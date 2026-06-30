ЦВЕТАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЦВЕТА́ЕВ ДМИ́ТРИЙ ВЛАДИ́МИРОВИЧ, российский педагог-историк, управляющий архивом Министерства юстиции и участник создания Центрального государственного архива древних актов в Москве (ныне — РГАДА), автор первой монографии о царе Василии Шуйском.

Сын сельского священника Владимирской губернии, Цветаев по окончании курса в СПб. духовной академии прослушал педагогические курсы при 2-ой военной гимназии.

Преподавал историю, русский язык, словесность, педагогику и методику в средних учебных заведениях ведомств военного, народного просвещения и императрицы Марии в Орле и Москве.

После защиты магистерской диссертации «Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII веках» (М., 1886), Цветаев стал приват-доцентом Московского университета. В 1887 г. стал экстраординарным профессором Варшавского университета по кафедре русской истории. В 1890 г. защитил докторскую диссертацию «Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований» (M., 1890), в которой отобразил быт иноземцев-протестантов и взаимные сношения их с русскими, сопровождавшиеся культурным воздействием на русскую среду. 1 января 1895 г. был присужден чин действительного статского советника.

С 1897 по 1900 г. преподавал в Московском университете; в Московском Александровском коммерческом училище. Плодотворно сочетая преподавательскую и научную работу, написал более 50 статей и монографий. Специальные научные изыскания Цветаева по русской истории сосредоточивались главным образом на «немецком» вопросе в России и состояли в документальном выяснении положения, жизни и деятельности иностранцев и инородцев протестантского и католического вероисповеданий и отношении русских к этим людям и к западноевропейской культуре и образованности.

С 18.10.1911 управляющий Московским архивом Министерства юстиции. После революции 1917 был одним из создателей и первым управляющим Центрального государственного архива древних актов в Москве (ныне Российский государственный архив древних актов (РГАДА).

Сочинения:

Обрусение иноземцев-протестантов в Московском государстве. М., 1886

Царь Василий Шуйский в Польше. 1894

Из истории брачных дел в царской семье московского периода. М., 1884

История сооружения первого костела в Москве. М., 1885

Вероисповедное положение протестантских купцов в России в XVI и XVII веках М., 1885

Построение первой каменной протестантской церкви в Москве. М., 1885

Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII веках. М., 1886

Литературная борьба с протестантством в Московском государстве. М., 1887

Московский пастор А. И. Фехнер. М., 1887

Первые немецкие школы в Москве и основание придворного немецко-русского театра. Варшава, 1889

Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. М., 1890 Медики в Московской России и первый русский доктор. Варшава, 1896

Основание русского флота. М., 1896

Положение иноверия в России. Варшава, 1904.

Избрание Михаила Федоровича Романова на царство. М., 1913