COLD WAR HISTORY

Периодическое издание по истории Холодной войны и международных отношений. Первый выпуск "Cold War History" вышел в свет в 2000 году.

Редакция журнала базируется в Центре Исследований Холодной войны в Лондонской школе экономики.

Журнал публикует статьи, в которых представлены результаты новейших исследований в области происхождения и развития Холодной войны. Особенное внимание уделяется анализу ее воздействия на страны, международные союзы, а также сферы государственного управления, на вооруженные силы и разведку, на экономику.

Издание «Cold War History» является интересным примером того, как ученые-эксперты, применяющие междисциплинарные подходы и работающие вне зависимости от национальных границ, используют новую информацию для уточнения, а в некоторых случаях, и для разрушения старых образов и интерпретаций.

Редколлегия журнала стремится к публикации лучших исследований, в которых авторы делают акцент на особой роли Европы и Третьего мира в Холодной войне.

Научный журнал "Cold War History" включен в БД Скопус. По данным на 2013 год, показатель SJR равен 0,489. Тематика: История Холодной войны, политология и международные отношения. Главный редактор: 2000 - 2006 гг. профессор Михаил Кох (Великобритания); 2006 г. - по настоящее время - академик РАН, директор Института Всеобщей Истории РАН А.О. Чубарьян. Он же является одним из основателей журнала.

Периодичность издания: Журнал выходит 4 раза в год.