ДАДЖЖАЛЬ

ДАДЖЖАЛЬ - персонаж мусульманской эсхатологии.

В Ко­ра­не не упо­ми­на­ет­ся, но не­ред­ко фи­гу­ри­ру­ет в позд­них ха­ди­сах и в му­сульманских пре­да­ни­ях (фи­тан, ма­ла­хим). Му­суль­ма­не ве­рят, что Даджжаль явит­ся ис­ку­шать лю­дей пе­ред кон­цом све­та, вы­да­вая се­бя за мес­сию (Мах­ди). По­это­му его так­же на­зы­ва­ли «лож­ным мес­си­ей» (арабское - аль-Ма­сих ад-Дад­жжаль). До то­го вре­ме­ни Даджжаль при­ко­ван к ска­ле на краю све­та, ко­то­рый, по пред­став­ле­ни­ям средневековых арабских гео­гра­фов (Ибн Хор­дад­бех, аль-Ма­су­ди), на­хо­дил­ся на ост­ро­ве в Ин­дий­ском океане. «Ки­таб аль-фи­тан» ри­су­ет Даджжаля од­но­гла­зым и крас­но­ко­жим ве­ли­ка­ном с вью­щи­ми­ся во­ло­са­ми и вы­би­той на лбу бу­к­вой «кяф» (от арабского «кя­фир» - не­вер­ный). Даджжаль явит­ся с Вос­то­ка, вос­се­дая на ог­ром­ном ос­ле. За ним по­сле­ду­ют не­вер­ные и му­суль­ма­не-ли­це­ме­ры (му­на­фи­кун). Он под­чи­нит сво­ей вла­сти весь мир, кро­ме свя­щен­ных го­ро­дов Мек­ка и Ме­ди­на. Цар­ст­вие его про­длит­ся 40 лет (или дней). За­тем спус­тив­шие­ся с не­бес про­рок Иса с Мах­ди убь­ют его, по­сле че­го все ос­тав­шие­ся в жи­вых при­мут ис­лам.

Об­раз Даджжаля сло­жил­ся в ис­ла­ме под влия­ни­ем рас­про­стра­нён­ных в пред­му­суль­ман­ской Ара­вии уче­ний ран­них хри­сти­ан. Во вре­ме­на Му­хам­ме­да это по­ня­тие име­ло ус­той­чи­вый смысл «лже­про­рок», как на­зы­ва­ли иу­дея-про­ри­ца­те­ля из Ме­ди­ны Ибн Сай­я­да, а за­тем - ле­ген­дар­но­го арабского про­ри­ца­те­ля Шик­ку. Даль­ней­шее за­им­ст­во­ва­ние эле­мен­тов хри­сти­ан­ской эс­ха­то­ло­гии спо­соб­ст­во­ва­ло то­му, что Даджжаль стал од­ним из центральных об­ра­зов му­сульманских ска­за­ний о Суд­ном дне.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)