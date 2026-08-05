ЦИВИЛИЗАЦИИ (периодическое издание)

Периодическое научное издание Института всеобщей истории ​ и Отделения историко-филологических наук РАН.

Тематика: цивилизации, методология, цивилизационный подход.

Периодичность издания: Ежегодник. Выходит с 1992 года с перерывами.

Главный редактор: академик РАН А. О. Чубарьян

Инициатором этого научного проекта является известный отчеественный ученый, доктор исторических наук, профессор Михаил Абрамович Барг .

Выпуски этого периодического издания посвящены сравнительному изучению истории цивилизаций преимущественно в Средние века, Новое и Новейшее время.

В центре внимания находятся вопросы теории, методологии и истории как исчезнувших цивилизаций, так и ныне существующих.

В рамках целостного подхода к освещению истории отдельных цивилизаций сборник публикует статьи, посвященные отдельным аспектам их истории. При этом сочетание теоретически-постановочных статей и статей конкретно-исторических по одним и тем же проблемам должно содействовать достижению более объемного, более рефлективного уровня их освещения.

Среди авторов сборника, начало которого было положено такие всемирно известные специалисты в области сравнительной истории цивилизаций, как С.Н. Эйзенштадт, Э. Геллнер, Ф.Л. Томпсон, а также Л.С. Васильев, К.В. Хвостова , А.А. Сванидзе , Е.В. Гутнова - ведущие отечественные исследователи по истории отдельных стран и регионов.

В издании публикуются переводы статей крупных современных зарубежных философов, социологов, историков и лингвистов, затрагивающие вопросы, совпадающие с проблематикой данного издания.

Сборник включает специальные разделы "Историография, дискуссии, библиография" и "Первоисточники".

При подготовке выпусков используются разнородные материалы. Это соответствует принципиальной задаче, которую ставят перед собой составители - выявить многообразие точек зрения на проблему использования теории цивилизаций в исторической науке, обнародовать подготовленную годами работы специалистов фактическую базу и теоретический инструментарий.