988), Рес­пуб­ли­кан­ский му­зей изо­бра­зительных ис­кус­ств (1958) в Ма­хач­ка­ле.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции.

В Рес­пуб­ли­ке Дагестан, по дан­ным Фе­де­раль­ной служ­бы по над­зо­ру за со­блю­де­ни­ем за­ко­но­да­тель­ст­ва в сфе­ре мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций и ох­ра­не куль­тур­но­го на­сле­дия РФ («Ро­со­хран­куль­ту­ра»), за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но и со­сто­ит на учё­те 431 СМИ (2004), в т. ч. 249 га­зет, 40 жур­на­лов и 6 ин­фор­мационных агентств. Пе­чат­ные СМИ на­счи­ты­ва­ют 179 рес­пуб­ли­кан­ских и 70 го­род­ских и рай­он­ных СМИ. Сре­ди средств мас­со­вой ин­фор­ма­ции осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют из­да­ния на национальных язы­ках.

Наи­боль­ший ти­раж име­ют га­зе­ты «Но­вое де­ло» (27,7 тысяч экземпляров), «Ис­ти­на» (18,6 тысяч экземпляров), «Ма­хач­ка­лин­ские из­вес­тия» (17,3 тысяч экземпляров), «Лез­ги га­зет» (14,6 тысяч экземпляров), «Мо­ло­дёжь Да­ге­ста­на» (14,2 тысяч экземпляров), «За­ма­на» (13,4 тысяч экземпляров), «Да­ге­стан­ская прав­да» (10,2 тысяч экземпляров).

В Дагестане за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но около 80 му­ни­ци­паль­ных и ком­мер­че­ских сту­дий те­ле­ви­де­ния и ра­дио (по­ми­мо об­ще­рос­сий­ских те­ле­ком­па­ний и Гос­те­ле­ра­дио­ком­па­нии «Да­ге­стан», ве­щаю­щей на всю рес­пуб­ли­ку). Функ­цио­ни­ру­ет 8 се­тей ка­бель­но­го те­ле­ви­де­ния. В ка­ж­дом рай­оне име­ет­ся или соз­да­ёт­ся своя те­ле­ра­дио­ве­ща­тель­ная ба­за. Вме­сте с тем ос­таёт­ся ост­рой проб­ле­ма соз­да­ния в рес­пуб­ли­ке собст­вен­но­го ка­на­ла ве­ща­ния, обес­пе­чи­ваю­ще­го ох­ват сиг­на­лом всей тер­ри­то­рии Дагестана. Основные по­ли­гра­фические мощ­но­сти по книж­но­му, жур­наль­но­му и га­зет­но­му про­из­вод­ст­ву на­хо­дят­ся в государственной или в му­ни­ци­паль­ной соб­ст­вен­но­сти. Удель­ный вес не­го­су­дар­ст­вен­но­го сек­то­ра в об­щем ко­ли­че­ст­ве по­ли­гра­фических пред­при­ятий со­став­ля­ет 19%.

Ли­те­ра­ту­ра.

Литературы на­ро­дов Дагестана раз­ви­ва­ют­ся на авар­ском, дар­гин­ском, ку­мык­ском, лез­гин­ском, лак­ском, но­гай­ском, та­ба­са­ран­ском, тат­ском, а так­же русском язы­ках. С VII века куль­ту­ра Дагестана ис­пы­ты­ва­ла влия­ние ара­бо-му­сульманской тра­ди­ции. В X веке ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли жан­ры ду­хов­ной литературы на арабском, тюрк­ском (тюр­ки) и персидском язы­ках: агио­гра­фические па­мят­ни­ки («Ис­то­рия Абу Мус­ли­ма»), хро­ни­ки («Дер­бент-­на­ме», «Ис­то­рия Дер­бен­та и Шир­ва­на»), мав­ли­ды (о жиз­ни про­ро­ка Му­хам­ме­да), на­зи­да­ния и др. На­чи­ная с XVIII века в авар­ской, а позд­нее и в других литерату­рах ут­вер­жда­ет­ся ад­жам - пись­мен­ная сис­те­ма на ос­но­ве арабской гра­фи­ки. В конце XVIII - начале XIX веков влия­тель­ная ара­боя­зыч­ная тра­ди­ция по­сте­пен­но ус­ту­па­ет ме­сто по­этическому твор­че­ст­ву на национальных язы­ках (ку­мы­ки Ма­ма Ги­ши из Эн­де­рея, Юсуп Ка­ди из Ях­сая; та­ба­са­ран­цы Ка­лук Мир­за, Гад­жи-Са­ид Зир­дяг­ский; но­гай­цы Сар­кын­бай Крым­лы, Ис­ма­ил Ма­жар­лы; та­ты Или­шагъа бен Шо­мои­ла, Ли­ви бен Ми­ши На­гди­му и др.). По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась по­эзия ашу­гов, тес­но свя­зан­ная с фольк­ло­ром.

Во 2-й половине XIX века фор­ми­ру­ют­ся национальные литературы. Уси­ле­ние лич­но­ст­но­го на­ча­ла, вни­ма­ние к со­ци­аль­ным про­бле­мам от­ли­ча­ют по­эзию авар­цев Чан­ки из Бат­лаи­ча, Али-Гад­жи из Ин­хо, Мах­му­да из Ка­хаб-Ро­со; ку­мы­ка Ир­чи Ка­за­ка; дар­гин­цев Омар­лы Ба­ты­рая, Мун­ги Ах­ме­да; лез­ги­на Ети­ма Эми­на; лач­ки Ша­зы из Курк­ли. За­мет­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии про­за­ических жан­ров сыг­ра­ли очер­ки дагестанских про­све­ти­те­лей: «Рас­сказ ку­мы­ка о ку­мы­ках» Д.-М. Ши­ха­лие­ва (1848), «Как жи­вут ла­ки» А. Ома­ро­ва (1870), «Ска­за­ние оче­вид­ца о Ша­ми­ле» Гад­жи-Али (1873), «Сре­ди гор­цев Се­вер­но­го Да­ге­ста­на» Г.-М. Ами­ро­ва (1873), «Из да­ге­стан­ских нра­вов» А. Ма­ме­до­ва (1892) и др.

В литературе начала XX века пре­об­ла­да­ет ост­рая со­ци­аль­ная про­бле­ма­ти­ка, уси­ли­ва­ют­ся пуб­ли­ци­стические ин­то­на­ции, зву­чат при­зы­вы к об­нов­ле­нию тра­диционного ук­ла­да: по­эма «Жа­ло­ба кав­каз­ских гор» ку­мы­ка М. Али­бе­ко­ва (1905), по­весть «Бед­ная Ха­би­бат» ку­мы­ка Н. Ба­тыр­мур­зае­ва (1910) и др. В 1902 году в Те­мир-­Хан-­Шу­ре бы­ла ос­но­ва­на пер­вая ти­по­гра­фия в Дагестане. Три­бу­ной про­грес­сив­ных де­мо­кра­тических взгля­дов стал журнал на ку­мык­ском языке - «Танг-Чол­пан» («Ут­рен­няя звез­да», 1917-1918 годы). Ав­тор пер­вой дагестанской дра­мы («Лу­диль­щи­ки», 1914) - лак­ский дра­ма­тург и об­щественный дея­тель Г. Саи­дов. Во­енная те­ма­ти­ка под­ня­та в ли­рической по­эме «Ма­ри­ам» Мах­му­да (1915), клас­си­ка авар­ской по­эзии. Те­ма ре­во­люционного пре­об­ра­зо­ва­ния на­шла от­ра­же­ние в про­из­ве­де­ни­ях авар­цев Г. Ца­да­сы, З.Г. Гад­жие­ва, Р. Дин­ма­го­мае­ва, лак­ца А.-К. За­куе­ва, лез­ги­на С. Сталь­ско­го, ку­мы­ка Ю. Ге­рее­ва, дар­гин­ца Р. Ну­ро­ва, ос­но­во­по­лож­ни­ка дар­гин­ской са­ти­ры А. Ими­на­гае­ва («Труд мул­лы», 1934). В 1930-е годы фор­ми­ру­ет­ся жанр ро­ма­на: «Ге­рои в шу­бах» авар­ца Дин­ма­го­мае­ва (1933), «Ры­ба­ки» та­та М.Ю. Бах­шие­ва (1933), «Ра­зо­рван­ные це­пи» лез­ги­на А. Фа­та­хо­ва (1934); раз­ви­ва­ет­ся дра­ма­тур­гия (ла­кец М. Ча­ри­нов, ава­рец Б. Ма­ла­чи­ха­нов, та­ба­са­ра­нец А.П. Джа­фа­ров, та­ты М. Ша­лу­мов и Ю. Се­мё­нов, лез­гин Г. Гад­жи­бе­ков, дар­ги­нец Ну­ров, ку­мык А.-П. Са­ла­ва­тов). Вы­де­ля­ет­ся твор­че­ст­во лак­ца Э.М. Ка­пие­ва (ли­рический сборник «Резь­ба по кам­ню», 1940) - пе­ре­во­дчи­ка фольк­ло­ра и сти­хов дагестанских по­этов, со­ста­ви­те­ля пер­вых по­этических ан­то­ло­гий. Про­ис­хо­ди­ло ста­нов­ле­ние литератрной кри­ти­ки (Г. Гад­жи­бе­ков, К.К. Сул­та­нов и др.). В по­сле­во­ен­ной про­зе важ­ное ме­сто за­ни­ма­ют по­вес­ти авар­цев М. Су­ли­ма­но­ва, М.А. Ма­го­ме­до­ва, ку­мы­ка А. Ад­жа­ма­то­ва, та­та Х.Д. Ав­ша­лу­мо­ва; ро­ма­ны ку­мы­ка И. Ке­ри­мо­ва. Вклад в дет­скую литературу вне­сли ава­рец З. Гад­жи­ев, дар­ги­нец Р.М. Ра­ши­дов, ку­мык М.-С. Яхъ­яев. Но­вый этап в раз­ви­тии литературы Дагестана свя­зан с твор­че­ст­вом авар­ца Р.Г. Гам­за­то­ва, став­ше­го са­мой зна­чи­тель­ной фи­гу­рой да­ге­стан­ской литературы 2-й половины XX века.

В конце XX века ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся жанр ро­ма­на (ис­то­ри­че­ский, эпи­чес­кий, ли­ри­ко-фи­лософский и др.); уси­ли­ва­ет­ся вни­ма­ние к мо­раль­но-этической про­бле­ма­ти­ке, пси­хо­ло­гической мно­го­мер­но­сти ха­рак­те­ра. Сре­ди пи­са­те­лей: авар­цы Ф.Г. Алие­ва, М.Г. Га­ир­бе­ко­ва, Адал­ло, О.-Г. Шах­та­ма­нов, М. Ах­ме­до­ва; дар­гин­цы Р.М. Ра­ши­дов, А.А. Абу-Ба­кар, Ма­го­мед-Ра­сул, Х.М. Али­ев; ку­мы­ки А. Ад­жи­ев, Ш. Аль­бе­ри­ев, Б. Ма­го­ме­дов; лез­ги­ны И. Гу­сей­нов, А.У. Саи­дов, Р. Гад­жи­ев, А. Кар­да­ша; лак­цы М. Ма­го­ме­дов, Б. Ра­ма­за­нов, М.-З. Ами­нов; та­ба­са­ран­цы М. Шам­ха­лов, М. Ми­та­ров, Ш. Ка­зие­ва; та­ты К. Ку­кул­лу, Б. Са­фа­нов, М.М. Да­да­шев; но­гай­цы Кад­рия (К.О. Те­мир­бу­ла­то­ва), И.С. Капаев.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

От ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья со­хра­ни­лись руи­ны гунн­ско­го города Ва­ра­чан (го­ро­ди­ще Ур­це­ки близ города Из­бер­баш: обо­ро­нительные сте­ны, ба­ни, язы­че­ские хра­мы), ха­зар­ской сто­ли­цы Се­мен­дер (близ села Тар­ки). К VI веку вос­хо­дят ка­мен­ные сте­ны и кре­по­сти гран­ди­оз­ной (свыше 40 км дли­ной) дер­бент­ской обо­ро­нительной сис­те­мы, пе­ре­го­ра­жи­вав­шей при­кас­пий­ский про­ход - основной ка­ра­ван­ный путь из юго-восточной Ев­ро­пы в Пе­ред­нюю Азию. Свя­зи со стра­на­ми Вос­то­ка ока­за­ли влия­ние на ар­хи­тек­ту­ру Дер­бен­та, в ко­то­рой про­сле­жи­ва­ют­ся чёт­кие сти­ле­вые пе­рио­ды: обо­ро­ни­тель­ное строи­тель­ст­во VI века свя­за­но с са­са­нид­ским Ира­ном, ар­хи­тек­ту­ра VIII-IX веков - с ара­бо-му­суль­ман­ской куль­ту­рой (Джу­ма-ме­четь), XIV-XV веков - с влия­ни­ем Шир­ва­на. О ран­нем про­ник­но­ве­нии хри­сти­ан­ст­ва из Ал­ба­нии сви­де­тель­ст­ву­ют руи­ны церк­вей на Верх­не­чир­кей­ском го­ро­ди­ще (ха­зар­ский город Бе­ленд­жер) и в Дер­бен­те (все VI-VIII век), о бо­лее позд­нем (X-XIV века) влия­нии Гру­зии - не­боль­шие 1-не­фные церк­ви (в се­ле­нии Да­ту­на, X-XII века). В гор­ных рай­онах Дагестана со­хра­ни­лось мно­го обо­ро­нительных по­стро­ек из гру­бо­об­ра­бо­тан­но­го кам­ня: круг­лые и квад­рат­ные баш­ни различного на­зна­че­ния (сто­ро­же­вая баш­ня в ау­ле Хо­редж, XVI-XVII века), кре­по­сти (у ау­лов Хуч­ни, Ах­ты, Ку­мух, Хар­ба-Гу­ран).

На про­тя­же­нии ве­ков в Дагестане раз­ви­ва­лось главным образом народное зод­че­ст­во, при­чём у ка­ж­до­го из мно­го­численных на­ро­дов (или груп­пы на­ро­дов) оно име­ет свои осо­бен­но­сти. Вме­сте с тем силь­но вы­ра­же­ны и об­щие чер­ты, обу­слов­лен­ные общ­но­стью ис­то­рической судь­бы и взаи­мо­влия­ния­ми. По­се­ле­ния-ау­лы обыч­но раз­ме­ще­ны на труд­но­дос­туп­ных уча­ст­ках; в гор­ных ау­лах тер­ра­со­об­раз­ная ком­по­зи­ция плот­ной за­строй­ки на­по­ми­на­ет еди­ное сту­пен­ча­тое со­ору­же­ние (Ку­ба­чи, Чох). Со­хра­ни­лись жи­лые до­ма XVIII-XIX веков (в гор­ных и пред­гор­ных рай­онах - из кам­ня, в южной час­ти При­мор­ской низ­мен­но­сти - са­ман­ные), пря­мо­уголь­ные в пла­не, с пло­ской кры­шей. В ста­рых до­мах основное вни­ма­ние уде­ля­лось оформ­ле­нию ин­терь­е­ра (леп­ные и ка­мен­ные ук­ра­ше­ния ка­ми­на, фи­гур­ные де­ревянные стол­бы и т. д.); в XIX-XX веках боль­шую роль иг­рал де­кор фа­са­да (ароч­ные пор­та­лы, фи­гур­ные ка­мен­ные и де­ре­вян­ные де­та­ли, рез­ные об­рам­ле­ния окон и две­рей). Ме­че­ти в ау­лах (Ка­ла­ко­рейш, Ка­ра­кю­ре, Ри­ча, все XI-XIII века; Ца­хур, Ку­мух, XIV век) - обыч­но пря­мо­уголь­ные в пла­не ка­мен­ные со­ору­же­ния с пло­ской кры­шей, опи­раю­щей­ся на рез­ные де­ревянные стол­бы в ин­терь­е­ре; пе­ред главным фа­са­дом - гале­рея. Ми­на­ре­ты - круг­лые в пла­не (в ау­лах Ри­ча, Миш­леш; оба XIII век) или квад­рат­ные (в сё­лах Ши­наз, Ру­тул). Рас­про­стра­не­ны ка­мен­ные ку­поль­ные мав­зо­леи (обыч­но квад­рат­ные в пла­не) с сомк­ну­тым сво­дом (в ау­ле Дул­дуг, 1682-1683 годы) или ку­по­лом (в ау­ле Хут­хул, 1807-1808 годы), мос­ты (де­ре­вян­ные и ка­мен­ные ароч­ные), ар­хитектурное оформ­ле­ние род­ни­ков.

В XIX веке в Дагестане про­ни­ка­ет влия­ние русской ар­хи­тек­ту­ры: соз­да­ют­ся зда­ния в сти­ле ам­пир (га­упт­вах­та в Дер­бен­те, 1828), кре­по­сти (в селе Ах­ты, кре­пость Бур­ная), стро­ят­ся го­ро­да Пет­ровск-Порт (ны­не Ма­хач­ка­ла), Те­мир-Хан-Шу­ра (ны­не Буй­накск). В советское вре­мя воз­ни­ка­ют но­вые го­ро­да (Кас­пийск, Из­бер­баш, Ха­са­вюрт, Ки­зи­люрт) и ра­бо­чие по­сёл­ки; ве­дёт­ся строи­тель­ст­во в ду­хе кон­ст­рук­ти­виз­ма (поч­тамт, 1920-е годы), с ис­поль­зо­ва­ни­ем восточных мо­ти­вов (Дом пра­ви­тель­ст­ва, ны­не Да­ге­стан­ская государственная сельскохозяйственная ака­де­мия, 1927-1928 годы, архитектор И.В. Жол­тов­ский), в 1930-1950-е годы - с при­ме­не­ни­ем клас­сических форм и де­та­лей (гос­ти­ни­ца «Да­ге­стан», 1938-1939 годы, архитектор Г. Гримм; все - в Ма­хач­ка­ле). Сре­ди зна­чительных по­стро­ек 2-й половины XX века - зда­ния Русского дра­ма­ти­ческого те­ат­ра и Рес­пуб­ли­кан­ской биб­лио­те­ки имени А.С. Пуш­ки­на в Ма­хач­ка­ле (1980-е годы).

Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки изо­бра­зительного и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства на тер­ри­то­рии Дагестана: эне­о­ли­тическая ке­ра­ми­ка - рас­пис­ная и чер­но­ло­щё­ная с рель­еф­ным и уг­луб­лён­ным ор­на­мен­том; вос­хо­дя­щие к эпо­хе брон­зы мно­го­численные на­скаль­ные, пре­имущественно гра­ви­ро­ван­ные, изо­бра­же­ния (близ села Кап­чу­гай, 2-1-е тысячелетия до н. э.; изо­бра­же­ния та­ко­го ти­па соз­да­ва­лись вплоть до XX века); брон­зо­вые ли­тые ста­ту­эт­ки лю­дей и жи­вот­ных (Верх­не­чи­рюр­тов­ский мо­гиль­ник). К VI-X векам от­но­сят­ся обоб­щён­ные ка­мен­ные фи­гу­ры бар­сов и львов из Дер­бент­ской кре­по­сти, ажур­ные брон­зо­вые пряж­ки из мо­гиль­ни­ка Беж­та, юве­лир­ные ук­ра­ше­ния из мо­гиль­ни­ка у села Агач­ка­ла. С ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья рас­про­стра­не­ны вер­ти­каль­ные рез­ные над­мо­гиль­ные пли­ты (в сё­лах Ка­ла­ко­рейш, Аку­ша и др.). Рас­про­стра­не­на резь­ба по де­ре­ву (две­ри ме­че­тей в Ка­ла­ко­рей­ше, Тпи­ге). С XI-XIII веков в ау­ле Ку­ба­чи соз­да­ва­лись мно­го­численные ка­мен­ные рель­е­фы и брон­зо­вые кот­лы с близ­ки­ми са­са­нид­ским изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных, лю­дей, сцен охо­ты и др. С уси­ле­ни­ем ис­ла­ми­за­ции в искусстве Дагестана на­чи­на­ет пре­об­ла­дать гео­мет­рический и рас­тительный ор­на­мент, час­то вклю­чаю­щий над­пи­си. В сред­ние ве­ка многие гор­ные ау­лы пре­вра­ща­ют­ся в уз­ко­спе­циа­ли­зи­ро­ван­ные кус­тар­ные цен­тры. Ку­ба­чи из­вест­ны юве­лир­ны­ми из­де­лия­ми и ору­жи­ем, бо­га­то ук­ра­шен­ны­ми чер­нью, гра­ви­ров­кой, на­сеч­кой (смотри Ку­ба­чин­ская об­ра­бот­ка ме­тал­ла); Го­цатль - мед­ны­ми че­кан­ны­ми из­де­лия­ми; Бал­хар - не­гла­зу­ро­ван­ной ке­ра­ми­кой с рос­пи­сью ан­гобом (смотри Бал­хар­ская ке­ра­ми­ка); Ун­цу­куль - де­ревянными из­де­лия­ми с се­реб­ря­ной на­сеч­кой и ин­кру­ста­ци­ей ко­стью, пер­ла­мут­ром. Во многих рай­онах из­дав­на ткут вор­со­вые и без­вор­со­вые ков­ры, пле­тут ци­нов­ки, вя­жут узор­ные нос­ки. Ка­ж­дый рай­он име­ет свои из­люб­лен­ные ри­сун­ки, рас­цвет­ку, ком­по­зи­цию. По­все­ме­ст­но раз­ви­ва­лось ков­ро­де­лие (соз­дан ряд фаб­рик, в Дер­бен­те с 1931 года су­ще­ст­ву­ет шко­ла ков­ро­де­лия). Сре­ди мас­те­ров народного искусства - А.М. Аб­ду­рах­ма­нов, И.А. Аб­ду­ла­ев, Р.А. Али­ха­нов, Б.Г. Гим­ба­тов, Г.М. Ки­шев, Г.М. Ма­го­ме­дов, Г.М. Чаб­ка­ев.

Боль­шую по­мощь в вос­пи­та­нии национальных ху­дожественных кад­ров ока­зал Е.Е. Лан­се­ре, в 1918-1919 годах пре­по­да­вав­ший ри­су­нок в Те­мир-Хан-Шу­ре (сре­ди уче­ни­ков - художник М.А. Дже­мал, скульп­тор Х.Н. Ас­кар-­Са­рыд­жа). С 1920-х годов ак­тив­но ра­бо­та­ли жи­во­пис­цы Х.-Б. Му­са­ев, Дже­мал, Ю.А. Мол­ла­ев, М. Юну­си­лау, Д.А. Ка­па­ни­цын, Н.А. Ла­ков; в 1950-1970-е годы - жи­во­пис­цы-стан­ко­вис­ты А.И. Ав­гу­сто­вич, В.В. Гор­ча­ков, Х.М. Кур­ба­нов, О.Б. Омаров, жи­во­пи­сец-мо­ну­мен­та­лист И Д. Боль­ша­ков, гра­фи­ки С.М. Са­ла­ва­тов, Г.П. Коно­пац­кая, В.Н. Горьков, К.А. Мур­за­бе­ков, А.Н. Ша­ры­пов, скульп­то­ры Ас­кар-Са­рыд­жа (па­мят­ник М.-А. Да­ха­дае­ву в Ма­хач­ка­ле, 1971), А.И. Га­за­ли­ев, А.М. Ягу­да­ев. В 1980-е годы вы­дви­ну­лось но­вое по­ко­ле­ние ху­дож­ни­ков: Э.М. Пу­тер­брот, И.-Х. Супь­я­нов, Ж.В. Ко­лес­ни­ко­ва, С.С. Ба­ты­ров, И.О. Гу­сей­но­ва.

Му­зы­ка. Для фольк­ло­ра, пред­став­лен­но­го тра­ди­ция­ми бо­лее чем 30 на­ро­дов, ха­рак­те­рен ряд об­щих черт: пре­об­ла­да­ние соль­но­го пе­ния с ин­ст­ру­мен­таль­ным со­про­во­ж­де­ни­ем, на­ли­чие сход­но­го ин­ст­ру­мен­та­рия, об­ще­го бы­ст­ро­го тан­ца в раз­ме­ре 68(за пре­де­ла­ми Дагестана на­зы­ва­ет­ся «лез­гин­ка») и др. Центральная фи­гу­ра профессиональной эпической тра­ди­ции - ашуг (да­лай­ла-ус­та, йыр­чи, ко­чо­нах, ша­ир).

В 1920-х годах со­стоя­лись пер­вые музыкально­-эт­но­гра­фические экс­пе­ди­ции, на­ча­ли пуб­ли­ко­вать­ся сбор­ни­ки пе­сен и тан­цев на­ро­дов Дагестана. Ос­но­во­по­лож­ник дагестанской профессиональной ком­по­зи­тор­ской му­зы­ки - Г.А. Га­са­нов (пер­вая национальная опе­ра «Хоч­бар», 1937). Сре­ди ком­по­зи­то­ров: Н.С. Да­ги­ров, С.А. Ага­ба­бов, С.А. Ке­ри­мов, З.М. Гад­жи­ев, К.М. Ша­ма­сов, М.К. Ка­су­мов; за пре­де­ла­ми рес­пуб­ли­ки ра­бо­та­ют ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр М.М. Каж­ла­ев (пер­вый дагестанский ба­лет «Го­рян­ка», 1968), ком­по­зи­тор Ш.Р. Ча­ла­ев (опе­ра «Гор­цы», 1970). Мас­те­ра национальной ис­пол­ни­тель­ской куль­ту­ры: пе­ви­цы - Б. Му­ра­до­ва, П. Ну­ца­ло­ва, А. Иб­ра­ги­мо­ва, М. Щер­ба­то­ва, Р. Гад­жие­ва, И.Г. Ба­тал­бе­ко­ва, Б.А. Иб­ра­ги­мо­ва, М. Га­са­но­ва; ин­ст­ру­мен­та­ли­сты - У. Абу­ба­ка­ров, К. Ма­го­ме­дов.

В Дагестане функ­цио­ни­ру­ют несколько музыкально-дра­ма­тических те­ат­ров (смотри в раз­де­ле Те­атр), в 1999 году в Ма­хач­ка­ле от­крыт Те­атр опе­ры и ба­ле­та. Ра­бо­та­ет Государственная фи­лар­мо­ния.

Те­атр. В 1910-1920-х годах в различных се­ле­ни­ях воз­ни­ка­ли лю­би­тель­ские дра­ма­тические круж­ки, на ос­но­ве ко­то­рых поз­же сфор­ми­ро­ва­лись профессиональные те­ат­ры. В Дагестане ра­бо­та­ют: в Ма­хач­ка­ле - Рес­пуб­ли­кан­ский русский дра­ма­тический те­атр имени М. Горь­ко­го (1925), Ку­мык­ский музыкально-дра­ма­тический те­атр (1930, с 1955 года имени А.-П. Са­ла­ва­то­ва), Лак­ский музыкально-дра­ма­тический те­атр (1935, с 1952 года имени Э. Ка­пие­ва), Авар­ский музыкально-дра­ма­тический те­атр (в 1935 года ос­но­ван в селе Хун­зах, с 1951 года имени Г. Ца­да­сы), Те­атр ку­кол (1941), Те­атр опе­ры и ба­ле­та (1999); в Дер­бен­те - Азербайджанский дра­ма­тический те­атр (1930), Лез­гин­ский музыкально-дра­ма­тический те­атр имени С. Сталь­ско­го (1938), Та­ба­са­ран­ский дра­ма­тический те­атр (2001), Тат­ский те­атр (1962); в Из­бер­ба­ше - Дар­гин­ский музыкально-дра­ма­тический те­атр имени О. Ба­ты­рая (1961). Сре­ди дея­те­лей те­ат­раль­но­го искусства Дагестана раз­ных лет: А.А. Ма­га­ев, З.Н. На­бие­ва, М.А. Аб­дул­ха­ли­ков, П.Х. Хиз­рое­ва, Б.М. Ину­си­лов, Н.М. Иб­ра­ги­мов, Н.М. Али­ев, Г.И. Иса­ев.

В 1935 году вы­ход­цы из лак­ско­го ау­ла Цов­кра А. Аба­ка­ров, Я. Гад­жи­кур­ба­нов, М. За­гир­бе­ков и С. Кур­ба­нов соз­да­ли в Ма­хач­ка­ле профессиональный кол­лек­тив «4 Цов­кра», раз­ви­вав­ший тра­ди­ции са­мо­быт­но­го искусства ка­на­то­ход­цев. С 1947 года по­сле раз­де­ле­ния кол­лек­ти­ва су­ще­ст­ву­ют две са­мо­сто­ятельных груп­пы: «Да­ге­стан­ские ка­на­то­ход­цы» и «Цов­кра».

В 1984 году в Ма­хач­ка­ле от­крыт Му­зей ис­то­рии те­ат­ров Дагестана. В рес­пуб­ли­ке так­же ра­бо­та­ют Ан­самбль пес­ни и пля­ски Дагестана, Ан­самбль тан­ца «Лез­гин­ка», Ан­самбль тан­ца на­ро­дов Кав­ка­за «Мо­ло­дость Да­ге­ста­на».

Иллюстрации:

Карта Дагестана. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)