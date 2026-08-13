ДАДЗАЙ ОСАМУ
ДАДЗАЙ ОСАМУ - японский писатель.
В 1930-х годах учился в Токийском императорском университете. Увлёкся марксистскими идеями, позднее - христианством. Яркий представитель направления так называемой эго-беллетристики - «романа о себе» («ватакуси сёсэцу»). Начал печататься с 1933 года.
Наиболее известны произведения: «Цветы шутовства» («Докэ-но хана», 1935), «Цугару» (1944), «Жена Вийона» («Бион-но цума», 1947), «Закатное солнце» («Сяё», 1947), «Исповедь "неполноценного" человека» («Нингэн сиккаку», 1948). Был кумиром послевоенного «потерянного» поколения молодёжи.
Покончил жизнь самоубийством.
Сочинения:
Полное собрание сочинений: В 12 томах. Токио, 1978-1979 (на японском языке);
Избр. произведения / Составитель Т.Л. Соколова-Делюсина. СПб., 2004