ДАЧА СТАМБОЛИ

Дворец-усадьба в псевдомавританском стиле с минаретом, башенками, крытыми галереями и фонтанами, построенный для семейства Стамболи известным архитектором О.Э. Вегенером, работавшим над проектом Массандровского дворца императора Александра III. Стал одним из символов Феодосии. Работы над усадьбой Стамболи начались в 1909 году, а окончательно здание было сдано в 1914 году. В настоящее время в даче Стамболи находится музей подводной археологии и лаборатория по исследованию морских находок.

После присоединения Крыма к России в 1774 году большое количество крымских татар эмигрировало в Турцию. Вместе с ними по тем или иным причинам уехали и представители других этнических групп, в частности, небольшой процент караимов. По сей день не существует единой точки зрения касательно происхождения караимов. По наиболее распространенной версии караимы – потомки хазар, которые после падения Хазарского каганата в X веке расселились по территории Крымского полуострова, сохранив традиционное вероисповедание – иудаизм.

В начале XIX века Иосиф Стамболи (фамилия переводится как «приехавший из Стамбула») – караим, предки которого уехали в Стамбул после 1774 года, возвращается в Феодосию и обосновывается здесь.

Один из его сыновей – Вениамин создает в 1861 году небольшое табачное производство. В 1897 году, после смерти Вениамина, дело переходит его младшему сыну Иосифу. Именно ему удалось вывести табачное предприятие Стамболи на мировой уровень качества и сделать его известным во всем мире.

В 1909 году Иосиф начинает строить дом-дворец, о котором мечтал еще его отец. В 1911 году предприниматель сочетается законным браком с Рахилью Ильиничной Бобович. Возводящаяся в это время в Феодосии дача Стамболи выступает в качестве свадебного подарка.

Надо сказать, что набережная Феодосии в начале XX века изобиловала экстравагантными постройками, усадьба табачного фабриканта вовсе не являлась в этом плане исключением.

В 1919 году М. А. Волошин писал в статье «Искусство в Феодосии»: «Екатерининская набережная с ее дворцами в стиле турецких бань, Публичных домов и лимонадных киосков, с ее бетонными Эрехтейонами, гипсовыми «Милосами», голыми фисташковыми дамами с декадентских карт-посталей представляет совершенно законченный «Музей Дурного Вкуса». Большевики и анархисты, в руках которых Феодосия побывала дважды, не захотели оказать ей единственной услуги, на которую были способны: они не взорвали этих вилл. Не думаю, чтобы этим тонким и злым способом они хотели наказать буржуазию, сохранив ее позор на будущие времена,— нет, они сами находились под обаянием монументальности этих построек: мещанин мещанина чует издалека».

Семейству Стамболи недолго пришлось жить в «Музее Дурного Вкуса». Иосиф Вениаминович вовремя понял, что Октябрьская революция ничего хорошего лично ему не принесет, и с женой и детьми эмигрировал сначала в Турцию, затем во Францию.

При советской власти в особняке Стамболи сначала размещалась ВЧК (1920), затем санаторий (с 1921 года). В годы Великой Отечественной войны здесь расположился советский, а после немецкий госпиталь.

Удивительным образом в 40-ые годы здание никак не пострадало, в то время как некоторые соседствовавшие особняки были разрушены до основания.

В 70-80-е годы на территории дачи расположилась клиника А.Р. Довженко. В 90-е она была превращена в ресторан.

С мая 2013 года в помещениях дачи Стамболи действует музей подводной археологии и лаборатория по исследованию морских находок.