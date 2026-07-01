Д’Аламбер, Жан Лерон

Д’Аламбе`р (фр. D’Alembert), Жан Леро`н (16.11.1717, Париж — 29.10.1783, Париж) — французский философ, математик и механик. Незаконнорожденный сын знатных родителей, воспитывался в семье стекольщика. В 1735 получил степень магистра искусств; в 1738 закончил в Париже юридический факультет, затем в течение нескольких месяцев посещал занятия на медицинском факультете. Разочаровавшись во всех этих науках, в 1739 нашел свое призвание — математику, в которой добился больших успехов. Кроме нее Д. занимался механикой, гидравликой, написал работы о движении твердых тел в жидкости (1739) и об интегральном исчислении (1740). Его «Трактат о динамике» (Traité de dynamique, 1743) стал первой работой, в которой были сформулированы общие правила составления дифференциальных уравнений движения любых материальных систем. В области небесной механики Д. исследовал общие причины ветра, сводя их к влияниям Солнца и луны на атмосферу Земли, изучал движения планет. Установил три основных принципа динамики: принцип инерции, принцип параллелограмма сил и принцип равновесия. «Трактат о равновесии и движении жидкостей» (Traité de l’equilibre et du mouvement des fluids, 1744) — одно из первых сочинений по гидродинамике. Основные математические исследования Д. относятся к теории дифференциальных уравнений с част­ными производными 2-го порядка, выражающих поперечные колебания струны. Его работы вместе с исследованиями Л. Эйлера и Д. Бернулли заложили основы математической физики. В алгебре дал первое, хотя и не вполне строгое доказательство алгебры основной теоремы (лемма Д.). Интересовался теорией вероятностей и статистикой и их применением в демографии. Благодаря этим работам Д. снискал славу одного из выдающихся физиков и математиков своего времени. В 1741 — член Королевской академии наук, в 1754 — член Французской академии. Вместе с Д. Дидро был главным редактором (1751—1758) «Энциклопедии наук, искусств и ремесел», автором вступительной статьи к ней. Отвечая за разделы по математике, физике, астрономии и музыке, написал около 1600 статей. Ушел с поста главного редактора в 1758 из-за конфликта, вызванного публикацией в 7-м томе его статьи «Женева», написанной им по совету Вольтера, где нрав­ственная чистота и религиозность женев­ских граждан и пасторов противопоставлялись жестокости и фанатизму иезуитов. Мысль Д. о том, что театры способствуют формированию нравственности, вызвала резкий протест Ж. Ж. Руссо, отрицательно оценивавшего моральное влияние наук и искусств. Философские взгляды Д. изложены в работе «Очерк об элементах философии» (Essai sur les éléments de philosophie). Вслед за Ф. Беконом Д. разработал классификацию наук, основанную на различных способностях человека — воображении, памяти, рассудке. Наряду с качественно однородной материей Д. признавал нематериальную активную субстанцию, проявляющуюся в духовной деятельности человека; ощущения зависят от воздействия этого духовного начала, составляющего суть человеческого «Я». Для мировоззрения Д. характерен «скептицизм»: он указывал на относительность имеющихся знаний и на невозможность в конечном счете познать сущность явлений. Отрицая возможность проникновения мыслью в сущность вещей, свое сомнение он распространял и на существование Бога. Политические убеждения Д. были умеренными: он выступал против сословной иерархии и в защиту «справедливой» собственности представителей третьего сословия. Д. ориентировался на просвещенную монархию, состоял в переписке с королем Пруссии Фридрихом II (хотя и отказался от предложенной ему должность президента Берлинской академии), с Екатериной II и даже был приглашен ею в Россию на роль воспитателя наследника престола, но отказался, объяснив, что предпочитает скромно жить на родине, чем наслаждаться роскошью на чужбине. Последние годы жизни Д. были связаны с Французской академией, которую он считал важным оплотом борьбы с невежеством. В 1772, несмотря на сопротивление Людовика ХV, был избран ее непременным секретарем. Именем Д. названы горный хребет на видимой стороне Луны и кратер на ее обратной ­стороне.