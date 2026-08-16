ЦИРКИН Юлий Берлович
Родился в 1935 г. Окончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ) в 1963 г.
Кандидатская диссертация: Фокейцы на Западе (ЛГУ, 1968).
Докторская диссертация: Финикийцы в Испании. К проблеме культурных взаимодействий в древнем средиземноморье (ЛГУ, 1978).
Доктор исторических наук, профессор. Работал заведующим кафедрой всеобщей истории Новгородского государственного университета.
Область интересов: История Испании в эпоху античности.
Сочинения: Циркин Ю. Б. Карфаген и его культура. М.: Наука, 1986.
Циркин Ю. Б. Финикийская мифология. СПб.: Летний сад, 1999.
Циркин Ю. Б. От Ханаана до Карфагена. М., 2001.
Циркин Ю. Б. Мифы Финикии и Угарита. М.: АСТ, 2003.
Циркин Ю. Б. История библейских стран. М., 2003.
Циркин Ю. Б. Мифы и легенды. Передняя Азия. М.: Литература, 2004.
Циркин Ю. Б. Мифы Древнего Рима. М.: АСТ, 2004.
Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме. Побежденные. СПб: Издательство СПбГУ и филологического факультета, 2006.
Циркин Ю. Б. Мифы Угарита и Финикии // Мифы народов мира. М.: Астрель, 2006.
Циркин Ю. Б. Античные и раннесредневековые источники по истории Испании. Спб.: Издательство СПбГУ и филологического факультета, 2006.
Циркин Ю. Б. «Испания от Античности к Средневековью» (2010)
Циркин Ю. Б. «История Древней Испании» (2011)