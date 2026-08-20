ДАДЬЕ БЕРНАР БИНЛИН

ДАДЬЕ БЕРНАР БИНЛИН - кот-д’ивуарский писатель, поэт, драматург , журналист, политик.

Пи­шет на французском языке. Учил­ся в шко­ле в Да­ка­ре; в 1936-1947 годах там же ра­бо­тал во Французском институте Чёр­ной Аф­ри­ки, со­труд­ни­чал с де­мо­кра­тической прес­сой; в 1947 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, где был за­клю­чён в тюрь­му за про­па­ган­ду ли­бе­раль­ных идей (1950). В 1953 году стал уч­ре­ди­те­лем Фольк­лор­но­го общества Кот-д’Ивуара, за­ни­мал­ся со­би­ра­ни­ем уст­ных пре­да­ний [сборник «Аф­ри­кан­ские ле­ген­ды» («Légen­des africaines», 1954), книга ска­зок «Чёр­ная по­вяз­ка» («Le pagne noir», 1955)].

Стрем­ле­ни­ем со­хра­нить тра­диционное африканское искусство от­ме­че­ны его дея­тель­ность на по­сту ми­ни­ст­ра куль­ту­ры (1961-1986 годы) и про­ни­зан­ное ан­ти­ко­ло­ни­аль­ным па­фо­сом ху­дожжественное твор­че­ст­во: сборники сти­хов «Аф­ри­ка во весь рост» («Afrique debout», 1950), «Че­ре­да дней» («La ronde des jours», 1956) и др.; ро­ма­ны-хро­ни­ки «Клем­бье» («Climbié », 1956, рус. пер. 1964), «Негр в Па­ри­же» («Un négre à Paris», 1959), «Хо­зя­ин из Нью-Йор­ка» («Patron de New York», 1964) и др.; пье­сы «Бе­ат­ри­че из Кон­го» («Béatrice du Con­go»), «Го­ло­са сквозь ве­тер» («Les voix dans le vent», обе 1970), «Ост­ро­ва бу­ри» («Iles de tempêtes», 1973) и др.

Сочинения:

По­эзия Аф­ри­ки. М., 1973. С. 85-101;

Légendes et poèmes. Abidjan, 2002.