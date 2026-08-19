ДАГЕРМАН СТИГ

ДАГЕРМАН СТИГ - шведский писатель.

В юно­сти при­вер­же­нец анар­хо -син­ди­ка­лиз­ма. Пе­ча­тал­ся как жур­на­лист с 1941 года. В твор­че­ст­ве Дагермана, от­ра­зив­шем ха­рак­тер­ный для по­сле­во­ен­но­го по­ко­ле­ния ком­плекс ви­ны, стра­ха и от­чая­ния, ощу­ти­мо влия­ние А. Стринд­бер­га, Ф. Каф­ки, У. Фолк­не­ра, фи­ло­со­фии эк­зи­стен­циа­лиз­ма: ал­ле­го­рические ро­ма­ны «Змея» («Ormen», 1945) и «Ост­ров об­ре­чён­ных» («De domdas ö», 1946).

Сборники рас­ска­зов «Ноч­ные иг­ры» («Nattens lekar», 1947), ро­ма­ны «Об­жёг­ший­ся ре­бё­нок» («Bränt barn», 1948) и «Сва­деб­ные хло­по­ты» («Bröllopsbesvär», 1949) от­ме­че­ны про­сто­той сти­ля, тон­ким пси­хо­ло­гиз­мом, со­еди­не­ни­ем бы­то­вой дос­то­вер­но­сти с сим­во­ли­кой. Сре­ди других со­чи­не­ний: пье­сы «При­го­во­рён­ный к смер­ти» («Den dödsdömde», 1948) и «Тень Мар­та» («Skuggan av Mart», 1948).

По­кон­чил с со­бой.

Сочинения:

[Рас­ска­зы] // Па­но­ра­ма. М., 1967;

Sam­lade skrifter. Stockh., 1981-1983. Bd 1-11.