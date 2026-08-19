ЦЮРУПА АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Советский государственный и партийный деятель.

Сын служащего. В 1893 году исключен из Херсонского сельскохозяйственного училища в связи с арестом за участие в народовольческом кружке (с 1891 года). Затем работал статистиком и агрономом. Член РСДРП с 1898 года. Агент «Искры». Большевик. Также арестовывался в 1895 и 1902 годах, после чего находился в ссылке в Олонецкой губернии до 1905 года. Затем работал управляющим имениями. Вывел новый сорт ржи. Литературный псевдоним П.Ф. Кудрявцев.

В 1917 году — член Президиума Уфимского объединенного комитета РСДРП, затем комитета РСДРП(б), депутат Уфимского Совета, председатель Уфимской губернской продовольственной управы, председатель Уфимской городской думы (июнь — октябрь). С ноября 1917 года — заместитель наркома продовольствия РСФСР.

В феврале 1918 года – декабре 1921 года - нарком продовольствия РСФСР. Проводил политику продовольственной диктатуры и обеспечивал сбор продовольственной разверстки.

С декабря 1921 года — заместитель Председателя СНК и СТО РСФСР, СССР, член президиума ВЦИК. С 1923 года член президиума ЦИК СССР. Нарком РКИ РСФСР в 1922-1923 годах. Член ЦК РКП(б) с 1923 года. Делегат X и XII-XV съездов ВКП(б). В 1923 —1925 годах — Председатель Госплана СССР. Член ЦИК СССР. В ноябре 1925 года — январе 1926 года — Нарком внешней и внутренней торговли СССР. С января 1928 года председатель Всесоюзного общества «Техника – массам».