Д’АЛАМБЕР ЖАН ЛЕРОН
Д’АЛАМБЕР ЖАН ЛЕРОН - французский математик и философ, член Парижской АН.
Член Французской академии (1754, с 1772 года её постоянный секретарь), иностранный почетный член Петерб. АН (1764) и других научных учреждений. Незаконный сын мадам де Тансен и Детуша, воспитывался в семье стекольщика. Брат драматурга Детуша. Окончил Коллеж Мазарини (1735), где изучал право. Самостоятельно занимался математикой. С 1747 года работал вместе с Д. Дидро над созданием «Энциклопедии наук, искусств и ремёсел», вёл отделы математики и физики. С 1757 года отошёл от работы в «Энциклопедии» и целиком посвятил себя научной деятельности. Впервые сформулировал (1743) общие правила составления дифференциальных уравнений движения материальных систем, сведя задачи динамики к статике (Д’Аламбера принцип). Этот подход был применён им (1774) для обоснования гидродинамики. В астрономии Д'Аламбер обосновал теорию возмущения планет и теорию равноденствий и нутации (1747).
Основные математические труды Д'Аламбера относятся к теории дифференциальных уравнений, где он дал метод решения дифференциального уравнения 2-го порядка с частными производными, выражающего поперечные колебания струны (волнового уравнения). Эти труды Д'Аламбера, а также последующие работы Л. Эйлера и Д. Бернулли составили основу математической физики. При решении одного дифференциального уравнения с частными производными, встретившегося в гидродинамике,Д'Аламбер впервые применил функции комплексного переменного. У Д'Аламбера (а также и у Эйлера) встречаются те уравнения, связывающие действительную и мнимую части аналитической функции, которые впоследствии получили название уравнений Коши - Римана. Д'Аламберу принадлежат также важные результаты в теории обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами и систем таких уравнений 1-го и 2-го порядков. Исчисление бесконечно малых Д. стремился обосновать с помощью теории пределов, в теории рядов его имя носит достаточный признак сходимости ряда (признак Д’Аламбера). В алгебре Д'Аламбер дал первое (не вполне строгое) доказательство основной теоремы о существовании корня у алгебраического уравнения.
В программной вступительной статье к «Энциклопедии» («Discours préliminaire l’Encyclopédie», 1751), содержащей «Очерк происхождения и развития наук» (русский перевод в книгк «Родоначальники позитивизма», 1910, т. 1), Д'Аламбер дал классификацию наук, восходящую к концепции Ф. Бэкона. Сенсуалистическая теория познания в духе идей Дж. Локка сочеталась у Д'Аламбера со скептическим отношением к любым метафизическим утверждениям, выходящим за пределы опыта. Философские взгляды Д'Аламбера стали предметом критики Д. Дидро в его трилогии «Сон Д’Аламбера», «Разговор Д’Аламбера и Дидро», «Продолжение разговора».
«Самый музыкальный из энциклопедистов» (определение Р. Роллана), Д'Аламбер посвятил музыке часть «Очерка происхождения и развития наук» и ряд статей для «Энциклопедии». Популяризировал учение о гармонии Ж.Ф. Рамо в книге «Элементы теоретической и практической музыки согласно принципам господина Рамо» (1752). Отстаивал типичные для эстетики Просвещения воззрения на музыку; в частности, подчёркивал её миметическую (подражательную) природу («Музыка, которая ничего не изображает, есть попросту шум»). В трактате «О свободе музыки» (1760) подвёл итоги т. н. войны буффонов - полемики вокруг музыки и оперного искусства середины XVIII века, участником которой он был.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Œuvres. P., 1821-1822. Vol. 1-5;
Динамика. М.; Л., 1950.