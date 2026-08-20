ЦИНЦИЙ АЛИМЕНТ, ЛУЦИЙ (лат. Lucius Cincius Alimentus)

Римский историк-анналист.

Луций Цинций Алимент, наряду с Квинтом Фабием Пиктором, является старейшим римским историком. Родом из знатной сенаторской семьи, он занимался политикой и военным командованием. Цинций Алимент рассказывает, что попал в плен к Ганнибалу и лично от него узнал число потерь при переправе через Рону.

Ему принадлежит написанная по-гречески история Рима от основания до его времени; от этого сочинения сохранилось всего 5 фрагментов. В отличие от Фабия Пиктора, который датировал основание Рима 747 г. до н.э., Цинций Алимент относил его к 729/728 г. до н.э.; не исключено, что плебей Цинций старался поправить патриция Фабия. Скорее всего, большое место в его труде отводилось рассказу о карфагенских делах. Сочинение Цинция Алимента не было сухим, оно содержало легенды и назидательные истории. Он также не чужд антикварных интересов: Цинций задумывается о происхождении алфавита и происхождении слова fanatici (от культа бога Фавна).

Трудом Цинция Алимента пользовались Дионисий Галикарнасский и Тит Ливий. Произведения антикварного и государственно-правового содержания принадлежат его младшему тезке (возможно, эпохи Августа).