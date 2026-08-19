ДАДАИЗМ
ДАДАИЗМ - авангардистское литературно-художественное движение в Западной Европе и США середины 1910-х - начала 1920-х годов.
Дадаизм, подготовленный деятельностью французских художников М. Дюшана и Ф. Пикабиа в Нью-Йорке, оформился как художественное движение в Цюрихе (1916), в среде интернациональной художественной эмиграции (группа, связанная с литературным кабаре «Вольтер»: Х. Балль, Т. Тцара, Х. Арп и др.). Название «Дадаизм» дано лидером движения - поэтом Тцара (с 1917 года также издавал журнал «Dada»). Отдельные группы Дадаистов существовали в Кёльне (М. Эрнст, Арп и др.), Ганновере (К. Швиттерс и др.), Париже [кружок, связанный с журналом «Littérature» (1919-1923 годы): Л. Арагон, А. Бретон, П. Элюар и др.]. Несколько особняком стояла берлинская группа «политических дадаистов», имевшая ярко выраженную социально-критическую и антимилитаристскую направленность (Г. Грос, О. Дикс, Дж. Хартфилд, С.И. Шаршун и др.); её представители в дальнейшем стали мастерами политической графики и карикатуры. В Италии, России и на Украине сходные с Дадаизмом черты присутствовали в искусстве и акциях футуристов.
Порождённое смятением перед кошмаром 1-й мировой войны, движение Дадаизма было программно нигилистическим - интеллектуальным бунтом, который нашёл выражение в эксцентричных акциях и скандальных представлениях, мистифицирующих и провоцирующих публику. Дадаисты отвергали планомерное построение произведений, культивируя случайность; прибегали к приёмам пародии и разрушения художественной формы. В области изобразительного искусства эти тенденции проявились в реди-мейд М. Дюшана, перерисовках технических чертежей в полотнах Ф. Пикабиа, коллажах К. Швиттерса и Х. Арпа.
В словесном творчестве Дадаизм, как проявление экспериментального отношения к слову, стремился уничтожить границы между литературой и другими видами искусства, между литературой и действительностью, между отдельными произведениями («симультанное стихотворение» - одновременное чтение разных текстов, практиковавшееся цюрихскими дадаистами). Высмеивая и пародируя традиционной литературной формы («Анна Блюме» Швиттерса, 1919), дадаисты ломали не только привычные поэтические и смысловые структуры («Двадцать пять стихотворений» Тцара, 1918; «Облачный насос» Арпа, 1920), но стремились преодолеть сам строй языка, разрушая грамматику и создавая новые слова. Крайним проявлением этой тенденции стали произведения, разлагающие язык на его «первичные составляющие» - основные звуки, подобно зауми русских футуристов («Прасоната» Швиттерса, 1923).
Дадаисты стремились превратить саму графику языка в изобразительное средство: их тексты становятся визуальными композициями, выходя в синтетическую область коллажа и конкретного искусства (Швиттерс, Пикабиа, Тцара, Р. Хаусман). Французские дадаисты добавили к поискам Дадаизма технику автоматического письма - попытку полного раскрепощения бессознательного. Особым жанром Дадаизма можно считать литературные манифесты, публиковавшиеся в многочисленных дадаистских журналах и носившие во многом автопародийный характер.
В Германии и Нидерландах литературный Дадаизм трудно отграничить от некоторых проявлений экспрессионизма и конструктивизма (Т. ван Дусбург), во Франции кружок дадаистов довольно быстро перешёл на позиции сюрреализма. Литературные опыты Дадаистов оказали влияние на конкретную поэзию, хеппенинг, перформанс.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.