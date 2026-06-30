ЦУСИМСКОЕ СРАЖЕНИЕ (I)

Cражение в Корейском проливе у острова Цусима, произошедшее 14(27) – 15(28) мая 1905 г. в ходе Русско-японской войны.

Дата начала: 14(27).05.1905

Дата окончания: 15(28).05.1905

Место проведения: остров Цусима, Корейский пролив

Начало Русско-японской войны

Начало Русско-японской войны связано с нападением японских миноносцев и блокированием японским флотом русской 1-й Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. После того, как корабли 1-й Тихоокеанской эскадры фактически оказались запертыми на рейде, правительство решило отправить в октябре 1904 г. из Либавы на Дальний Восток 2-ю Тихоокеанскую эскадру во главе с вице-адмиралом З.П. Рожественским.

Поход 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр

C падением 20 декабря 1904 г. Порт-Артура и потоплением кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры на внутреннем рейде крепости поход 2-й Тихоокеанской эскадры становился проблематичным. В феврале 1905 г. для усиления 2-й Тихоокеанской эскадры из Либавы была отправлена 3-я Тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала Н.И. Небогатова. Обе эскадры соединились в середине мая 1905 г. недалеко от побережья французского Индокитая. Общее командование взял на себя З.П. Рожественский.

Цусимское сражение и его итоги

В ночь на 14 (27) мая 1905 г. объединенная русская эскадра вошла в Корейский пролив. Здесь их обнаружили японские корабли.

Основные события развернулись возле острова Цусима. С одной стороны были военные корабли 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр (30 кораблей), с другой – японский флот (120 кораблей). Русский флот преследовал цель прорваться к Владивостоку. Японский флот во главе с адмиралом Х. Того должен был полностью разгромить российский флот.

Цусима закончилась сокрушительным поражением русских сил: было потоплено 19 кораблей, 3 крейсера прорвались в нейтральные порты и были интернированы, 2 крейсера и 2 миноносца дошли до Владивостока. Из 14 тыс. человек личного состава эскадр погибло более 5 тыс.

Цусимское сражение поставило точку в победе Японии в Русско-японской войне. Оно показало как героизм русских моряков, так и отсталость русского флота.