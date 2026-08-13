ДАДИАНИ ШАЛВА НИКОЛАЕВИЧ
ДАДИАНИ ШАЛВА НИКОЛАЕВИЧ - грузинский писатель, драматург.
С 1893 года актёр Кутаисского театра под руководством К. Месхи; в 1908 году создал в городе Батум (Батуми) «Передвижную труппу», которая выступала с пьесами революционной тематики в Грузии, а также в Баку и Новороссийске.
Литературный дебют - сборник стихов «Искра» (1892). Автор драматических произведений: «В пещере» (1905), «Когда они пировали» (1907), в которых показал изменения, происходящие в грузинском обществе после Революции 1905-1907 годов в России; «Гегечкори» (1915), «Вчерашние» (1916), отразивших нравственную деградацию грузинского дворянства; «В самое сердце» (1928), где в сатирической форме изображена бюрократическая система советского аппарата; «Тетнульд» (1931) - об установлении советской власти в Сванети, «Веник и улитка» (1931), «Чёрный камень» (1932), где выступил против идеологического фанатизма; «Из искры» (1937) - о революционной борьбе в Батуми в 1901-1902 годах.
Среди других произведений - сборник «Святые слёзы» (1896), включающий написанные в импрессионистической манере миниатюры и рассказы; исторические романы «Георгий Русский» (1916-1926 годы, в русском переводе «Юрий Боголюбский», 1927) - о русско-грузинских политических и культурных связях XII-XIII веков, «Семья Гвиргвилиани» (1956), в котором описана трагическая судьба аристократической семьи.
Награждён орденом Ленина (1939).