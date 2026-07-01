Д’Абернон, Эдгар Винсент

Д’Аберно`н (фр. D’Abernon), Эдгар Винсент (19.08.1857, Слинфорд, Зап. Суссекс — 01.11.1941, Хоув, Вост. Суссекс) — британский политический деятель и дипломат. Выходец из аристократической семьи, образование получил в Итоне. В 1882 направлен в Константинополь в качестве представителя Великобритании, Голландии и Бельгии в Совет Оттоманского долга; в 1883 — президент этого совета. В 1883—1889 — финансовый советник египетского правительства; в 1889—1897 — директор Оттоманского банка. В 1899—1906 — член парламента от консервативной партии. В 1914 по рекомендации либерального премьер-министра Г. Аск­вита Д. присвоен титул барона Д’Абернона оф Эшер; в 1926 стал виконтом. Во время Советско-польской войны 1920 возглавил, совместно с генералом Вейганом, англо-французскую военно-политическую миссию, направленную в Варшаву для руководства военными операциями против Советской России. В 1920—1926 — посол в Германии, приложил большие усилия для англо-германского сближения с целью противостоять угрозе франузской гегемонии в Европе. Сторонник экономического и военного возрождения Германии, содействовал заключению Локарнских соглашений 1925 и осуществлению Дауэса плана, поддержал вступление Германии в Лигу Наций (1926). Занимал враждебную позицию в отношении Совет­ской России, критиковал программу Д. Ллойд-Джорджа на Генуэзской конференции 1922, противник подписания Рапалльского договора. В 1929 возглавил британскую экономическую миссию в Аргентине и Бразилии. Член Лондонского королевского общества, коллекционер.