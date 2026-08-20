ЦУРИКОВ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ

из дворян Орловской губернии. Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию (1874), Николаевское кавалерийское училище (1876), Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1883). Корнет гвардии (со ст. с 10.08.1876). Поручик (со ст. с 12.04.1881). Штабс-ротмистр (со ст. с 29.03.1883). Капитан (со ст. с 29.03.1883). Подполковник (со ст. с 05.04.1887). Полковник (со ст. с 30.08.1891). Генерал-майор (со ст. с 26.03.1901). Генерал-лейтенант (со ст. с 22.04.1907). Генерал от кавалерии (со ст. с 06.04.1914). На службе с 31.08.1874. В Лейб-гвардии Уланском Его Величества полку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Старший адъютант штаба 36-й пехотной дивизии (22.11.1883–16.03.1885). Старший адъютант штаба 8-й пехотной дивизии (16.03–15.10.1885). Состоял для поручений при штабе Варшавского военного округа (15.10.1885–01.04.1887). Командир эскадрона Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка (17.04.1887–17.04.1888). Старший адъютант штаба Варшавского военного округа (02.04.1888–28.01.1893). Прикомандирован к Лейб-гвардии Уланскому Его Величества полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства (30.03–30.09.1891). Начальник штаба 5-й кавалерийской дивизии (28.01.1893–23.07.1896). Состоял в распоряжении командующего войсками Московского военного округа (23.07–16.09.1896). Командир 51-го драгунского Черниговского полка (16.09.1896–26.03.1901). Командир 2-й бригады 11-й кавалерийской дивизии (26.03.1901–01.11.1902). Начальник штаба Х армейского корпуса (01.11.1902–14.06.1905). Участник Русско-японской войны. В прикомандировании к Главному штабу (14.06.1905–20.02.1906). Генерал для поручений при генерал-инспекторе кавалерии великом князе Николае Николаевиче (20.02.1906–18.01.1907). Командующий 15-й кавалерийской дивизией (18.01–08.03.1907). Начальник 2-й кавалерийской дивизии (08.03.1907–02.01.1914). Командир XXIV армейского корпуса (с 02.01.1914). Участник Первой мировой войны. Командующий 10-й армией (с 04.10.1916). Командующий 6-й армией (с 12.12.1916 до демобилизации). Во время выступления Л.Г. Корнилова поддержал Временное правительство (1917). В отставке (с 12.1917). Участник Гражданской войны. В РККА (с 1919). Член Особого совещания при главнокомандующем всеми вооруженными силами Республики (с 02.05.1920). Инспектор кавалерии РККА (с 03.1921). Умер в СССР. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (1878), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878), Св. Анны 3-й ст. (1885), Св. Владимира 4-й ст. (1887), Св. Станислава 2-й ст. (1890), Св. Анны 2-й ст. (1895), Св. Владимира 3-й (1899), Св. Станислава 1-й ст. с мечами (1905), Св. Анны 1-й ст. с мечами (1905), Золотое оружие с надписью «За храбрость» (1906), ордена Св. Владимира 2-й ст. (06.12.1912), Св. Георгия 4-й ст. за бои в Карпатах (Высочайший приказ 03.02.1915). Женат, имеет дочь. Брат Владимир (01.02.1851–10.1910) — генерал-лейтенант.