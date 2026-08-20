ДА ПОНТЕ ЛОРЕНЦО
ДА ПОНТЕ ЛОРЕНЦО (настоящие имя и фамилия Эммануэле Конельяно) - итальянский либреттист.
Родился в еврейской семье, новое имя получил в 1763 году при крещении. В юности готовился к духовной карьере (в 1773 году принял сан аббата). В 1779 году изгнан из Венеции за либеральные взгляды и образ жизни (подражал своему кумиру Дж.Дж. Казанове). В 1780 году жил в Дрездене, где писал либретто в соавторстве с К. Маццолой. С 1781 года жил в Вене, где заслужил благосклонность Иосифа II, с 1783 года придворный поэт.
С деятельностью Да Понте в Вене связан расцвет оперы-буффа, в 1783-1790 годах он создал в этом жанре 22 либретто, в том числе опер «Редкая вещь» В. Мартин-и-Солера, «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все женщины» В.А. Моцарта, «Богач на день» А. Сальери (большинство - обработки драматических произведений или либретто других авторов). Им свойственны блестящая комедийность в сочетании с серьёзностью проблематики, искусное построение интриги (особенно в финалах), эротические мотивы, лёгкость и остроумие литературного стиля, виртуозная поэтическая техника. В 1791 году смещён Леопольдом II со своего поста, в 1792 году уехал в Париж, затем в Лондон, где работал в Королевском театре и в 1794-1804 годах создал ещё 25 либретто для Мартин-и-Солера, П. Винтера, Д. Чимарозы и др. В 1805 году вследствие финансовых неудач театра уехал в Америку и занялся торговлей. В 1819 году окончательно поселился в Нью-Йорке, последние годы преподавал итальянский язык в Колумбийском университете.
Интересны, но небезупречны с точки зрения фактологии его мемуары (1823-1827 годы).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Memorie ... Mil., 1971.