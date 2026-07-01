МУХТАР Мухтар (аль-Мухтар ибн Аби Убайд ас-Сакафи) (622, Эт-Таиф — 04.04.687, Куфа) — один из участников борьбы за верховную власть в Омейядов халифате конца VII в. («вторая фитна»).

Мухтар (аль-Мухтар ибн Аби Убайд ас-Сакафи) (622, Эт-Таиф — 04.04.687, Куфа) — один из участников борьбы за верховную власть в Омейядов халифате конца VII в. («вторая фитна»). Знатный араб из племени бану сакиф на юге от Мекки. В 685 принял участие в движении «кающихся» (таввабун), требовавших справедливости к дому пророка Мухаммада (Алидам) после поражения Хусайна при Кербеле . С подавлением «кающихся» Омейядами , в октябре 685 со своими сторонниками поддержал восстание в Куфе — одном из главных оплотов шиизма в Месопотамии, где не признали главных претендентов на халифат — Абдаллаха ибн аз-Зубайра и Абд аль-Малика ибн Марвана — и потребовали восстановления прав потомков Пророка в лице Мухаммада ибн аль-Ханафийи (637—701), сына Али ибн Абу Талиба . Хотя последний отмежевался от движения (а затем даже присягнул Абд аль-Малику), ему приписывались некие сокровенные знания, якобы хранившиеся в роду Али. В августе 686 отряды М. (известные как кайсаниты), большую часть которых составляли новообращенные мусульмане («клиенты»-маула) иранского происхождения (мавали-л-асфал) и рабы, привлеченные его проповедью скорого явления Махди (отождествляемого М. с Мухаммадом ибн аль-Ханафийей), одержали победу над омейядскими войсками на реке Хазир. Знатные куфийцы, недовольные тем, что М. приравнял мавали в правах к арабам, обратились за помощью к Ибн аз-Зубайру, чьи войска разбили М. после 4-месячной осады Куфы, а сам М. был убит.

В 1-й половине VIII в. среди кайсанитов выделилось несколько группировок. Так, мухтариты разработали учение об «изменении» (бада’) божественного суждения относительно того или иного из имамов (т. е. интерпретация легитимности в зависимости от конкретных политических успехов). Ризамиты полагали, что имамат перешел от сына Ибн аль-Ханафийи, Абу Хашима, к Аббасидам . Баяниты утверждали, что Ибн аль-Ханафийя не умер, а до назначенного срока сокрыто пребывает на горе Радва в Аравии . Идею такого сокрытия (гайба) и возвращения (радж‘а) впоследствии восприняли имамиты применительно к своему махди — 12-му алидскому имаму Мухаммаду ибн аль-Хасану аль-Мунтазару (Ожидаемому). Как приверженец равенства мусульман — арабов и неарабов, М. стал героем «романа»-сказания (дастан) на персидском языке «Мухтар-нама».

Лит. : Barbier de Meynard Ch. Le Seid himyarite: recherches sur la vie et les ?uvres d’un poete heretique du IIe siecle de l’hegire. Paris, 1874; al-Qadi W. The Development of the Term Ghulat in Muslim Literature with Special Reference to the Kaysaniyya // Shi‘ism / Ed. by E. Kohlberg. Burlington, 2003. P. 295—319. Т. К . Кораев.