Даду, Даял

Даду` (англ. Dadu), Дая`л (1544—1603) — индийский религиозный реформатор, поэт-проповедник мистического направления в индуизме — бхакти. Родился в Гуджарате в мусульманской семье чесальщиков хлопка. Проповедовал единобожие и мистическую любовь к богу, которая делает всех адептов, без различия касты и религии, равными. Осуждал формальные стороны культа, лицемерие индусских и мусульманских священнослужителей. Литературное наследие состоит из собрания дву­стиший и гимнов. Община последователей, Даду-пантх («путь Даду»), была создана еще при жизни поэта, существует и поныне.