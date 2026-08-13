ДАДИАНИ ШАЛВА НИКОЛАЕВИЧ

ДАДИАНИ ШАЛВА НИКОЛАЕВИЧ - грузинский писатель, драматург .

С 1893 года ак­тёр Ку­та­ис­ско­го те­ат­ра под руководством К. Мес­хи; в 1908 году соз­дал в городе Ба­тум (Ба­ту­ми) «Пе­ре­движ­ную труп­пу», ко­то­рая вы­сту­па­ла с пье­са­ми ре­во­люционной те­ма­ти­ки в Гру­зии, а так­же в Ба­ку и Но­во­рос­сий­ске.

Литературный де­бют - сборник сти­хов «Ис­кра» (1892). Ав­тор дра­ма­тических про­из­ве­де­ний: «В пе­ще­ре» (1905), «Ко­гда они пи­ро­ва­ли» (1907), в ко­то­рых по­ка­зал из­ме­не­ния, про­ис­хо­дя­щие в грузинском об­ще­ст­ве по­сле Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Рос­сии; «Ге­геч­ко­ри» (1915), «Вче­раш­ние» (1916), от­ра­зив­ших нрав­ст­вен­ную де­гра­да­цию грузинского дво­рян­ст­ва ; «В са­мое серд­це» (1928), где в са­ти­рической фор­ме изо­бра­же­на бю­ро­кра­тическая сис­те­ма советского ап­па­ра­та; «Тет­нульд» (1931) - об ус­та­нов­ле­нии советской вла­сти в Сва­не­ти, «Ве­ник и улит­ка» (1931), «Чёр­ный ка­мень» (1932), где вы­сту­пил про­тив идео­ло­гического фа­на­тиз­ма; «Из ис­кры» (1937) - о ре­во­люционной борь­бе в Ба­ту­ми в 1901-1902 годах.

Сре­ди других про­из­веде­ний - сборник «Свя­тые слё­зы» (1896), вклю­чаю­щий на­пи­сан­ные в им­прес­сио­ни­стической ма­не­ре ми­ниа­тю­ры и рас­ска­зы; ис­то­рические ро­ма­ны «Ге­ор­гий Рус­ский» (1916-1926 годы, в русском переводе «Юрий Бо­го­люб­ский», 1927) - о русско-грузинских по­ли­тических и куль­тур­ных свя­зях XII-XIII веков, «Се­мья Гвир­гви­лиа­ни» (1956), в ко­то­ром опи­са­на тра­гическая судь­ба ари­сто­кра­тической се­мьи.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1939).