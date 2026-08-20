ДАГЕР ЛУИ ЖАК МАНДЕ
ДАГЕР ЛУИ ЖАК МАНДЕ - французский живописец, сценограф, изобретатель первого практического фотографического процесса.
Посещал рисовальную школу в Орлеане (до 1803 года), с 1803 года жил в Париже. В 1816-1822 годах работал в театрах «Амбигю-Комик», «Опера-Комик» и «Одеон», оформлял преимущественно мелодрамы. В 1822 году Дагер (вместе с П.Л.Ш. Сисери) впервые в Парижской опере использовал газовое освещение на сцене. Писал картины (преимущественно интерьеры церквей), занимался литографией (серия иллюстраций «Живописные и романтические путешествия по старой Франции», 1820-1833 годы, и др.). В 1822 году открыл (вместе с художником Ш.М. Бутоном) первую диораму в Париже, для которой спроектировал специальное здание; демонстрировал альпийские пейзажи, церковные интерьеры, сцены извержения вулканов и т. п., с использованием необычных световых эффектов (в 1823 году открыл диораму в Лондоне). С 1824 года Дагер экспериментировал с металлическими пластинками, вставленными в камеру-обскуру, с целью получения устойчивого изображения. Стремясь облегчить воспроизведение образов в своей диораме, разработал совместно с Ж.Н. Ньепсом способ получения неисчезающего изображения, названный им дагеротипией. Изображение (дагеротип) получалось путём экспозиции на солнечном свете пластины, покрытой слоем иодида серебра, а затем закреплялось парами ртути и гипосульфитом (тиосульфатом) натрия. Сообщение об изобретении дагеротипии было опубликовано в 1839 году (считается годом изобретения фотографии).
С 1840 года жил в Бри-сюр-Марн, где исполнил иллюзорную алтарную роспись в церкви.
Награждён орденом Почётного легиона (1824).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.