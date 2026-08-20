ДАГЕР ЛУИ ЖАК МАНДЕ

ДАГЕР ЛУИ ЖАК МАНДЕ - французский живописец , сценограф, изобретатель первого практического фотографического процесса.

По­се­щал ри­со­валь­ную шко­лу в Ор­леа­не (до 1803 года), с 1803 года жил в Па­ри­же. В 1816-1822 годах ра­бо­тал в те­ат­рах «Ам­би­гю-Ко­мик», «Опе­ра-Ко­мик» и «Оде­он», оформ­лял пре­имущественно ме­ло­дра­мы. В 1822 году Дагер (вме­сте с П.Л.Ш. Си­се­ри) впер­вые в Па­риж­ской опе­ре ис­поль­зо­вал га­зо­вое ос­ве­ще­ние на сце­не. Пи­сал кар­ти­ны (пре­имущественно ин­терь­еры церк­вей), за­ни­мал­ся ли­то­гра­фи­ей (се­рия ил­лю­ст­ра­ций «Жи­во­пис­ные и ро­ман­ти­че­ские пу­те­ше­ст­вия по ста­рой Фран­ции», 1820-1833 годы, и др.). В 1822 году от­крыл (вме­сте с художником Ш.М. Бу­то­ном) пер­вую дио­ра­му в Па­ри­же, для ко­то­рой спро­ек­ти­ро­вал специальное зда­ние; де­мон­ст­ри­ро­вал аль­пий­ские пей­за­жи, цер­ков­ные ин­терь­е­ры, сце­ны из­вер­же­ния вул­ка­нов и т. п., с ис­поль­зо­ва­ни­ем не­обыч­ных све­то­вых эф­фек­тов (в 1823 году от­крыл дио­ра­му в Лон­до­не). С 1824 года Дагер экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с ме­тал­лическими пла­стин­ка­ми, встав­лен­ны­ми в ка­ме­ру-об­ску­ру, с це­лью по­лу­че­ния ус­той­чи­во­го изо­бра­же­ния. Стре­мясь об­лег­чить вос­про­из­ве­де­ние об­ра­зов в сво­ей дио­ра­ме, раз­ра­бо­тал совместно с Ж.Н. Ньеп­сом спо­соб по­лу­че­ния не­ис­че­заю­ще­го изо­бра­же­ния, на­зван­ный им да­ге­ро­ти­пи­ей. Изо­бра­же­ние (дагеротип) по­лу­ча­лось пу­тём экс­по­зи­ции на сол­неч­ном све­те пла­сти­ны, по­кры­той сло­ем ио­ди­да се­реб­ра, а за­тем за­кре­п­ля­лось па­ра­ми рту­ти и ги­по­суль­фи­том (тио­суль­фа­том) на­трия. Со­об­ще­ние об изо­бре­те­нии да­ге­ро­ти­пии бы­ло опуб­ли­ко­ва­но в 1839 году (счи­та­ет­ся го­дом изо­бре­те­ния фо­то­гра­фии).

С 1840 года жил в Бри-сюр-Марн, где ис­пол­нил ил­лю­зор­ную ал­тар­ную рос­пись в церк­ви.

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1824).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.