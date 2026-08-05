ЦИНГОВАТОВ ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ

Революционер, эсер, представитель кооперативного движения.

Происхождение и образование.

Происходил из купцов. В 1896 г. поступил в 1-ю Пензенскую мужскую гимназию, но в 1902 г. за чтение запрещённых произведений Белинского, Добролюбова, Писарева, Чернышевского. Доучиваться ему пришлось в Моршанской гимназии, где получил серебряную медаль. Затем поступил на медицинский факультет Московского университета и сразу же окунулся в революционное подполье, что помешало ему получить высшее образование.

В партии эсеров.

В 1905 г. он вернулся в Саранск, где стал работать в местной организации партии социалистов-революционеров (эсеров), был избран в состав Пензенского губернского комитета партии. В 1907 г. он был арестован и отправлен в Енисейскую ссылку. В 1910 г. на санях, по льду замерзшего Енисея, они сбежали в Красноярск, где нашли убежище у старой знакомой. Погоня опередила их, что сбило преследователей со следа. Чтобы окончательно запутать жандармских ищеек, Цинговатовы поехали прямо в Москву, где нашли приют в семье дяди. Затем через Польшу на телегах контрабандистов они пересекли границу империи и, наконец, прибыли в Париж, зарегистрировавшись «студентом и учительницей». Поддерживали активные контакты со своими партийными единомышленниками.

Возвращение на родину.

После Февральской революции вместе с семьёй вернулся на родину, в Пензенскую губернию, где за старые заслуги вошел в исполком Всероссийского совета крестьянских депутатов. 7 августа 1917 г. Временное правительство назначило его саранским комиссаром. Его избрали членом Учредительного собрания. Затем стал товарищем председателя Саранского объединенного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 8 декабря 1917 г. комиссар Цинговатов был вновь арестован. Исполкому совдепа удалось уговорить солдат, чтобы они освободили его и других арестованных. После этого власть в городе фактически перешла в руки набиравших силу большевиков.

Арест.

После роспуска Учредительного собрания судьба вновь забросила Иосифа Алексеевича в Сибирь, где он участвовал в развертывании кооператорского движения. Потом он работал в Саратове, а с 1922 г. в Москве - в Центросоюзе. По сведениям дочери репрессирован (осужден на 10 лет) в 1938 г. По семейным преданиям, умер в 1941 г. в лагере близ города с символическим названием Свободный, в Хабаровском крае. Посмертно реабилитирован.