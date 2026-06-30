ЦВЕТАЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

ЦВЕТАЕ́В ИВА́Н ВЛАДИ́МИРОВИЧ, российский учёный-историк, археолог, филолог и искусствовед, создатель и первый директор Музея изящных искусств при Московском университете (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).

Родился в семье сельского священника, получил духовное образование в Шуйском духовном училище и во Владимирской духовной семинарии. После этого поступил в Медико-хирургическую академию, но по состоянию здоровья оставил её и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. По окончании которого в 1870 г. был оставлен для приготовления к преподавательской карьере. С 1871 г. преподавал греческий язык в одной из петербургских гимназий, а в 1872 г. стал приват-доцентом Варшавского университета, через год защитил магистерскую диссертацию — «Критическое обозрение «Германии» Тацита». За сочинение был удостоен золотой медали. В 1874 г. отправился в зарубежную командировку в Италию для изучения древних италийских языков и письменности. По возвращении в 1876 г. Цветаев стал доцентом Киевского университета, но уже через год был приглашён в Московский университет для преподавания латинского языка на кафедре римской словесности на историко-филологическом факультете. В 1877 г. в Петербурге защитил докторскую диссертацию: «Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием». Данное исследование до сих пор остается единственным в отечественной науке. С 1879 г. Цветаев - экстраординарный профессор кафедры римской словесности, с 1885 г. - ординарный профессор кафедры классической филологии, с 1888 г. ординарный профессор кафедры истории и теории искусств. Читал лекции по римской словесности, истории искусства. Помимо университетских лекций, помимо работы над своими эпиграфическими трудами И.В. Цветаев занимался изданием статей по археологии, по истории римского быта, принимал участие в работе археологических съездов. В 1888 г. стал почётным членом Болонского университета. В 1898 г. Цветаеву было присвоено звание заслуженного ординарного профессора Московского университета.

Наряду с преподавательской деятельностью, делом его жизни стала работа в музеях старой столицы. С 1881 г. Цветаев работал в Румянцевском музее. С 1882 — заведующий Гравюрным отделением, с марта 1883 — заведующий Отделением изящных искусств и классических древностей, в 1901—1910 гг. занимал должность директора. Был инициатором сбора частных пожертвований на приобретение коллекций, при нем проходили строительные и реставрационные работы. Продолжался рост фонда, в том числе и за счёт богатых пожертвований.

В 1894 г., на первом съезде русских художников и любителей художеств, созванном по случаю дарения Москве картинной галереи братьев П.М. и С.М. Третьяковых, Цветаев произнёс речь, в которой призвал к созданию нового музея изящных искусств в Москве. По инициативе профессора был объявлен конкурс на лучший проект музея. Победил в конкурсе проект Р.И. Клейна. В 1897 г. он познакомился с миллионером Ю.С. Нечаевым-Мальцевым, который стал главным финансовым покровителем музея. 17 августа 1898 г. состоялась торжественная закладка музея на Колымажном дворе. Строительство шло главным образом на частные средства. Имена жертвователей присваивались тем залам, создание которых они финансировали. 31 мая 1912 г. Музей изящных искусств был открыт. Музей находился в ведении Московского университета. Его собрание составляли слепки со скульптурных произведений классических эпох, фрагментов архитектурных сооружений. Собственно, вначале это был музей античного искусства: вторая в России после Эрмитажа коллекция оригиналов и слепков греческой скульптуры, которые могли бы служить образцами для развития художественного вкуса. Кроме того, к моменту открытия имелась коллекция древнеегипетских памятников, приобретенная у знаменитого египтолога B.C. Голенищева, и небольшое собрание итальянской живописи. В середине 1960-х гг. на здании Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина открыта мемориальная доска с его именем.

Сочинения:

Италийские надписи. Пелигинские надписи (1883)

Италийские диалектические надписи (1886)

Праздник христианской археологии в Риме весною 1892 г. (1893)

Римские катакомбы. Из истории изучения их (1896)

Записка о месте для памятника в Москве имп. Александру III (1897)

Из жизни высших школ Римской империи (1902)

Труды и жертвы Юрия Степановича Нечаева-Мальцева по Музею изящных искусств им. императора Александра III (1902)