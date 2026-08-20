ЦВЕТ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ

Русский ботаник, создатель хроматографического метода.

Образование и научная деятельность

Михаил Цвет родился в мае 1872 года в итальянском городе Асти. Вырос в Женеве. Учился в Лозаннском и Женевском колледжах, в 1891 году поступил на физико-математический факультет Женевского университета. В последующие годы, получив степень бакалавра физических и естественных наук, начал работать. В 1894 году вышла первая публикация Михаила Цвета, посвященная анатомии растений. За эту работу Михаил был удостоен премии имени британского агрохимика и физика Гемфри Дэви.

Вернувшись в Россию в 1896 году, Михаил Цвет начал службу в Санкт-Петербургской биологической лаборатории. Одновременно занялся преподавательской деятельностью - на Курсах воспитательниц и руководительниц физического образования под руководством П.Ф. Лесгафта.

В 1900-м Михаил Семенович за доклад «О природе хлорглобина» был принят в действительные члены Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. В следующем году Цвет защитил магистерскую диссертацию в Казанском университете. Тема его научной работы - «Физико-химическое строение хлорофилльного зерна». Вскоре был утвержден на должность внештатного лаборанта кафедры анатомии и физиологии растений Варшавского университета. В 1902 году Михаил Семенович получил звание приват-доцента.

Хроматография

В 1903 году на заседании биологического отделения Варшавского общества естествоиспытателей Михаил Семенович Цвет представил доклад на тему «О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к биохимическому анализу». Собственно, дата 21 марта 1903 года и считается датой открытия хроматографии (особого метода разделения, анализа и физико-химического исследования веществ, основанного на распределении исследуемого вещества между двумя фазами - неподвижной и подвижной).

В 1906 году вышли две статьи, посвященные открытому методу - «Физико-химические исследования хлорофилла. Адсорбция» и «Адсорбционный анализ и хроматографический метод. Применение к химии хлорофилла».

В 1907 году Михаил Семенович женился на Елене Александровне Трусевич. Продолжал свою научную карьеру, преподавал, публиковал работы. В феврале 1911 года приехал в Москву. На Менделеевском съезде выступил с докладом «Современное состояние химии хлорофилла».

В 1917 году жил в Юрьеве, преподавал в Юрьевском университете. В 1918 году эвакуировался в Воронеж. Там работал в ботаническом саду Воронежского университета.

Михаил Семенович Цвет скончался в июне 1919 года. Похоронен в Воронеже.