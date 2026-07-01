Д’Аннуцио (фр. d’Annunzio), Габриеле (12.03.1863, Пескара ‒ 01.03.1938, Гардоне Ривьера)

Д’Анну`цио (фр. d’Annunzio), Габрие`ле (12.03.1863, Пескара — 01.03.1938, Гардоне Ривьера) — италь­янский поэт, прозаик, журналист, драматург, политический и военный деятель, был одним из ключевых персонажей итальянской культуры XIX и XX вв. Из обеспеченной семьи, получил образование в университетах Флоренции и Ля Сапиенца ( Рим ). С 1897 депутат итальянского парламента от правого крыла, но практически сразу перешел на сторону левой Палаты депутатов с известным заявлением: «Я иду навстречу жизни!», тем самым выразив протест против деятельности министра Л. Пеллу и его «губительных для свободы законов»; выражал также открытый протест против кровавых репрессий, проводимых генералом Л. Бава-Беккарис (1898) в Милане. Во время Первой мировой войны 1914—1918 служил в армии (авиации и пехоте), участвовал в боевых действиях, получил звание майора. Награжден Военным орденом Италии (1918). С его именем связаны как лучшие произведения итальянской литературы на рубеже XIX и XX вв., так и наиболее известные итальянские военно-исторические события. С 1919 близок к Б. Муссолини. Идеологически Д’А. симпатизировал тем формам анархо- революционного синдикализма (см. Анархо-синдикализм), сторонником и толкователем которых был Ж. Сорель. Неслучайно, чувствуя себя обманутым после отказа Италии от оккупированных во время Первой мировой войны территорий, в сентябре 1919 во время Парижской мирной конференции 1919— 1920 захватил с отрядом хорватский порт Риека (Фиуме) — спорную территорию между Королевством сербов, хорватов и словенцев (см. Югославия) и Италией. До декабря 1920 был фактически диктатором свободной республики Фиуме, в ее «внешней политике» отдавал предпочтение отношениям с Россией, предвосхищая слова Сореля 1921: «Россия остается единственной страной, которая может заставить забродить дрожжи. Необходимо с симпатией относиться к тому, что делает Ленин». В 1924 получил титул князя, после убийства Дж. Маттеотти вступил в открытое противостояние с Б. Муссолини. На протяжении многих лет Д’А. по заблуждению итальянской и иностранной марксистской критики воспринимался как выдающийся представитель итальянского декадентства, идеологически близкого к фашизму, и тем самым отрицалась его подлинная революционная роль в классической литературной традиции, заключавшаяся в синкретическом экспериментаторстве, интересе к различным формам и художественным решениям: от эстетизма («Наслаждение», 1889) до русского реализма («Невинный», «Джованни Эпископо», 1892), от звукового символизма в поэзии («Альциона», 1903) до первых форм лирической поэтики фрагмента в прозе («Ноктюрн», 1921, «Секретная книга», 1935). После изгнания из Фиуме Д’А. переехал в великолепную резиденцию на оз. Гарда, откуда не раз предупреждал Муссолини не ориентироваться на политику А. Гитлера. В 1937 возглавил Королевскую академию наук. Скончался, по официальной информации, от инсульта, но, возможно, и вследствие заказного убийства, организованного фашистским режимом. Соч.: Собрание сочинений в 6 томах. М., 2010. Лит.: Коваль Л. М. Габриэле Д’Аннунцио в России // Книга . Исследования и материалы. 1999. Вып. 76. Кормильцев И. Три жизни Габриеле Д’Аннунцио // Иностранная литература . 1999, № 11; Микелис Ч., де. Д’Аннунцио в русской культуре // Начало века. Из истории международных связей русской литературы. СПб., 2000; Шварц Е. Габриэле Д’Аннунцио. Крылатый циклоп. СПб., 2010. А. П. Каппелло.